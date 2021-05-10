Германия: Бундеслига 2020-2021
Кёльн
Позже
Стадион: Рейн Энерги
Шальке 04
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуда Ондрей
|7 (3)
|0.21
|2.
|Скири Эйе
|5
|0.15
|3.
|Реджбекай Элвис
|5
|0.15
|4.
|Хектор Йонас
|3
|0.09
|5.
|Андерссон Себастьян
|3 (1)
|0.09
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.06
|7.
|Тилманн Ян
|2
|0.06
|8.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.06
|9.
|Якобс Исмаил
|1
|0.03
|10.
|Кайнц Флориан
|1
|0.03
|11.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|12.
|Шмиц Бенно
|0
|0
|13.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|14.
|Эзкан Салих
|0
|0
|15.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|16.
|Хорн Яннес
|0
|0
|17.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|6
|0.18
|2.
|Ут Марк
|3
|0.09
|3.
|Арит Амин
|2
|0.06
|4.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2
|0.06
|5.
|Раман Бенито
|2
|0.06
|6.
|Сердар Суат
|1
|0.03
|7.
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|8.
|Маскарель Омар
|1
|0.03
|9.
|Мустафи Шкодран
|1
|0.03
|10.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.03
|11.
|Blendi Idrizi
|1
|0.03
|12.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.03
|13.
|Florian Flick
|1
|0.03
|14.
|Тиау Малик
|1
|0.03
|15.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|16.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|17.
|Боздоган Джан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|7
|1
|2.
|Кцихос Рафаэль
|7
|0
|3.
|Хорн Яннес
|6
|0
|4.
|Якобс Исмаил
|6
|0
|5.
|Скири Эйе
|5
|0
|6.
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|0
|7.
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|8.
|Вольф Мариус
|3
|0
|9.
|Эзкан Салих
|3
|0
|10.
|Честич Сава-Арангел
|3
|0
|11.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|12.
|Хектор Йонас
|2
|0
|13.
|Мере Хорхе
|2
|0
|14.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|15.
|Модест Антони
|1
|0
|16.
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|17.
|Андерссон Себастьян
|1
|0
|18.
|Кайнц Флориан
|1
|0
|19.
|Каттербах Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Маскарель Омар
|6
|0
|3.
|Тиау Малик
|4
|1
|4.
|Стамбули Бенжамен
|5
|0
|5.
|Ут Марк
|5
|0
|6.
|Сане Салиф
|5
|0
|7.
|Колашинац Сеад
|5
|0
|8.
|Арит Амин
|4
|0
|9.
|Сердар Суат
|3
|0
|10.
|Хопп Мэттью
|3
|0
|11.
|Ферманн Ральф
|2
|0
|12.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2
|0
|13.
|Настасич Матия
|2
|0
|14.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|15.
|Раман Бенито
|2
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|17.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|18.
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|19.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|20.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|21.
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|22.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|23.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|24.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|25.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|26.
|Беккер Тимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|25% (8)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|Шальке 04
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +5 =4 -11Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг
Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Кёльн Кёльн 1:1 Вердер Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =3 -14Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04
Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Кёльн 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Кёльн Кубок Шальке 04 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи Кёльн 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Кёльн Бундеслига Шальке 04 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|94 - 42
|75
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|19
|8
|6
|59 - 30
|65
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|19
|4
|10
|72 - 45
|61
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|17
|10
|6
|59 - 34
|61
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|66 - 52
|57
|6.
|Байер Л
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|52 - 36
|52
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|48 - 42
|47
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|60 - 54
|46
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 49
|45
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|56 - 53
|45
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 53
|40
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|34 - 49
|36
|13.
|Майнц
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 54
|36
|14.
|Герта
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|40 - 50
|35
|15.
|Арминия
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|24 - 52
|32
|16.
|Вердер
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|34 - 53
|31
|17.
|Кёльн
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 60
|30
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 85
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|29 - 13
|37
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|34 - 22
|29
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 19
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|33 - 23
|27
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 25
|22
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|13.
|Арминия
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|13 - 23
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 26
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 26
|16
|16.
|Вердер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 23
|35
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|35 - 26
|29
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 21
|27
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 29
|24
|6.
|Байер Л
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|32 - 33
|23
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 29
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|15.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|40
|8
|7
|2.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|27
|6
|5
|3.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|6
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|19
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Прогнозы на матч Кёльн - Шальке 04
Исход игры
Кёльн
73.6% (39)
Ничья
11.3% (6)
Шальке 04
15.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
66.04% (35)
Меньше
33.96% (18)
Обе команды забьют
Да
75.47% (40)
Нет
24.53% (13)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
37.7% (20)
1:0 Кёльн
15.1% (8)
1:2 Шальке 04
13.2% (7)
3:1 Кёльн
11.3% (6)
2:0 Кёльн
9.4% (5)
1:1 Ничья
9.4% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!