Германия: Бундеслига 2020-2021
Унион Берлин
Позже
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
РБ Лейпциг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|10 (5)
|0.3
|2.
|Похьянпало Йоэль
|6
|0.18
|3.
|Андрих Роберт
|5
|0.15
|4.
|Авонийи Тайво
|5
|0.15
|5.
|Фридрих Марвин
|4
|0.12
|6.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0.09
|7.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.09
|8.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.09
|9.
|Прёмель Гриша
|3
|0.09
|10.
|Триммель Кристофер
|1
|0.03
|11.
|Муса Петар
|1
|0.03
|12.
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|13.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.03
|14.
|Эндо Кейта
|1
|0.03
|15.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.03
|16.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|17.
|Гогия Акакий
|0
|0
|18.
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Забитцер Марсель
|8 (4)
|0.24
|2.
|Форсберг Эмиль
|7 (2)
|0.21
|3.
|Нкунку Кристофер
|6
|0.18
|4.
|Ольмо Дани
|5 (1)
|0.15
|5.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.15
|6.
|Сорлот Александр
|5
|0.15
|7.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.12
|8.
|Орбан Вилли
|4
|0.12
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.09
|10.
|Хайдара Амаду
|3
|0.09
|11.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.06
|12.
|Клюйверт Джастин
|2
|0.06
|13.
|Адамс Тайлер
|1
|0.03
|14.
|Клостерманн Лукас
|1
|0.03
|15.
|Юпамекано Део
|1
|0.03
|16.
|Конате Ибраима
|1
|0.03
|17.
|Кампль Кевин
|0
|0
|18.
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|19.
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|20.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|8
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|7
|0
|3.
|Андрих Роберт
|5
|1
|4.
|Кнохе Робин
|4
|0
|5.
|Ингвартсен Маркус
|4
|0
|6.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|7.
|Гисельман Нико
|3
|0
|8.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|9.
|Хюбнер Флориан
|3
|0
|10.
|Ленц Кристофер
|3
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|13.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|14.
|Муса Петар
|2
|0
|15.
|Луте Андреас
|1
|0
|16.
|Гогия Акакий
|1
|0
|17.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|18.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Забитцер Марсель
|7
|0
|2.
|Кампль Кевин
|6
|0
|3.
|Юпамекано Део
|6
|0
|4.
|Мукиэле Норди
|5
|0
|5.
|Орбан Вилли
|4
|0
|6.
|Хайдара Амаду
|4
|0
|7.
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|8.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|9.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|10.
|Сорлот Александр
|2
|0
|11.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|12.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|13.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|14.
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|15.
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|16.
|Конате Ибраима
|2
|0
|17.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|18.
|Ольмо Дани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|22.92% (11)
|12.5% (6)
|10.42% (5)
|18.75% (9)
|16.67% (8)
|18.75% (9)
|РБ Лейпциг
|6.9% (4)
|15.52% (9)
|18.97% (11)
|22.41% (13)
|18.97% (11)
|17.24% (10)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +5 =8 -7Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин
Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =3 -6РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|94 - 42
|75
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|19
|8
|6
|59 - 30
|65
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|19
|4
|10
|72 - 45
|61
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|17
|10
|6
|59 - 34
|61
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|66 - 52
|57
|6.
|Байер Л
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|52 - 36
|52
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|48 - 42
|47
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|60 - 54
|46
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 49
|45
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|56 - 53
|45
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 53
|40
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|34 - 49
|36
|13.
|Майнц
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 54
|36
|14.
|Герта
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|40 - 50
|35
|15.
|Арминия
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|24 - 52
|32
|16.
|Вердер
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|34 - 53
|31
|17.
|Кёльн
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 60
|30
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 85
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|29 - 13
|37
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|34 - 22
|29
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 19
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|33 - 23
|27
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 25
|22
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|13.
|Арминия
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|13 - 23
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 26
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 26
|16
|16.
|Вердер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 23
|35
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|35 - 26
|29
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 21
|27
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 29
|24
|6.
|Байер Л
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|32 - 33
|23
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 29
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|15.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|40
|8
|7
|2.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|27
|6
|5
|3.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|6
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|19
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Прогнозы на матч Унион Берлин - РБ Лейпциг
Исход игры
Унион Берлин
9.4% (5)
Ничья
22.6% (12)
РБ Лейпциг
67.9% (36)
Тотал 2.5
Больше
67.92% (36)
Меньше
32.08% (17)
Обе команды забьют
Да
86.79% (46)
Нет
13.21% (7)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
47.2% (25)
1:1 Ничья
22.6% (12)
1:3 РБ Лейпциг
9.4% (5)
2:1 Унион Берлин
7.5% (4)
0:2 РБ Лейпциг
5.7% (3)
0:3 РБ Лейпциг
3.8% (2)
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