  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2020-2021

Россия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 8 (3) 0.28
2. Ильин Владимир 7 (1) 0.24
3. Тимофеев Артём 3 0.1
4. Харин Евгений 3 0.1
5. Мелкадзе Георгий 3 (1) 0.1
6. Семёнов Андрей 2 0.07
7. Роши Одисе 2 0.07
8. Исмаэл Силва 1 0.03
9. Анхель Вилькер 1 0.03
10. Швец Антон 1 0.03
11. Садулаев Лечи 1 0.03
12. Ненахов Максим 0 0
13. Иванов Олег 0 0
14. Нижич Зоран 0 0
15. Богосавац Мирослав 0 0
16. Алмаши Ладислав 0 0
17. Быстров Марат 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 15 (1) 0.52
2. Соболев Александр Сергеевич 14 (5) 0.48
3. Понсе Эсекель 9 0.31
4. Мозес Виктор 3 0.1
5. Жиго Самуэль 3 0.1
6. Айртон Лукас 2 0.07
7. Промес Куинси 2 0.07
8. Кокорин Александр 2 (2) 0.07
9. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.03
10. Зобнин Роман 1 0.03
11. Умяров Наиль 0 0
12. Крал Алекс 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 11 2
2. Ненахов Максим 11 1
3. Тимофеев Артём 8 1
4. Бериша Бернард 9 0
5. Семёнов Андрей 7 1
6. Исмаэл Силва 7 0
7. Ильин Владимир 6 0
8. Богосавац Мирослав 4 1
9. Харин Евгений 4 0
10. Садулаев Лечи 4 0
11. Быстров Марат 2 1
12. Нижич Зоран 3 0
13. Мелкадзе Георгий 3 0
14. Пуцко Александр 2 0
15. Роши Одисе 2 0
16. Иванов Олег 1 0
17. Шелия Гиорги 1 0
18. Кадыров Абубакар 1 0
19. Янку Габриэль 1 0
20. Анхель Вилькер 1 0
21. Понсе Андрес 1 0
22. Адамов Арсен 1 0
23. Алмаши Ладислав 1 0
24. Кармаев Никита 1 0
25. Альсултанов Ислам 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Айртон Лукас 8 1
2. Соболев Александр Сергеевич 9 0
3. Зобнин Роман 7 1
4. Маслов Павел 7 1
5. Жиго Самуэль 6 1
6. Кутепов Илья 6 0
7. Ларссон Джордан 6 0
8. Умяров Наиль 6 0
9. Джикия Георгий 5 0
10. Понсе Эсекель 4 0
11. Максименко Александр 4 0
12. Ещенко Андрей 3 0
13. Мозес Виктор 3 0
14. Промес Куинси 3 0
15. Крал Алекс 3 0
16. Урунов Остон 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Хендрикс Йоррит 1 0
19. Бакаев Зелимхан 1 0
20. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 18.18% (6) 9.09% (3) 9.09% (3) 24.24% (8) 24.24% (8) 15.15% (5)
 Спартак Москва 19.23% (10) 11.54% (6) 11.54% (6) 15.38% (8) 15.38% (8) 26.92% (14)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов
Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи
Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа
Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Спартак Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 1:3 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 2:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Спартак Москва Заявка 29 17 5 7 54 - 35 56
3. Локомотив Москва Заявка 29 16 5 8 44 - 35 53
4. Рубин Заявка 29 16 4 9 41 - 32 52
5. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
6. ЦСКА Москва Заявка 29 15 5 9 49 - 30 50
7. Динамо Москва Заявка 29 14 5 10 41 - 31 47
8. Химки Заявка 29 13 5 11 35 - 39 44
9. Ростов Заявка 29 13 4 12 36 - 32 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 29 11 5 13 49 - 44 38
12. Урал Заявка 29 7 13 9 26 - 35 34
13. Арсенал Тула Заявка 29 6 5 18 27 - 49 23
14. Уфа Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 14 10 2 2 23 - 9 32
4. Спартак Москва Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
6. ЦСКА Москва Заявка 15 8 4 3 31 - 17 28
7. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Урал Заявка 15 6 6 3 14 - 11 24
11. Арсенал Тула Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
12. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 15 10 1 4 24 - 16 31
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 15 7 2 6 19 - 19 23
4. Зенит Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
9. Химки Заявка 15 4 4 7 18 - 26 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 14 4 1 9 15 - 21 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 15 1 4
4. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 14 5 3
5. Рубин Деспотович Джордже 13 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ахмат 4.4% (2)
    X 20% (9)
    Спартак Москва 75.6% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Спартак Москва
    4.14
    3.90
    1.96
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ахмат - Спартак Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Ахмат - Спартак Москва

    Исход игры
    Ахмат
    4.4% (2)
    Ничья
    20% (9)
    Спартак Москва
    75.6% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    65.12% (28)
    Нет
    34.88% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    42.2% (19)
    1:1 Ничья
    15.6% (7)
    0:2 Спартак Москва
    13.3% (6)
    0:1 Спартак Москва
    11.1% (5)
    1:0 Ахмат
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     