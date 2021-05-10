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Германия: Бундеслига 2020-2021

2020-2021
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Байер Л

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 25 (2) 0.76
2. Санчо Джедон 8 (1) 0.24
3. Ройс Марко 7 0.21
4. Геррейро Рафаэль 5 0.15
5. Хуммельс Матс 5 0.15
6. Джованни Рейна 4 0.12
7. Брандт Юлиан 3 0.09
8. Мукоко Юссуфа 3 0.09
9. Аканджи Мануэль 2 0.06
10. Джан Эмре 1 0.03
11. Азар Торган 1 0.03
12. Беллингхем Джуд 1 0.03
13. Делани Томас 1 0.03
14. Мёнье Тома 1 0.03
15. Дауд Махмуд 1 0.03
16. Кнауфф Ансгар 1 0.03
17. Пасслак Феликс 1 0.03
18. Рейньер Жезус 1 0.03
19. Морей Матеу 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 11 (2) 0.33
2. Бэйли Леон 9 0.27
3. Шик Патрик 9 0.27
4. Вирц Флориан 5 0.15
5. Диаби Мусса 4 0.12
6. Демирбай Керем 4 0.12
7. Амири Надим 2 0.06
8. Баумгартлингер Юлиан 2 0.06
9. Грэй Демарай 1 0.03
10. Драгович Александр 1 0.03
11. Вайзер Митчелл 1 0.03
12. Та Джонатан 1 0.03
13. Тапсоба Эдмон 1 0.03
14. Бендер Ларс 0 0
15. Венделл Боргес 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Беллингхем Джуд 5 1
2. Хуммельс Матс 6 0
3. Делани Томас 6 0
4. Джан Эмре 5 0
5. Витсель Аксель 4 0
6. Аканджи Мануэль 4 0
7. Мёнье Тома 3 0
8. Дауд Махмуд 2 0
9. Холанн Эрлинг 2 0
10. Ройс Марко 1 0
11. Шульц Нико 1 0
12. Хитц Mapвин 1 0
13. Геррейро Рафаэль 1 0
14. Морей Матеу 1 0
15. Джованни Рейна 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Бэйли Леон 6 0
2. Амири Надим 5 0
3. Тапсоба Эдмон 5 0
4. Диаби Мусса 5 0
5. Арангис Чарлес 4 0
6. Синкгравен Дэйли 4 0
7. Шик Патрик 4 0
8. Драгович Александр 3 0
9. Венделл Боргес 3 0
10. Та Джонатан 3 0
11. Бендер Ларс 2 0
12. Аларио Лукас 2 0
13. Беллараби Карим 2 0
14. Демирбай Керем 2 0
15. Фосу-Менса Тимоти 2 0
16. Бендер Свен 1 0
17. Баумгартлингер Юлиан 1 0
18. Градецки Лукаш 1 0
19. Паласиос Эксекиэль 1 0
20. Фримпонг Жереми 1 0
21. Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 8.45% (6) 9.86% (7) 14.08% (10) 22.54% (16) 16.9% (12) 28.17% (20)
 Байер Л 17.65% (9) 19.61% (10) 5.88% (3) 9.8% (5) 17.65% (9) 29.41% (15)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль
Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм
Байер Л Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Байер Л 1:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л
Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Байер Л: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Байер Л 2:1 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 4:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 3:2 Байер Л Бундеслига
Байер Л 2:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 1:3 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 23 6 4 94 - 42 75
2. РБ Лейпциг Заявка 33 19 8 6 59 - 30 65
3. Боруссия Д Заявка 33 19 4 10 72 - 45 61
4. Вольфсбург Заявка 33 17 10 6 59 - 34 61
5. Айнтрахт Фр Заявка 33 15 12 6 66 - 52 57
6. Байер Л Заявка 33 14 10 9 52 - 36 52
7. Унион Берлин Заявка 33 11 14 8 48 - 42 47
8. Боруссия М Заявка 33 12 10 11 60 - 54 46
9. Фрайбург Заявка 33 12 9 12 51 - 49 45
10. Штуттгарт Заявка 33 12 9 12 56 - 53 45
11. Хоффенхайм Заявка 33 10 10 13 50 - 53 40
12. Аугсбург Заявка 33 10 6 17 34 - 49 36
13. Майнц Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
14. Герта Заявка 33 8 11 14 40 - 50 35
15. Арминия Заявка 33 8 8 17 24 - 52 32
16. Вердер Заявка 33 7 10 16 34 - 53 31
17. Кёльн Заявка 33 7 9 17 33 - 60 30
18. Шальке 04 Заявка 33 3 7 23 25 - 85 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 17 11 4 2 29 - 13 37
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 17 8 5 4 34 - 22 29
8. Боруссия М Заявка 17 8 4 5 32 - 19 28
9. Фрайбург Заявка 17 7 6 4 33 - 23 27
10. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Аугсбург Заявка 17 6 4 7 21 - 25 22
12. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
13. Арминия Заявка 17 6 2 9 13 - 23 20
14. Герта Заявка 17 5 5 7 21 - 26 20
15. Майнц Заявка 17 4 4 9 16 - 26 16
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Шальке 04 Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Кёльн Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 11 2 4 35 - 23 35
2. Боруссия Д Заявка 17 9 2 6 35 - 26 29
3. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
4. Вольфсбург Заявка 17 7 6 4 29 - 21 27
5. Штуттгарт Заявка 17 7 3 7 29 - 29 24
6. Байер Л Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
7. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 5 6 32 - 33 23
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Кёльн Заявка 17 5 4 8 14 - 29 19
10. Боруссия М Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
11. Унион Берлин Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Фрайбург Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Вердер Заявка 17 4 5 8 20 - 29 17
14. Хоффенхайм Заявка 17 3 7 7 20 - 30 16
15. Герта Заявка 16 3 6 7 19 - 24 15
16. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
17. Арминия Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
18. Шальке 04 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 40 8 7
2. Айнтрахт Фр Андре Силва 27 6 5
3. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 6
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 19 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2021, осталось 2 дня 5 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Боруссия Д 90.6% (48)
    X 9.4% (5)
    Байер Л 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Байер Л
    1.64
    4.90
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия Д - Байер Л онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Байер Л

    Исход игры
    Боруссия Д
    90.6% (48)
    Ничья
    9.4% (5)
    Байер Л
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.47% (40)
    Меньше
    24.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    83.02% (44)
    Нет
    16.98% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    47.2% (25)
    3:1 Боруссия Д
    17% (9)
    2:0 Боруссия Д
    13.2% (7)
    1:1 Ничья
    7.5% (4)
    4:2 Боруссия Д
    5.7% (3)
    1:0 Боруссия Д
    3.8% (2)
    3:2 Боруссия Д
    3.8% (2)
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