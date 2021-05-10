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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Лестер
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 13 (6) 0.35
2. Ихеаначо Келечи 12 0.32
3. Барнс Харви 9 0.24
4. Мэддисон Джеймс 8 0.22
5. Тилеманс Юри 6 (2) 0.16
6. Кастань Тимоти 2 0.05
7. Эванс Джонни 2 0.05
8. Перес Айосе 2 0.05
9. Джастин Джеймс 2 0.05
10. Олбрайтон Марк 1 0.03
11. Ндиди Уилфред 1 0.03
12. Прат Деннис 1 0.03
13. Амарти Даниэль 1 0.03
14. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
15. Томас Люк 1 0.03
16. Юндер Дженгиз 0 0
17. Менди Нампалис 0 0
18. Рикарду Перейра II 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 22 (4) 0.59
2. Сон Хынмин 17 (1) 0.46
3. Бэйл Гарет 9 0.24
4. Лукас Моура 3 0.08
5. Н'Домбеле Тангай 3 0.08
6. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.05
7. Орье Серж 2 0.05
8. Бергвейн Стевен 1 0.03
9. Ло Чельсо Джовани 1 0.03
10. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
11. Ламела Эрик 1 0.03
12. Винисиус Карлос 1 0.03
13. Регилон Серхио 0 0
14. Доэрти Мэтт 0 0
15. Дэвис Бен 0 0
16. Алли Деле 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Фофана Уэсли 7 0
3. Тилеманс Юри 6 0
4. Ндиди Уилфред 6 0
5. Менди Нампалис 5 0
6. Фухс Кристиан 4 0
7. Мэддисон Джеймс 4 0
8. Джастин Джеймс 4 0
9. Рикарду Перейра II 3 0
10. Амарти Даниэль 3 0
11. Олбрайтон Марк 2 0
12. Перес Айосе 2 0
13. Сёюнджю Чаглар 2 0
14. Томас Люк 2 0
15. Варди Джейми 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Ихеаначо Келечи 1 0
18. Чодури Хамза 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 9 0
2. Ламела Эрик 5 1
3. Ло Чельсо Джовани 5 0
4. Регилон Серхио 5 0
5. Доэрти Мэтт 3 1
6. Уинкс Гарри 4 0
7. Сиссоко Мусса 3 0
8. Дайер Эрик 3 0
9. Н'Домбеле Тангай 3 0
10. Алдервейрельд Тоби 2 0
11. Бергвейн Стевен 2 0
12. Винисиус Карлос 2 0
13. Танганга Джафет 2 0
14. Бэйл Гарет 1 0
15. Кейн Гарри 1 0
16. Лукас Моура 1 0
17. Дэвис Бен 1 0
18. Санчес Давинсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 9.68% (6) 14.52% (9) 17.74% (11) 8.06% (5) 16.13% (10) 33.87% (21)
 Тоттенхэм 19.05% (12) 17.46% (11) 19.05% (12) 15.87% (10) 17.46% (11) 11.11% (7)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл
Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Лестер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Тоттенхэм 0:2 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:4 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Лестер 1:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 0:1 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Лестер Кубок Лестер 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:3 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Лестер Кубок Лестер 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 26 5 6 78 - 32 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 37 20 11 6 71 - 43 71
3. Челси Заявка 37 19 10 8 57 - 34 67
4. Ливерпуль Заявка 37 19 9 9 66 - 42 66
5. Лестер Заявка 37 20 6 11 66 - 46 66
6. Вест Хэм Заявка 37 18 8 11 59 - 47 62
7. Эвертон Заявка 37 17 8 12 47 - 43 59
8. Тоттенхэм Заявка 37 17 8 12 64 - 43 59
9. Арсенал Заявка 37 17 7 13 53 - 39 58
10. Лидс Заявка 37 17 5 15 59 - 53 56
11. Астон Вилла Заявка 37 15 7 15 53 - 45 52
12. Вулверхэмптон Заявка 37 12 9 16 35 - 50 45
13. Кристал Пэлас Заявка 37 12 8 17 41 - 64 44
14. Саутгемптон Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
15. Ньюкасл Заявка 37 11 9 17 44 - 62 42
16. Брайтон Заявка 37 9 14 14 40 - 44 41
17. Бёрнли Заявка 37 10 9 18 33 - 54 39
18. Фулхэм Заявка 37 5 13 19 27 - 51 28
19. Вест Бромвич Заявка 37 5 11 21 34 - 73 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 6 2 29 19 - 63 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
3. Тоттенхэм Заявка 19 10 3 6 35 - 20 33
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
5. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
6. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Ньюкасл Заявка 19 6 5 8 26 - 33 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 20 - 32 23
14. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
15. Эвертон Заявка 19 6 4 9 24 - 28 22
16. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
17. Бёрнли Заявка 19 4 6 9 14 - 27 18
18. Вест Бромвич Заявка 19 3 6 10 15 - 39 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Ливерпуль Заявка 19 10 6 3 39 - 22 36
6. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
7. Арсенал Заявка 19 10 3 6 31 - 18 33
8. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 30 - 25 31
9. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
10. Астон Вилла Заявка 19 9 3 7 26 - 19 30
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 19 5 5 9 15 - 27 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 2 1 16 8 - 36 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 22 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Макгинн Джон 11 0
3. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
4. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 2 дня 15 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Лестер 63% (29)
    X 17.4% (8)
    Тоттенхэм 19.6% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.12
    4.14
    3.54
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Лестер - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Тоттенхэм

    Исход игры
    Лестер
    63% (29)
    Ничья
    17.4% (8)
    Тоттенхэм
    19.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (34)
    Меньше
    26.09% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    50% (23)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    1:2 Тоттенхэм
    10.9% (5)
    1:0 Лестер
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    3:2 Лестер
    4.3% (2)
    0:1 Тоттенхэм
    4.3% (2)
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