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Германия: Бундеслига 2020-2021

2020-2021
Унион Берлин
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 10 (5) 0.3
2. Похьянпало Йоэль 6 0.18
3. Андрих Роберт 5 0.15
4. Авонийи Тайво 5 0.15
5. Фридрих Марвин 4 0.12
6. Ингвартсен Маркус 3 0.09
7. Бекер Шеральдо 3 0.09
8. Тойхерт Седрик 3 0.09
9. Прёмель Гриша 3 0.09
10. Триммель Кристофер 1 0.03
11. Муса Петар 1 0.03
12. Кнохе Робин 1 0.03
13. Бюльтер Мариус 1 0.03
14. Эндо Кейта 1 0.03
15. Шлоттербек Нико 1 0.03
16. Ленц Кристофер 0 0
17. Гогия Акакий 0 0
18. Рюэрсон Юлиан 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Забитцер Марсель 8 (4) 0.24
2. Форсберг Эмиль 7 (2) 0.21
3. Нкунку Кристофер 6 0.18
4. Ольмо Дани 5 (1) 0.15
5. Поульсен Юссуф 5 0.15
6. Сорлот Александр 5 0.15
7. Анхелиньо Хосе 4 0.12
8. Орбан Вилли 4 0.12
9. Мукиэле Норди 3 0.09
10. Хайдара Амаду 3 0.09
11. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.06
12. Клюйверт Джастин 2 0.06
13. Адамс Тайлер 1 0.03
14. Клостерманн Лукас 1 0.03
15. Юпамекано Део 1 0.03
16. Конате Ибраима 1 0.03
17. Кампль Кевин 0 0
18. Хенрихс Бенджамин 0 0
19. Хи-Чан Хван 0 0
20. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 8 0
2. Прёмель Гриша 7 0
3. Андрих Роберт 5 1
4. Кнохе Робин 4 0
5. Ингвартсен Маркус 4 0
6. Шлоттербек Нико 2 1
7. Гисельман Нико 3 0
8. Гризбек Себастьян 3 0
9. Хюбнер Флориан 3 0
10. Ленц Кристофер 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Тойхерт Седрик 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Муса Петар 2 0
15. Луте Андреас 1 0
16. Гогия Акакий 1 0
17. Фридрих Марвин 1 0
18. Бюльтер Мариус 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Забитцер Марсель 7 0
2. Кампль Кевин 6 0
3. Юпамекано Део 6 0
4. Мукиэле Норди 5 0
5. Орбан Вилли 4 0
6. Хайдара Амаду 4 0
7. Хенрихс Бенджамин 3 0
8. Адамс Тайлер 3 0
9. Хальстенберг Марсель 2 0
10. Сорлот Александр 2 0
11. Клостерманн Лукас 2 0
12. Анхелиньо Хосе 2 0
13. Нкунку Кристофер 2 0
14. Хи-Чан Хван 2 0
15. Клюйверт Джастин 2 0
16. Конате Ибраима 2 0
17. Поульсен Юссуф 1 0
18. Ольмо Дани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 22.92% (11) 12.5% (6) 10.42% (5) 18.75% (9) 16.67% (8) 18.75% (9)
 РБ Лейпциг 6.9% (4) 15.52% (9) 18.97% (11) 22.41% (13) 18.97% (11) 17.24% (10)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин
Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Унион Берлин Бундеслига 2
Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2 РБ Лейпциг 3:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 23 6 4 94 - 42 75
2. РБ Лейпциг Заявка 33 19 8 6 59 - 30 65
3. Боруссия Д Заявка 33 19 4 10 72 - 45 61
4. Вольфсбург Заявка 33 17 10 6 59 - 34 61
5. Айнтрахт Фр Заявка 33 15 12 6 66 - 52 57
6. Байер Л Заявка 33 14 10 9 52 - 36 52
7. Унион Берлин Заявка 33 11 14 8 48 - 42 47
8. Боруссия М Заявка 33 12 10 11 60 - 54 46
9. Фрайбург Заявка 33 12 9 12 51 - 49 45
10. Штуттгарт Заявка 33 12 9 12 56 - 53 45
11. Хоффенхайм Заявка 33 10 10 13 50 - 53 40
12. Аугсбург Заявка 33 10 6 17 34 - 49 36
13. Майнц Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
14. Герта Заявка 33 8 11 14 40 - 50 35
15. Арминия Заявка 33 8 8 17 24 - 52 32
16. Вердер Заявка 33 7 10 16 34 - 53 31
17. Кёльн Заявка 33 7 9 17 33 - 60 30
18. Шальке 04 Заявка 33 3 7 23 25 - 85 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 17 11 4 2 29 - 13 37
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 17 8 5 4 34 - 22 29
8. Боруссия М Заявка 17 8 4 5 32 - 19 28
9. Фрайбург Заявка 17 7 6 4 33 - 23 27
10. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Аугсбург Заявка 17 6 4 7 21 - 25 22
12. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
13. Арминия Заявка 17 6 2 9 13 - 23 20
14. Герта Заявка 17 5 5 7 21 - 26 20
15. Майнц Заявка 17 4 4 9 16 - 26 16
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Шальке 04 Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Кёльн Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 11 2 4 35 - 23 35
2. Боруссия Д Заявка 17 9 2 6 35 - 26 29
3. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
4. Вольфсбург Заявка 17 7 6 4 29 - 21 27
5. Штуттгарт Заявка 17 7 3 7 29 - 29 24
6. Байер Л Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
7. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 5 6 32 - 33 23
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Кёльн Заявка 17 5 4 8 14 - 29 19
10. Боруссия М Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
11. Унион Берлин Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Фрайбург Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Вердер Заявка 17 4 5 8 20 - 29 17
14. Хоффенхайм Заявка 17 3 7 7 20 - 30 16
15. Герта Заявка 16 3 6 7 19 - 24 15
16. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
17. Арминия Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
18. Шальке 04 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 40 8 7
2. Айнтрахт Фр Андре Силва 27 6 5
3. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 6
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 19 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2021, осталось 2 дня 5 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Унион Берлин 9.4% (5)
    X 22.6% (12)
    РБ Лейпциг 67.9% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    РБ Лейпциг
    2.96
    3.98
    2.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Унион Берлин - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Унион Берлин - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Унион Берлин
    9.4% (5)
    Ничья
    22.6% (12)
    РБ Лейпциг
    67.9% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.92% (36)
    Меньше
    32.08% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    86.79% (46)
    Нет
    13.21% (7)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    47.2% (25)
    1:1 Ничья
    22.6% (12)
    1:3 РБ Лейпциг
    9.4% (5)
    2:1 Унион Берлин
    7.5% (4)
    0:2 РБ Лейпциг
    5.7% (3)
    0:3 РБ Лейпциг
    3.8% (2)
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