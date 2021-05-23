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Германия: Бундеслига 2 2020-2021

2020-2021
Ян
2:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Санкт-Паули
0'
1:0
14' Гол
Джордж Янн
22' Желтая карточка
Бубалла Даниэль
2:0
44' Гол
Альберс Андреас
48' Желтая карточка
Джигала Адам
63'
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
28
Нахрайнер
Себастьян
24
Кеннеди
Скотт
13
Векессер
Эрик
7
Безушков
Макс
5
Гимбер
Бенедикт
21
Шнайдер
Ян-Марк
9
Джордж
Янн
22
Штольце
Себастьян
19
Альберс
Андреас
21
Dejan
Stoyanovich1
19
Цандер
Лука-Милан
25
Джигала
Адам
15
Бубалла
Даниэль
23
Пакарада
Леарт
4
Цирайс
Филипп
20
Беккер
Финн
8
Саласар
Родриго
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
22
Мармуш
Омар
Ян
4-2-3-1
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

Ход матча

14'
Джордж Янн
(Штольце Себастьян)
1:0
22'
 
Бубалла Даниэль
44'
Альберс Андреас
(Шнайдер Ян-Марк)
2:0
48'
 
Джигала Адам
55'
 
Бухтманн Кристофер
Беккер Финн
55'
 
Виекхофф Яннес
Цандер Лука-Милан
59'
Хайн Оливер
Безушков Макс
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альберс Андреас 13 (2) 0.38
2. Джордж Янн 5 0.15
3. Штольце Себастьян 5 (1) 0.15
4. Вренези Альбион 4 0.12
5. Безушков Макс 3 (1) 0.09
6. Бесте Ян-Никлас 2 0.06
7. Калисканер Каан 1 0.03
8. Опоку Аарон 1 0.03
9. Отто Давид 1 0.03
10. Векессер Эрик 0 0
11. Хайн Оливер 0 0
12. Саллер Бенедикт 0 0
13. Шнайдер Ян-Марк 0 0
14. Эльведи Ян 0 0
15. Хайстер Флориан 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургшталлер Гвидо 11 (1) 0.32
2. Киере Даниэль-Кофи 9 0.26
3. Мармуш Омар 7 (1) 0.21
4. Саласар Родриго 6 (2) 0.18
5. Диттген Макс 3 0.09
6. Бенателли Рико 3 0.09
7. Цандер Лука-Милан 3 0.09
8. Макиенок Симон 2 0.06
9. Беккер Финн 1 0.03
10. Пакарада Леарт 1 0.03
11. Бубалла Даниэль 1 0.03
12. Виекхофф Яннес 1 0.03
13. Флэк Леон 1 0.03
14. Igor Matanovic 1 0.03
15. Дашнер Лукас 0 0
16. Смит Эрик 0 0
17. Лоуренс Джеймс 0 0

Карточки

Ян
# Игрок      
1. Векессер Эрик 14 0
2. Гимбер Бенедикт 7 2
3. Саллер Бенедикт 8 1
4. Нахрайнер Себастьян 8 0
5. Вренези Альбион 7 0
6. Эльведи Ян 5 0
7. Штольце Себастьян 4 0
8. Безушков Макс 4 0
9. Калисканер Каан 4 0
10. Хайн Оливер 3 0
11. Джордж Янн 3 0
12. Бесте Ян-Никлас 1 1
13. Мориц Кристоф 2 0
14. Кеннеди Скотт 2 0
15. Альберс Андреас 1 0
16. Шнайдер Ян-Марк 1 0
17. Хайстер Флориан 1 0
18. Беккер Андре 1 0
19. Майер Александер II 1 0
20. Макридис Хараламбос 1 0
21. Опоку Аарон 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян 7 0
2. Лоуренс Джеймс 5 1
3. Бенателли Рико 5 0
4. Кнолль Марвин 3 1
5. Авевор Кристофер 4 0
6. Цандер Лука-Милан 4 0
7. Пакарада Леарт 4 0
8. Киере Даниэль-Кофи 4 0
9. Аремю Афииз 4 0
10. Цирайс Филипп 3 0
11. Диттген Макс 3 0
12. Бубалла Даниэль 3 0
13. Беккер Финн 3 0
14. Саласар Родриго 3 0
15. Бургшталлер Гвидо 2 0
16. Региниуссен Торе 2 0
17. Джигала Адам 2 0
18. Мармуш Омар 2 0
19. Igor Matanovic 2 0
20. Тащи Борис 1 0
21. Смит Эрик 1 0
22. Бродерсен Свенд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ян 15.15% (5) 18.18% (6) 15.15% (5) 12.12% (4) 21.21% (7) 18.18% (6)
 Санкт-Паули 20% (10) 14% (7) 6% (3) 18% (9) 16% (8) 26% (13)

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Зандхаузен 2:0 Ян Хольштайн Киль 3:2 Ян Бохум 5:1 Ян Ян 1:1 Гамбург
Ганновер 96 3:1 Ян Ян 0:3 Хайденхайм Оснабрюк 0:1 Ян Ян 0:1 Вердер Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 1:1 Ян Ян 1:2 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Падерборн Айнтрахт Бр 2:0 Ян Ян 1:1 Фортуна Карлсруэ 0:0 Ян Ян 2:2 Кёльн Ян 1:1 Дармштадт Нюрнберг 0:1 Ян Санкт-Паули 2:0 Ян Ян 3:1 Зандхаузен
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:2 Падерборн Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Гамбург Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Бохум Санкт-Паули 2:0 Ян Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль

Последние игры между собой

Ян: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Санкт-Паули 2:0 Ян Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Ян Бундеслига 2 Ян 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 4:3 Ян Бундеслига 2
Ян 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Ян 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Ян Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Ян Бундеслига 2 Ян 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум 1:0 Заявка 34 21 4 9 64 - 38 67
2. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 34 18 9 7 56 - 33 63
3. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 34 17 11 6 67 - 43 62
4. Гамбург 3:0 Заявка 34 16 10 8 70 - 44 58
5. Фортуна 1:1 Заявка 34 16 9 9 54 - 44 57
6. Карлсруэ 1:0 Заявка 34 14 10 10 50 - 43 52
7. Хайденхайм 0:1 Заявка 34 15 6 13 48 - 48 51
8. Дармштадт 1:1 Заявка 34 14 7 13 61 - 54 49
9. Падерборн 1:1 Заявка 34 12 11 11 53 - 45 47
10. Санкт-Паули 0:2 Заявка 34 13 8 13 51 - 55 47
11. Ганновер 96 1:1 Заявка 34 12 7 15 53 - 50 43
12. Нюрнберг 1:1 Заявка 34 10 12 12 45 - 51 42
13. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 34 11 8 15 42 - 53 41
14. Ян 2:0 Заявка 34 9 11 14 36 - 50 38
15. Оснабрюк 1:0 Заявка 34 10 6 18 35 - 56 36
16. Зандхаузен 0:1 Заявка 34 10 4 20 40 - 58 34
17. Айнтрахт Бр 0:3 Заявка 34 7 10 17 30 - 58 31
18. Вюрцбург Кикерс 1:1 Заявка 34 6 7 21 37 - 69 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум 1:0 Заявка 17 12 2 3 38 - 15 38
2. Фортуна 1:1 Заявка 17 11 4 2 32 - 20 37
3. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 17 11 3 3 30 - 17 36
4. Гамбург 3:0 Заявка 17 10 4 3 39 - 16 34
5. Хайденхайм 0:1 Заявка 17 10 3 4 27 - 15 33
6. Зандхаузен 0:1 Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
7. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 8 5 4 32 - 22 29
8. Падерборн 1:1 Заявка 17 8 5 4 32 - 26 29
9. Санкт-Паули 0:2 Заявка 17 8 3 6 28 - 25 27
10. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 7 5 5 30 - 21 26
11. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 17 7 4 6 27 - 28 25
12. Дармштадт 1:1 Заявка 17 7 3 7 29 - 23 24
13. Ян 2:0 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
14. Айнтрахт Бр 0:3 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
15. Нюрнберг 1:1 Заявка 17 5 7 5 22 - 23 22
16. Карлсруэ 1:0 Заявка 17 5 6 6 19 - 18 21
17. Вюрцбург Кикерс 1:1 Заявка 17 3 6 8 22 - 33 15
18. Оснабрюк 1:0 Заявка 17 3 1 13 16 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 9 6 2 35 - 21 33
2. Карлсруэ 1:0 Заявка 17 9 4 4 31 - 25 31
3. Бохум 1:0 Заявка 17 9 2 6 26 - 23 29
4. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 17 7 6 4 26 - 16 27
5. Оснабрюк 1:0 Заявка 17 7 5 5 19 - 22 26
6. Дармштадт 1:1 Заявка 17 7 4 6 32 - 31 25
7. Гамбург 3:0 Заявка 17 6 6 5 31 - 28 24
8. Фортуна 1:1 Заявка 17 5 5 7 22 - 24 20
9. Санкт-Паули 0:2 Заявка 17 5 5 7 23 - 30 20
10. Нюрнберг 1:1 Заявка 17 5 5 7 23 - 28 20
11. Хайденхайм 0:1 Заявка 17 5 3 9 21 - 33 18
12. Падерборн 1:1 Заявка 17 4 6 7 21 - 19 18
13. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 5 2 10 23 - 29 17
14. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 17 4 4 9 15 - 25 16
15. Ян 2:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 29 14
16. Вюрцбург Кикерс 1:1 Заявка 17 3 1 13 15 - 36 10
17. Айнтрахт Бр 0:3 Заявка 17 1 6 10 13 - 35 9
18. Зандхаузен 0:1 Заявка 17 1 0 16 11 - 37 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дармштадт Дурсун Сердар 26 4 4
2. Гамбург Теродде Симон 23 4 5
3. Ганновер 96 Дукш Марвин 16 3 7
4. Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 16 4 7
5. Падерборн Србени Деннис 16 6 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ян Векессер Эрик 14 0
2. Айнтрахт Бр Выдра Доминик 10 1
3. Дармштадт Рапп Николай 10 1
4. Карлсруэ Гондорф Жером 11 0
5. Ян Гимбер Бенедикт 7 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Альберс Андреас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Бубалла Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Джордж Янн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Санкт-Паули
2.32
3.56
49.81
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ян 2:0 Санкт-Паули онлайн

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