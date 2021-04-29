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Россия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 6 (3) 0.21
2. Комличенко Николай 4 (3) 0.14
3. Нжи Клинтон Муа 4 0.14
4. Тюкавин Константин 3 0.1
5. Моро Никола 3 (2) 0.1
6. Ордец Иван 3 0.1
7. Захарян Арсен 2 0.07
8. Грулёв Вячеслав 2 0.07
9. Шиманьски Себастиан 1 0.03
10. Евгеньев Роман 1 0.03
11. Рауш Константин 1 0.03
12. Нойштедтер Роман 1 0.03
13. Игбун Сильвестр 1 0.03
14. Шунич Тони 1 0.03
15. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
16. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.03
17. Паршивлюк Сергей 0 0
18. Варела Гильермо 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 11 (3) 0.38
2. Чалов Фёдор 7 (1) 0.24
3. Кучаев Константин 6 0.21
4. Эджуке Чидера 4 0.14
5. Рондон Саломон 4 (2) 0.14
6. Шкурин Илья 3 0.1
7. Сигурдссон Арнор 2 0.07
8. Дзагоев Алан 2 0.07
9. Бистрович Кристиян 2 0.07
10. Дивеев Игорь 2 0.07
11. Обляков Иван 1 0.03
12. Фернандес Марио 1 0.03
13. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.03
14. Тикнизян Наир 1 0.03
15. Магнуссон Хёрдур 1 0.03
16. Марадишвили Константин 1 0.03
17. Васин Виктор 0 0
18. Карпов Вадим 0 0
19. Ахметов Ильзат 0 0
20. Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 9 2
2. Ордец Иван 8 1
3. Шиманьски Себастиан 8 1
4. Евгеньев Роман 6 2
5. Грулёв Вячеслав 7 0
6. Фомин Даниил 6 0
7. Комличенко Николай 4 1
8. Скопинцев Дмитрий 3 1
9. Каборе Шарль 4 0
10. Нжи Клинтон Муа 4 0
11. Нойштедтер Роман 3 0
12. Плиев Заурбек 3 0
13. Захарян Арсен 3 0
14. Шунин Антон 2 0
15. Варела Гильермо 2 0
16. Филипп Максимилиан 2 0
17. Моро Никола 2 0
18. Лесовой Даниил 2 0
19. Слепов Сергей 2 0
20. Тюкавин Константин 2 0
21. Sandro Schwarz 1 0
22. Игбун Сильвестр 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 8 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Ахметов Ильзат 3 2
4. Дивеев Игорь 6 0
5. Тикнизян Наир 6 0
6. Дзагоев Алан 4 0
7. Фернандес Марио 4 0
8. Сигурдссон Арнор 4 0
9. Обляков Иван 4 0
10. Влашич Никола 3 0
11. Акинфеев Игорь 2 0
12. Щенников Георгий 2 0
13. Гайч Адольфо 2 0
14. Магнуссон Хёрдур 0 1
15. Шкурин Илья 0 1
16. Васин Виктор 1 0
17. Карпов Вадим 1 0
18. Кучаев Константин 1 0
19. Чалов Фёдор 1 0
20. Бохинен Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 12.5% (5) 5% (2) 25% (10) 25% (10) 7.5% (3) 25% (10)
 ЦСКА Москва 8.16% (4) 16.33% (8) 18.37% (9) 24.49% (12) 14.29% (7) 18.37% (9)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва
Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва
Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
ЦСКА Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:4 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Спартак Москва Заявка 29 17 5 7 54 - 35 56
3. Локомотив Москва Заявка 29 16 5 8 44 - 35 53
4. Рубин Заявка 29 16 4 9 41 - 32 52
5. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
6. ЦСКА Москва Заявка 29 15 5 9 49 - 30 50
7. Динамо Москва Заявка 29 14 5 10 41 - 31 47
8. Химки Заявка 29 13 5 11 35 - 39 44
9. Ростов Заявка 29 13 4 12 36 - 32 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 29 11 5 13 49 - 44 38
12. Урал Заявка 29 7 13 9 26 - 35 34
13. Арсенал Тула Заявка 29 6 5 18 27 - 49 23
14. Уфа Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 14 10 2 2 23 - 9 32
4. Спартак Москва Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
6. ЦСКА Москва Заявка 15 8 4 3 31 - 17 28
7. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Урал Заявка 15 6 6 3 14 - 11 24
11. Арсенал Тула Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
12. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 15 10 1 4 24 - 16 31
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 15 7 2 6 19 - 19 23
4. Зенит Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
9. Химки Заявка 15 4 4 7 18 - 26 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 14 4 1 9 15 - 21 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 15 1 4
4. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 14 5 3
5. Рубин Деспотович Джордже 13 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Динамо Москва 14% (6)
    X 30.2% (13)
    ЦСКА Москва 55.8% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.25
    3.78
    2.42
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    14% (6)
    Ничья
    30.2% (13)
    ЦСКА Москва
    55.8% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    32.6% (14)
    1:1 Ничья
    23.3% (10)
    0:1 ЦСКА Москва
    16.3% (7)
    2:1 Динамо Москва
    11.6% (5)
    1:3 ЦСКА Москва
    4.7% (2)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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