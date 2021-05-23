Германия: Бундеслига 2 2020-2021
Ян
2:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Jahnstadion Regensburg
Санкт-Паули
1:0
14' ГолДжордж Янн
22' Желтая карточкаБубалла Даниэль
2:0
44' ГолАльберс Андреас
48' Желтая карточкаДжигала Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Хайн ОливерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Вит КристианПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Диттген МаксНападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
14'
1:0
22'
44'
48'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альберс Андреас
|13 (2)
|0.38
|2.
|Джордж Янн
|5
|0.15
|3.
|Штольце Себастьян
|5 (1)
|0.15
|4.
|Вренези Альбион
|4
|0.12
|5.
|Безушков Макс
|3 (1)
|0.09
|6.
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0.06
|7.
|Калисканер Каан
|1
|0.03
|8.
|Опоку Аарон
|1
|0.03
|9.
|Отто Давид
|1
|0.03
|10.
|Векессер Эрик
|0
|0
|11.
|Хайн Оливер
|0
|0
|12.
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|13.
|Шнайдер Ян-Марк
|0
|0
|14.
|Эльведи Ян
|0
|0
|15.
|Хайстер Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургшталлер Гвидо
|11 (1)
|0.32
|2.
|Киере Даниэль-Кофи
|9
|0.26
|3.
|Мармуш Омар
|7 (1)
|0.21
|4.
|Саласар Родриго
|6 (2)
|0.18
|5.
|Диттген Макс
|3
|0.09
|6.
|Бенателли Рико
|3
|0.09
|7.
|Цандер Лука-Милан
|3
|0.09
|8.
|Макиенок Симон
|2
|0.06
|9.
|Беккер Финн
|1
|0.03
|10.
|Пакарада Леарт
|1
|0.03
|11.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.03
|12.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.03
|13.
|Флэк Леон
|1
|0.03
|14.
|Igor Matanovic
|1
|0.03
|15.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|16.
|Смит Эрик
|0
|0
|17.
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Векессер Эрик
|14
|0
|2.
|Гимбер Бенедикт
|7
|2
|3.
|Саллер Бенедикт
|8
|1
|4.
|Нахрайнер Себастьян
|8
|0
|5.
|Вренези Альбион
|7
|0
|6.
|Эльведи Ян
|5
|0
|7.
|Штольце Себастьян
|4
|0
|8.
|Безушков Макс
|4
|0
|9.
|Калисканер Каан
|4
|0
|10.
|Хайн Оливер
|3
|0
|11.
|Джордж Янн
|3
|0
|12.
|Бесте Ян-Никлас
|1
|1
|13.
|Мориц Кристоф
|2
|0
|14.
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|15.
|Альберс Андреас
|1
|0
|16.
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|17.
|Хайстер Флориан
|1
|0
|18.
|Беккер Андре
|1
|0
|19.
|Майер Александер II
|1
|0
|20.
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|21.
|Опоку Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян
|7
|0
|2.
|Лоуренс Джеймс
|5
|1
|3.
|Бенателли Рико
|5
|0
|4.
|Кнолль Марвин
|3
|1
|5.
|Авевор Кристофер
|4
|0
|6.
|Цандер Лука-Милан
|4
|0
|7.
|Пакарада Леарт
|4
|0
|8.
|Киере Даниэль-Кофи
|4
|0
|9.
|Аремю Афииз
|4
|0
|10.
|Цирайс Филипп
|3
|0
|11.
|Диттген Макс
|3
|0
|12.
|Бубалла Даниэль
|3
|0
|13.
|Беккер Финн
|3
|0
|14.
|Саласар Родриго
|3
|0
|15.
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|16.
|Региниуссен Торе
|2
|0
|17.
|Джигала Адам
|2
|0
|18.
|Мармуш Омар
|2
|0
|19.
|Igor Matanovic
|2
|0
|20.
|Тащи Борис
|1
|0
|21.
|Смит Эрик
|1
|0
|22.
|Бродерсен Свенд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ян
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|Санкт-Паули
|20% (10)
|14% (7)
|6% (3)
|18% (9)
|16% (8)
|26% (13)
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +5 =6 -9Зандхаузен 2:0 Ян Хольштайн Киль 3:2 Ян Бохум 5:1 Ян Ян 1:1 Гамбург
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +12 =3 -5Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:2 Падерборн Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Гамбург Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Бохум Санкт-Паули 2:0 Ян Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль
Последние игры между собой
Ян: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|1:0 Заявка
|34
|21
|4
|9
|64 - 38
|67
|2.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|34
|18
|9
|7
|56 - 33
|63
|3.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|34
|17
|11
|6
|67 - 43
|62
|4.
|Гамбург
|3:0 Заявка
|34
|16
|10
|8
|70 - 44
|58
|5.
|Фортуна
|1:1 Заявка
|34
|16
|9
|9
|54 - 44
|57
|6.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|34
|14
|10
|10
|50 - 43
|52
|7.
|Хайденхайм
|0:1 Заявка
|34
|15
|6
|13
|48 - 48
|51
|8.
|Дармштадт
|1:1 Заявка
|34
|14
|7
|13
|61 - 54
|49
|9.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|34
|12
|11
|11
|53 - 45
|47
|10.
|Санкт-Паули
|0:2 Заявка
|34
|13
|8
|13
|51 - 55
|47
|11.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|34
|12
|7
|15
|53 - 50
|43
|12.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|45 - 51
|42
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|34
|11
|8
|15
|42 - 53
|41
|14.
|Ян
|2:0 Заявка
|34
|9
|11
|14
|36 - 50
|38
|15.
|Оснабрюк
|1:0 Заявка
|34
|10
|6
|18
|35 - 56
|36
|16.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|34
|10
|4
|20
|40 - 58
|34
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:3 Заявка
|34
|7
|10
|17
|30 - 58
|31
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|1:1 Заявка
|34
|6
|7
|21
|37 - 69
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|1:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 15
|38
|2.
|Фортуна
|1:1 Заявка
|17
|11
|4
|2
|32 - 20
|37
|3.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 17
|36
|4.
|Гамбург
|3:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 16
|34
|5.
|Хайденхайм
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 15
|33
|6.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|7.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 22
|29
|8.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 26
|29
|9.
|Санкт-Паули
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 25
|27
|10.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|30 - 21
|26
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 28
|25
|12.
|Дармштадт
|1:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 23
|24
|13.
|Ян
|2:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|14.
|Айнтрахт Бр
|0:3 Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|15.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 23
|22
|16.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 18
|21
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|1:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|22 - 33
|15
|18.
|Оснабрюк
|1:0 Заявка
|17
|3
|1
|13
|16 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|35 - 21
|33
|2.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 25
|31
|3.
|Бохум
|1:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 23
|29
|4.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 16
|27
|5.
|Оснабрюк
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|19 - 22
|26
|6.
|Дармштадт
|1:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|32 - 31
|25
|7.
|Гамбург
|3:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 28
|24
|8.
|Фортуна
|1:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 24
|20
|9.
|Санкт-Паули
|0:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 30
|20
|10.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 28
|20
|11.
|Хайденхайм
|0:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 33
|18
|12.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 19
|18
|13.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|17
|5
|2
|10
|23 - 29
|17
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 25
|16
|15.
|Ян
|2:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 29
|14
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|1:1 Заявка
|17
|3
|1
|13
|15 - 36
|10
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:3 Заявка
|17
|1
|6
|10
|13 - 35
|9
|18.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|17
|1
|0
|16
|11 - 37
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дармштадт
|Дурсун Сердар
|26
|4
|4
|2.
|Гамбург
|Теродде Симон
|23
|4
|5
|3.
|Ганновер 96
|Дукш Марвин
|16
|3
|7
|4.
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|16
|4
|7
|5.
|Падерборн
|Србени Деннис
|16
|6
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ян
|Векессер Эрик
|14
|0
|2.
|Айнтрахт Бр
|Выдра Доминик
|10
|1
|3.
|Дармштадт
|Рапп Николай
|10
|1
|4.
|Карлсруэ
|Гондорф Жером
|11
|0
|5.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|7
|2