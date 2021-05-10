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Германия: Бундеслига 2020-2021

2020-2021
Кёльн
 
Позже

Стадион:
Шальке 04

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуда Ондрей 7 (3) 0.21
2. Скири Эйе 5 0.15
3. Реджбекай Элвис 5 0.15
4. Хектор Йонас 3 0.09
5. Андерссон Себастьян 3 (1) 0.09
6. Вольф Мариус 2 0.06
7. Тилманн Ян 2 0.06
8. Дрекслер Доминик 2 0.06
9. Якобс Исмаил 1 0.03
10. Кайнц Флориан 1 0.03
11. Кцихос Рафаэль 1 0.03
12. Шмиц Бенно 0 0
13. Эхизибуэ Кингсли 0 0
14. Эзкан Салих 0 0
15. Деннис Эммануэль 0 0
16. Хорн Яннес 0 0
17. Борнаув Себастьян 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 6 0.18
2. Ут Марк 3 0.09
3. Арит Амин 2 0.06
4. Хунтелаар Клаас-Ян 2 0.06
5. Раман Бенито 2 0.06
6. Сердар Суат 1 0.03
7. Колашинац Сеад 1 0.03
8. Маскарель Омар 1 0.03
9. Мустафи Шкодран 1 0.03
10. Пасьенса Гонсало 1 0.03
11. Blendi Idrizi 1 0.03
12. Бурджеллаб Нассим 1 0.03
13. Florian Flick 1 0.03
14. Тиау Малик 1 0.03
15. Ощипка Бастиан 0 0
16. Стамбули Бенжамен 0 0
17. Боздоган Джан 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 7 1
2. Кцихос Рафаэль 7 0
3. Хорн Яннес 6 0
4. Якобс Исмаил 6 0
5. Скири Эйе 5 0
6. Эхизибуэ Кингсли 5 0
7. Реджбекай Элвис 4 0
8. Вольф Мариус 3 0
9. Эзкан Салих 3 0
10. Честич Сава-Арангел 3 0
11. Соренсен Фредерик 2 0
12. Хектор Йонас 2 0
13. Мере Хорхе 2 0
14. Борнаув Себастьян 2 0
15. Модест Антони 1 0
16. Дрекслер Доминик 1 0
17. Андерссон Себастьян 1 0
18. Кайнц Флориан 1 0
19. Каттербах Ноа 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Маскарель Омар 6 0
3. Тиау Малик 4 1
4. Стамбули Бенжамен 5 0
5. Ут Марк 5 0
6. Сане Салиф 5 0
7. Колашинац Сеад 5 0
8. Арит Амин 4 0
9. Сердар Суат 3 0
10. Хопп Мэттью 3 0
11. Ферманн Ральф 2 0
12. Хунтелаар Клаас-Ян 2 0
13. Настасич Матия 2 0
14. Скрибски Стивен 2 0
15. Раман Бенито 2 0
16. Бенталеб Набиль 2 0
17. Пасьенса Гонсало 2 0
18. Виллиам Фуртадо 2 0
19. Бурджеллаб Нассим 2 0
20. Ибишевич Ведад 1 0
21. Мустафи Шкодран 1 0
22. Ощипка Бастиан 1 0
23. Мендиль Хамза 1 0
24. Людевиг Килиан 1 0
25. Кутуджу Ахмед 1 0
26. Беккер Тимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 12.5% (4) 15.63% (5) 21.88% (7) 25% (8) 9.38% (3) 15.63% (5)
 Шальке 04 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5) 16.67% (4) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг
Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Кёльн Кёльн 1:1 Вердер Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04
Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Шальке 04 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Шальке 04 Кубок
Кёльн 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Кёльн Кубок Шальке 04 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи Кёльн 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Кёльн Бундеслига Шальке 04 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 23 6 4 94 - 42 75
2. РБ Лейпциг Заявка 33 19 8 6 59 - 30 65
3. Боруссия Д Заявка 33 19 4 10 72 - 45 61
4. Вольфсбург Заявка 33 17 10 6 59 - 34 61
5. Айнтрахт Фр Заявка 33 15 12 6 66 - 52 57
6. Байер Л Заявка 33 14 10 9 52 - 36 52
7. Унион Берлин Заявка 33 11 14 8 48 - 42 47
8. Боруссия М Заявка 33 12 10 11 60 - 54 46
9. Фрайбург Заявка 33 12 9 12 51 - 49 45
10. Штуттгарт Заявка 33 12 9 12 56 - 53 45
11. Хоффенхайм Заявка 33 10 10 13 50 - 53 40
12. Аугсбург Заявка 33 10 6 17 34 - 49 36
13. Майнц Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
14. Герта Заявка 33 8 11 14 40 - 50 35
15. Арминия Заявка 33 8 8 17 24 - 52 32
16. Вердер Заявка 33 7 10 16 34 - 53 31
17. Кёльн Заявка 33 7 9 17 33 - 60 30
18. Шальке 04 Заявка 33 3 7 23 25 - 85 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 17 11 4 2 29 - 13 37
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 17 8 5 4 34 - 22 29
8. Боруссия М Заявка 17 8 4 5 32 - 19 28
9. Фрайбург Заявка 17 7 6 4 33 - 23 27
10. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Аугсбург Заявка 17 6 4 7 21 - 25 22
12. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
13. Арминия Заявка 17 6 2 9 13 - 23 20
14. Герта Заявка 17 5 5 7 21 - 26 20
15. Майнц Заявка 17 4 4 9 16 - 26 16
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Шальке 04 Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Кёльн Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 11 2 4 35 - 23 35
2. Боруссия Д Заявка 17 9 2 6 35 - 26 29
3. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
4. Вольфсбург Заявка 17 7 6 4 29 - 21 27
5. Штуттгарт Заявка 17 7 3 7 29 - 29 24
6. Байер Л Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
7. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 5 6 32 - 33 23
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Кёльн Заявка 17 5 4 8 14 - 29 19
10. Боруссия М Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
11. Унион Берлин Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Фрайбург Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Вердер Заявка 17 4 5 8 20 - 29 17
14. Хоффенхайм Заявка 17 3 7 7 20 - 30 16
15. Герта Заявка 16 3 6 7 19 - 24 15
16. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
17. Арминия Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
18. Шальке 04 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 40 8 7
2. Айнтрахт Фр Андре Силва 27 6 5
3. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 6
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 19 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Шальке 04 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2021, осталось 2 дня 5 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Кёльн 73.6% (39)
    X 11.3% (6)
    Шальке 04 15.1% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Шальке 04
    1.40
    5.75
    8.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кёльн - Шальке 04 онлайн

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    Прогнозы на матч Кёльн - Шальке 04

    Исход игры
    Кёльн
    73.6% (39)
    Ничья
    11.3% (6)
    Шальке 04
    15.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.04% (35)
    Меньше
    33.96% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    75.47% (40)
    Нет
    24.53% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    37.7% (20)
    1:0 Кёльн
    15.1% (8)
    1:2 Шальке 04
    13.2% (7)
    3:1 Кёльн
    11.3% (6)
    2:0 Кёльн
    9.4% (5)
    1:1 Ничья
    9.4% (5)
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