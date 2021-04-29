Россия: Премьер-лига 2020-2021
Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мирзов Резиуан
|6 (2)
|0.21
|2.
|Кухарчук Илья
|5
|0.17
|3.
|Корян Аршак
|4 (2)
|0.14
|4.
|Конате Мохамед II
|3
|0.1
|5.
|Идову Брайн
|3
|0.1
|6.
|Глушаков Денис
|3
|0.1
|7.
|Трошечкин Александр
|2
|0.07
|8.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.07
|9.
|Глушенков Максим
|2
|0.07
|10.
|Могилевец Павел
|1
|0.03
|11.
|Долгов Александр
|1
|0.03
|12.
|Данилкин Егор
|1
|0.03
|13.
|Алиев Камран
|1
|0.03
|14.
|Боженов Кирилл
|1
|0.03
|15.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|16.
|Полярус Артём
|0
|0
|17.
|Себаи Сенин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|12 (6)
|0.41
|2.
|Заболотный Антон
|9
|0.31
|3.
|Юсупов Артур
|7
|0.24
|4.
|Бурмистров Никита
|6
|0.21
|5.
|Терехов Сергей
|3
|0.1
|6.
|Мевля Миха
|3
|0.1
|7.
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.07
|8.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.07
|9.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.03
|10.
|Заика Кирилл
|1
|0.03
|11.
|Барсов Максим
|1
|0.03
|12.
|Дуганджич Марко
|1
|0.03
|13.
|Миладинович Иван
|1
|0.03
|14.
|Прохин Данила
|1
|0.03
|15.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|16.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|17.
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|18.
|Новосельцев Иван
|0
|0
|19.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|9
|2
|2.
|Идову Брайн
|7
|1
|3.
|Кухарчук Илья
|6
|1
|4.
|Тихий Дмитрий
|7
|0
|5.
|Боженов Кирилл
|5
|1
|6.
|Данилкин Егор
|6
|0
|7.
|Глушаков Денис
|4
|0
|8.
|Дядюн Владимир
|4
|0
|9.
|Конате Мохамед II
|4
|0
|10.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|11.
|Полярус Артём
|3
|0
|12.
|Куат Исламбек
|3
|0
|13.
|Себаи Сенин
|3
|0
|14.
|Филин Александр
|3
|0
|15.
|Глушенков Максим
|1
|1
|16.
|Казанцев Данил
|1
|1
|17.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|18.
|Гапон Евгений
|2
|0
|19.
|Корян Аршак
|2
|0
|20.
|Лантратов Илья
|2
|0
|21.
|Дагерстол Филип
|2
|0
|22.
|Логашов Арсений
|1
|0
|23.
|Могилевец Павел
|1
|0
|24.
|Камышев Илья
|1
|0
|25.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|26.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|10
|1
|2.
|Цаллагов Ибрагим
|5
|2
|3.
|Миладинович Иван
|8
|0
|4.
|Заика Кирилл
|5
|1
|5.
|Нобоа Кристиан
|6
|0
|6.
|Заболотный Антон
|6
|0
|7.
|Юсупов Артур
|5
|0
|8.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|9.
|Бурмистров Никита
|3
|1
|10.
|Мевля Миха
|4
|0
|11.
|Дуганджич Марко
|4
|0
|12.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|13.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|14.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|15.
|Новосельцев Иван
|2
|0
|16.
|Пруцев Данил
|2
|0
|17.
|Заболотный Николай
|1
|0
|18.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|19.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|20.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|21.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|22.
|Прохин Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|8.57% (3)
|25.71% (9)
|5.71% (2)
|28.57% (10)
|11.43% (4)
|20% (7)
|Сочи
|16.33% (8)
|10.2% (5)
|12.24% (6)
|24.49% (12)
|12.24% (6)
|24.49% (12)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +11 =3 -6Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки
Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула
Сочи Последние 20 матчей: +12 =1 -7Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва
Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат
Последние игры между собой
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|71 - 25
|62
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 35
|56
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|44 - 35
|53
|4.
|Рубин
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|41 - 32
|52
|5.
|Сочи
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|49 - 33
|52
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|49 - 30
|50
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 31
|47
|8.
|Химки
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|35 - 39
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 32
|43
|10.
|Ахмат
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 36
|39
|11.
|Краснодар
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|49 - 44
|38
|12.
|Урал
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|26 - 35
|34
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|27 - 49
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 45
|22
|15.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|14 - 51
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|18 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Сочи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 9
|32
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|7.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|14 - 11
|24
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 18
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 16
|31
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 19
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 12
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|9.
|Химки
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 21
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 28
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 36
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Азмун Сердар
|19
|3
|2
|2.
|Зенит
|Дзюба Артём
|16
|3
|5
|3.
|Спартак Москва
|Ларссон Джордан
|15
|1
|4
|4.
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|14
|5
|3
|5.
|Рубин
|Деспотович Джордже
|13
|3
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ахмат
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|4.
|Химки
|Трошечкин Александр
|9
|2
|5.
|Сочи
|Терехов Сергей
|10
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Сочи
Исход игры
Химки
20.5% (9)
Ничья
20.5% (9)
Сочи
59.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
73.81% (31)
Нет
26.19% (11)
Популярный счёт
1:2 Сочи
36.4% (16)
1:1 Ничья
20.5% (9)
0:1 Сочи
15.9% (7)
2:1 Химки
13.6% (6)
1:0 Химки
6.8% (3)
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