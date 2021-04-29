Россия: Премьер-лига 2020-2021
Тамбов
Позже
Стадион: Мордовия Арена
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|4 (1)
|0.14
|2.
|Карапетян Александр
|3
|0.1
|3.
|Архипов Артём
|3 (1)
|0.1
|4.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.07
|5.
|Карасёв Павел
|1
|0.03
|6.
|Панченко Кирилл
|1
|0.03
|7.
|Костюков Михаил
|1
|0.03
|8.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|9.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|10.
|Кайков Денис
|1
|0.03
|11.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|12.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|13.
|Васиев Фархад
|0
|0
|14.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|15.
|Алиев Саид
|0
|0
|16.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|17.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
|18.
|Карапузов Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|19 (3)
|0.66
|2.
|Дзюба Артём
|16 (3)
|0.55
|3.
|Ерохин Александр
|7
|0.24
|4.
|Мостовой Андрей
|6
|0.21
|5.
|Сутормин Алексей
|3
|0.1
|6.
|Дуглас Сантос
|3
|0.1
|7.
|Караваев Вячеслав
|3
|0.1
|8.
|Кузяев Далер
|3
|0.1
|9.
|Малком Филипе
|3
|0.1
|10.
|Вендел Маркус
|2
|0.07
|11.
|Ловрен Деян
|2
|0.07
|12.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.03
|13.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.03
|14.
|Круговой Данил
|0
|0
|15.
|Жирков Юрий
|0
|0
|16.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|17.
|Барриос Вилмар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|4
|1
|2.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|3.
|Чуперка Валерий
|5
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|5.
|Онугха Герман
|5
|0
|6.
|Костюков Михаил
|4
|0
|7.
|Кабахидзе Владимир
|4
|0
|8.
|Карапузов Владислав
|4
|0
|9.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|10.
|Шляков Евгений
|3
|0
|11.
|Бавин Юрий
|3
|0
|12.
|Архипов Артём
|3
|0
|13.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|14.
|Килин Антон
|1
|1
|15.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|16.
|Шахов Виталий
|2
|0
|17.
|Чичерин Никита
|2
|0
|18.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|19.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|20.
|Климов Кирилл
|2
|0
|21.
|Денисов Александр
|1
|0
|22.
|Балашов Виталий
|1
|0
|23.
|Володько Максим
|1
|0
|24.
|Чагров Никита
|1
|0
|25.
|Карасёв Павел
|1
|0
|26.
|Карапетян Александр
|1
|0
|27.
|Терехов Антон
|1
|0
|28.
|Мартынов Илья
|1
|0
|29.
|Аванесян Тигран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|8
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|6
|2
|3.
|Ловрен Деян
|4
|0
|4.
|Азмун Сердар
|4
|0
|5.
|Кузяев Далер
|4
|0
|6.
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|7.
|Сутормин Алексей
|3
|0
|8.
|Ерохин Александр
|2
|0
|9.
|Оздоев Магомед
|2
|0
|10.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|11.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|12.
|Малком Филипе
|2
|0
|13.
|Жирков Юрий
|1
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
|17.
|Хотулёв Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|Зенит
|4.35% (3)
|20.29% (14)
|13.04% (9)
|10.14% (7)
|23.19% (16)
|28.99% (20)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +0 =2 -18Ахмат 3:1 Тамбов Ростов 2:0 Тамбов Тамбов 2:5 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Тамбов
Химки 1:0 Тамбов Тамбов 1:2 ЦСКА Москва Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов
Зенит Последние 20 матчей: +15 =3 -2Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит
Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Зенит: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|71 - 25
|62
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 35
|56
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|44 - 35
|53
|4.
|Рубин
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|41 - 32
|52
|5.
|Сочи
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|49 - 33
|52
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|49 - 30
|50
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 31
|47
|8.
|Химки
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|35 - 39
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 32
|43
|10.
|Ахмат
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 36
|39
|11.
|Краснодар
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|49 - 44
|38
|12.
|Урал
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|26 - 35
|34
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|27 - 49
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 45
|22
|15.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|14 - 51
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|18 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Сочи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 9
|32
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|7.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|14 - 11
|24
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 18
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 16
|31
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 19
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 12
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|9.
|Химки
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 21
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 28
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 36
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Азмун Сердар
|19
|3
|2
|2.
|Зенит
|Дзюба Артём
|16
|3
|5
|3.
|Спартак Москва
|Ларссон Джордан
|15
|1
|4
|4.
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|14
|5
|3
|5.
|Рубин
|Деспотович Джордже
|13
|3
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ахмат
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|4.
|Химки
|Трошечкин Александр
|9
|2
|5.
|Сочи
|Терехов Сергей
|10
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тамбов - Зенит
Исход игры
Тамбов
2.2% (1)
Ничья
6.7% (3)
Зенит
91.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (26)
Меньше
39.53% (17)
Обе команды забьют
Да
39.53% (17)
Нет
60.47% (26)
Популярный счёт
0:2 Зенит
20% (9)
1:2 Зенит
17.8% (8)
0:3 Зенит
15.6% (7)
0:1 Зенит
11.1% (5)
1:3 Зенит
8.9% (4)
0:4 Зенит
6.7% (3)
1:1 Ничья
6.7% (3)
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