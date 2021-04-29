Россия: Премьер-лига 2020-2021
Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|6 (3)
|0.21
|2.
|Комличенко Николай
|4 (3)
|0.14
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|4
|0.14
|4.
|Тюкавин Константин
|3
|0.1
|5.
|Моро Никола
|3 (2)
|0.1
|6.
|Ордец Иван
|3
|0.1
|7.
|Захарян Арсен
|2
|0.07
|8.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.07
|9.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.03
|10.
|Евгеньев Роман
|1
|0.03
|11.
|Рауш Константин
|1
|0.03
|12.
|Нойштедтер Роман
|1
|0.03
|13.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.03
|14.
|Шунич Тони
|1
|0.03
|15.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|16.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.03
|17.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|18.
|Варела Гильермо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|11 (3)
|0.38
|2.
|Чалов Фёдор
|7 (1)
|0.24
|3.
|Кучаев Константин
|6
|0.21
|4.
|Эджуке Чидера
|4
|0.14
|5.
|Рондон Саломон
|4 (2)
|0.14
|6.
|Шкурин Илья
|3
|0.1
|7.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.07
|8.
|Дзагоев Алан
|2
|0.07
|9.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.07
|10.
|Дивеев Игорь
|2
|0.07
|11.
|Обляков Иван
|1
|0.03
|12.
|Фернандес Марио
|1
|0.03
|13.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.03
|14.
|Тикнизян Наир
|1
|0.03
|15.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.03
|16.
|Марадишвили Константин
|1
|0.03
|17.
|Васин Виктор
|0
|0
|18.
|Карпов Вадим
|0
|0
|19.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|20.
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|2.
|Ордец Иван
|8
|1
|3.
|Шиманьски Себастиан
|8
|1
|4.
|Евгеньев Роман
|6
|2
|5.
|Грулёв Вячеслав
|7
|0
|6.
|Фомин Даниил
|6
|0
|7.
|Комличенко Николай
|4
|1
|8.
|Скопинцев Дмитрий
|3
|1
|9.
|Каборе Шарль
|4
|0
|10.
|Нжи Клинтон Муа
|4
|0
|11.
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|12.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|13.
|Захарян Арсен
|3
|0
|14.
|Шунин Антон
|2
|0
|15.
|Варела Гильермо
|2
|0
|16.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|17.
|Моро Никола
|2
|0
|18.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|19.
|Слепов Сергей
|2
|0
|20.
|Тюкавин Константин
|2
|0
|21.
|Sandro Schwarz
|1
|0
|22.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|8
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|5
|1
|3.
|Ахметов Ильзат
|3
|2
|4.
|Дивеев Игорь
|6
|0
|5.
|Тикнизян Наир
|6
|0
|6.
|Дзагоев Алан
|4
|0
|7.
|Фернандес Марио
|4
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|4
|0
|9.
|Обляков Иван
|4
|0
|10.
|Влашич Никола
|3
|0
|11.
|Акинфеев Игорь
|2
|0
|12.
|Щенников Георгий
|2
|0
|13.
|Гайч Адольфо
|2
|0
|14.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|15.
|Шкурин Илья
|0
|1
|16.
|Васин Виктор
|1
|0
|17.
|Карпов Вадим
|1
|0
|18.
|Кучаев Константин
|1
|0
|19.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|20.
|Бохинен Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|12.5% (5)
|5% (2)
|25% (10)
|25% (10)
|7.5% (3)
|25% (10)
|ЦСКА Москва
|8.16% (4)
|16.33% (8)
|18.37% (9)
|24.49% (12)
|14.29% (7)
|18.37% (9)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва
Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва
Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
ЦСКА Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:4 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|71 - 25
|62
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 35
|56
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|44 - 35
|53
|4.
|Рубин
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|41 - 32
|52
|5.
|Сочи
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|49 - 33
|52
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|49 - 30
|50
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 31
|47
|8.
|Химки
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|35 - 39
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 32
|43
|10.
|Ахмат
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 36
|39
|11.
|Краснодар
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|49 - 44
|38
|12.
|Урал
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|26 - 35
|34
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|27 - 49
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 45
|22
|15.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|14 - 51
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|18 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Сочи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 9
|32
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|7.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|14 - 11
|24
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 18
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 16
|31
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 19
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 12
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|9.
|Химки
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 21
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 28
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 36
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Азмун Сердар
|19
|3
|2
|2.
|Зенит
|Дзюба Артём
|16
|3
|5
|3.
|Спартак Москва
|Ларссон Джордан
|15
|1
|4
|4.
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|14
|5
|3
|5.
|Рубин
|Деспотович Джордже
|13
|3
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ахмат
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|4.
|Химки
|Трошечкин Александр
|9
|2
|5.
|Сочи
|Терехов Сергей
|10
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА Москва
Исход игры
Динамо Москва
14% (6)
Ничья
30.2% (13)
ЦСКА Москва
55.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
32.6% (14)
1:1 Ничья
23.3% (10)
0:1 ЦСКА Москва
16.3% (7)
2:1 Динамо Москва
11.6% (5)
1:3 ЦСКА Москва
4.7% (2)
2:2 Ничья
4.7% (2)
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