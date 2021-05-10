Германия: Бундеслига 2020-2021
Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Байер Л
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|25 (2)
|0.76
|2.
|Санчо Джедон
|8 (1)
|0.24
|3.
|Ройс Марко
|7
|0.21
|4.
|Геррейро Рафаэль
|5
|0.15
|5.
|Хуммельс Матс
|5
|0.15
|6.
|Джованни Рейна
|4
|0.12
|7.
|Брандт Юлиан
|3
|0.09
|8.
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.09
|9.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.06
|10.
|Джан Эмре
|1
|0.03
|11.
|Азар Торган
|1
|0.03
|12.
|Беллингхем Джуд
|1
|0.03
|13.
|Делани Томас
|1
|0.03
|14.
|Мёнье Тома
|1
|0.03
|15.
|Дауд Махмуд
|1
|0.03
|16.
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|17.
|Пасслак Феликс
|1
|0.03
|18.
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|19.
|Морей Матеу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|11 (2)
|0.33
|2.
|Бэйли Леон
|9
|0.27
|3.
|Шик Патрик
|9
|0.27
|4.
|Вирц Флориан
|5
|0.15
|5.
|Диаби Мусса
|4
|0.12
|6.
|Демирбай Керем
|4
|0.12
|7.
|Амири Надим
|2
|0.06
|8.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.06
|9.
|Грэй Демарай
|1
|0.03
|10.
|Драгович Александр
|1
|0.03
|11.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.03
|12.
|Та Джонатан
|1
|0.03
|13.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.03
|14.
|Бендер Ларс
|0
|0
|15.
|Венделл Боргес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беллингхем Джуд
|5
|1
|2.
|Хуммельс Матс
|6
|0
|3.
|Делани Томас
|6
|0
|4.
|Джан Эмре
|5
|0
|5.
|Витсель Аксель
|4
|0
|6.
|Аканджи Мануэль
|4
|0
|7.
|Мёнье Тома
|3
|0
|8.
|Дауд Махмуд
|2
|0
|9.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|10.
|Ройс Марко
|1
|0
|11.
|Шульц Нико
|1
|0
|12.
|Хитц Mapвин
|1
|0
|13.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|14.
|Морей Матеу
|1
|0
|15.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бэйли Леон
|6
|0
|2.
|Амири Надим
|5
|0
|3.
|Тапсоба Эдмон
|5
|0
|4.
|Диаби Мусса
|5
|0
|5.
|Арангис Чарлес
|4
|0
|6.
|Синкгравен Дэйли
|4
|0
|7.
|Шик Патрик
|4
|0
|8.
|Драгович Александр
|3
|0
|9.
|Венделл Боргес
|3
|0
|10.
|Та Джонатан
|3
|0
|11.
|Бендер Ларс
|2
|0
|12.
|Аларио Лукас
|2
|0
|13.
|Беллараби Карим
|2
|0
|14.
|Демирбай Керем
|2
|0
|15.
|Фосу-Менса Тимоти
|2
|0
|16.
|Бендер Свен
|1
|0
|17.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|18.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|19.
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|20.
|Фримпонг Жереми
|1
|0
|21.
|Вирц Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|8.45% (6)
|9.86% (7)
|14.08% (10)
|22.54% (16)
|16.9% (12)
|28.17% (20)
|Байер Л
|17.65% (9)
|19.61% (10)
|5.88% (3)
|9.8% (5)
|17.65% (9)
|29.41% (15)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =3 -4Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль
Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм
Байер Л Последние 20 матчей: +6 =5 -9Байер Л 1:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л
Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Байер Л: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Байер Л 2:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 1:3 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|94 - 42
|75
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|19
|8
|6
|59 - 30
|65
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|19
|4
|10
|72 - 45
|61
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|17
|10
|6
|59 - 34
|61
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|66 - 52
|57
|6.
|Байер Л
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|52 - 36
|52
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|48 - 42
|47
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|60 - 54
|46
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 49
|45
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|56 - 53
|45
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 53
|40
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|34 - 49
|36
|13.
|Майнц
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 54
|36
|14.
|Герта
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|40 - 50
|35
|15.
|Арминия
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|24 - 52
|32
|16.
|Вердер
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|34 - 53
|31
|17.
|Кёльн
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 60
|30
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 85
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|29 - 13
|37
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|34 - 22
|29
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 19
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|33 - 23
|27
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 25
|22
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|13.
|Арминия
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|13 - 23
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 26
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 26
|16
|16.
|Вердер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 23
|35
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|35 - 26
|29
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 21
|27
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 29
|24
|6.
|Байер Л
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|32 - 33
|23
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 29
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|15.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|40
|8
|7
|2.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|27
|6
|5
|3.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|6
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|19
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Прогнозы на матч Боруссия Д - Байер Л
Исход игры
Боруссия Д
90.6% (48)
Ничья
9.4% (5)
Байер Л
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75.47% (40)
Меньше
24.53% (13)
Обе команды забьют
Да
83.02% (44)
Нет
16.98% (9)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
47.2% (25)
3:1 Боруссия Д
17% (9)
2:0 Боруссия Д
13.2% (7)
1:1 Ничья
7.5% (4)
4:2 Боруссия Д
5.7% (3)
1:0 Боруссия Д
3.8% (2)
3:2 Боруссия Д
3.8% (2)
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