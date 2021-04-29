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Россия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Рубин
 
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Стадион:
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 13 (3) 0.45
2. Макаров Денис 7 0.24
3. Кварацхелия Хвича 4 0.14
4. Йевтич Дарко 3 0.1
5. Ин-Бём Хван 3 0.1
6. Старфельт Карл 3 0.1
7. Бакаев Солтмурад 2 0.07
8. Игнатьев Иван 2 (2) 0.07
9. Самошников Илья 2 0.07
10. Шатов Олег 1 (1) 0.03
11. Костюков Михаил 1 0.03
12. Зотов Георгий 0 0
13. Абильдгор Оливер 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.1
2. Муллин Камиль 3 0.1
3. Щёткин Алексей 2 0.07
4. Понсе Андрес 2 0.07
5. Кипиани Николай 1 0.03
6. Серченков Сергей 1 0.03
7. Степанов Данил 1 0.03
8. Макаров Сергей 0 0
9. Кожемякин Олег 0 0
10. Николаев Олег 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Абильдгор Оливер 9 1
2. Макаров Денис 8 1
3. Уремович Филип 8 0
4. Самошников Илья 6 1
5. Зуев Александр 7 0
6. Деспотович Джордже 6 0
7. Зотов Георгий 6 0
8. Кварацхелия Хвича 6 0
9. Йевтич Дарко 4 1
10. Бегич Сильвие 4 1
11. Ин-Бём Хван 4 1
12. Меркулов Михаил 3 1
13. Шатов Олег 4 0
14. Бакаев Солтмурад 4 0
15. Игнатьев Иван 2 1
16. Дюпин Юрий 2 0
17. Старфельт Карл 1 0
18. Медведев Никита 1 0
19. Косарев Кирилл 1 0
20. Климов Кирилл 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 8 1
2. Макаров Сергей 8 0
3. Степанов Данил 8 0
4. Жигулёв Илья 7 0
5. Байрыев Азат 4 1
6. Кверквелия Соломон 5 0
7. Кожемякин Олег 5 0
8. Давиташвили Зурико 5 0
9. Понсе Андрес 3 1
10. Алейник Олег 4 0
11. Песегов Евгений 3 0
12. Микелтадзе Бека 3 0
13. Фламарион 3 0
14. Манучарян Армен 1 1
15. Кипиани Николай 2 0
16. Чондрич Йосип 2 0
17. Султонов Мухаммад 1 0
18. Маевский Иван 1 0
19. Щёткин Алексей 1 0
20. Муллин Камиль 1 0
21. Пискунов Антон 1 0
22. Матрикарди Патрисио 1 0
23. Серченков Сергей 1 0
24. Николаев Олег 1 0
25. Колесниченко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 4.88% (2) 9.76% (4) 24.39% (10) 21.95% (9) 19.51% (8) 19.51% (8)
 Ротор 0 23.08% (3) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин
Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин
Ротор Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сочи 2:1 Ротор Ротор 1:0 Ахмат Зенит 6:0 Ротор Ротор 0:3 Динамо Москва
ЦСКА Москва 2:0 Ротор Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал

Последние игры между собой

Рубин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Рубин 3:0 Ротор Товарищеские матчи Ротор 1:3 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Спартак Москва Заявка 29 17 5 7 54 - 35 56
3. Локомотив Москва Заявка 29 16 5 8 44 - 35 53
4. Рубин Заявка 29 16 4 9 41 - 32 52
5. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
6. ЦСКА Москва Заявка 29 15 5 9 49 - 30 50
7. Динамо Москва Заявка 29 14 5 10 41 - 31 47
8. Химки Заявка 29 13 5 11 35 - 39 44
9. Ростов Заявка 29 13 4 12 36 - 32 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 29 11 5 13 49 - 44 38
12. Урал Заявка 29 7 13 9 26 - 35 34
13. Арсенал Тула Заявка 29 6 5 18 27 - 49 23
14. Уфа Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 14 10 2 2 23 - 9 32
4. Спартак Москва Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
6. ЦСКА Москва Заявка 15 8 4 3 31 - 17 28
7. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Урал Заявка 15 6 6 3 14 - 11 24
11. Арсенал Тула Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
12. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 15 10 1 4 24 - 16 31
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 15 7 2 6 19 - 19 23
4. Зенит Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
9. Химки Заявка 15 4 4 7 18 - 26 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 14 4 1 9 15 - 21 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 15 1 4
4. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 14 5 3
5. Рубин Деспотович Джордже 13 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
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Прогнозы на матч Рубин - Ротор

Исход игры
Рубин
90.9% (40)
Ничья
4.5% (2)
Ротор
4.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (12)
Меньше
71.43% (30)
Обе команды забьют
Да
23.81% (10)
Нет
76.19% (32)
Популярный счёт
2:0 Рубин
45.5% (20)
1:0 Рубин
18.2% (8)
3:0 Рубин
9.1% (4)
2:1 Рубин
9.1% (4)
1:1 Ничья
4.5% (2)
1:2 Ротор
4.5% (2)
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