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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Шеффилд Юнайтед
1:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Бёрнли
0'
21' Желтая карточка
Бэлдок Джордж
1:0
24' Гол
Макголдрик Дэвид
38' Желтая карточка
Флек Джон
65' Желтая карточка
Башам Крис
70'
1
Ремсдейл
Аарон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
4
Флек
Джон
16
Норвуд
Оливер
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
23
Осборн
Бен
38
Джеббисон
Дэниел
25
Норрис
Уилл
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
34
Данн
Джимми
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
8
Браунхилл
Джош
9
Вуд
Крис
Шеффилд Юнайтед
3-4-2-1
Бёрнли
4-4-1-1

Ход матча

21'
Бэлдок Джордж
 
24'
Макголдрик Дэвид
(Стивенс Энда)
1:0
38'
Флек Джон
 
46'
 
Выдра Матей
Браунхилл Джош
65'
Башам Крис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 8 0.21
2. Шарп Билли 3 (2) 0.08
3. Богл Джейден 2 0.05
4. Бёрк Оливер 1 0.03
5. Берге Сандер 1 (1) 0.03
6. Макбарни Оливер 1 0.03
7. Осборн Бен 1 0.03
8. Брайан Кин 1 0.03
9. Джеббисон Дэниел 1 0.03
10. Флек Джон 0 0
11. Бэлдок Джордж 0 0
12. Ландстрем Джон 0 0
13. Башам Крис 0 0
14. Стивенс Энда 0 0
15. Робинсон Джек 0 0
16. Иган Джон 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 12 (2) 0.32
2. Вествуд Эшли 3 0.08
3. Выдра Матей 3 0.08
4. Барнс Эшли 3 (1) 0.08
5. Макнил Дуайт 2 0.05
6. Гудмундссон Йоханн 2 0.05
7. Ми Бен 2 0.05
8. Родригес Джей 1 0.03
9. Лоутон Мэттью 1 0.03
10. Брэйди Роберт 1 0.03
11. Тарковски Джеймс 1 0.03
12. Данн Джимми 1 0.03
13. Питерс Эрик 0 0
14. Тэйлор Чарли 0 0
15. Браунхилл Джош 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 8 1
2. Иган Джон 7 1
3. Макголдрик Дэвид 7 0
4. Бэлдок Джордж 7 0
5. Стивенс Энда 6 0
6. Норвуд Оливер 6 0
7. Башам Крис 4 0
8. Флек Джон 4 0
9. Берге Сандер 4 0
10. Робинсон Джек 3 0
11. Ампаду Этан 3 0
12. Джагелка Фил 1 1
13. Макбарни Оливер 2 0
14. Бёрк Оливер 2 0
15. Богл Джейден 2 0
16. Шарп Билли 1 0
17. Лоу Макс 1 0
18. Осборн Бен 1 0
19. Брайан Кин 1 0
20. Ремсдейл Аарон 1 0
21. Брюстер Риан 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 7 0
2. Тарковски Джеймс 6 0
3. Лоутон Мэттью 5 0
4. Барнс Эшли 4 0
5. Родригес Джей 3 0
6. Ми Бен 3 0
7. Брэйди Роберт 3 0
8. Бардсли Филипп 2 0
9. Корк Джек 2 0
10. Гудмундссон Йоханн 2 0
11. Лонг Кевин 2 0
12. Браунхилл Джош 2 0
13. Стивенс Дейл 1 0
14. Питерс Эрик 1 0
15. Тэйлор Чарли 1 0
16. Поуп Ник 1 0
17. Мумбонго Джоэль 1 0
18. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 22.22% (4) 22.22% (4) 5.56% (1) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3)
 Бёрнли 28.13% (9) 15.63% (5) 18.75% (6) 18.75% (6) 6.25% (2) 12.5% (4)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =0 -14
Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм
Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 4:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Бёрнли Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бёрнли Бёрнли 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:0 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 3:0 Заявка 38 27 5 6 81 - 32 86
2. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 38 21 11 6 73 - 44 74
3. Ливерпуль 1:0 Заявка 38 20 9 9 67 - 42 69
4. Лестер 2:1 Заявка 38 21 6 11 68 - 47 69
5. Челси 0:2 Заявка 38 19 10 9 57 - 36 67
6. Вест Хэм 2:0 Заявка 38 19 8 11 61 - 47 65
7. Арсенал 2:0 Заявка 38 18 7 13 55 - 39 61
8. Эвертон 0:3 Заявка 38 17 8 13 47 - 46 59
9. Тоттенхэм 1:2 Заявка 38 17 8 13 65 - 45 59
10. Лидс 2:0 Заявка 38 18 5 15 61 - 53 59
11. Астон Вилла 2:0 Заявка 38 16 7 15 55 - 45 55
12. Вулверхэмптон 1:2 Заявка 38 12 9 17 36 - 52 45
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 12 9 17 45 - 62 45
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 38 12 8 18 41 - 65 44
15. Саутгемптон 0:2 Заявка 38 12 7 19 47 - 67 43
16. Брайтон 0:2 Заявка 38 9 14 15 40 - 46 41
17. Бёрнли 0:1 Заявка 38 10 9 19 33 - 55 39
18. Фулхэм 0:1 Заявка 38 5 13 20 27 - 52 28
19. Вест Бромвич 0:2 Заявка 38 5 11 22 34 - 75 26
20. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 38 7 2 29 20 - 63 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 3:0 Заявка 19 13 2 4 41 - 17 41
2. Вест Хэм 2:0 Заявка 19 10 4 5 31 - 22 34
3. Ливерпуль 1:0 Заявка 19 10 3 6 28 - 20 33
4. Челси 0:2 Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
5. Тоттенхэм 1:2 Заявка 19 10 3 6 35 - 20 33
6. Лестер 2:1 Заявка 19 10 1 8 34 - 27 31
7. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
8. Лидс 2:0 Заявка 19 8 5 6 27 - 20 29
9. Арсенал 2:0 Заявка 19 8 4 7 24 - 21 28
10. Саутгемптон 0:2 Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
11. Астон Вилла 2:0 Заявка 19 7 4 8 29 - 26 25
12. Вулверхэмптон 1:2 Заявка 19 7 4 8 21 - 25 25
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 6 5 8 26 - 33 23
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 19 6 5 8 20 - 32 23
15. Эвертон 0:3 Заявка 19 6 4 9 24 - 28 22
16. Брайтон 0:2 Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
17. Бёрнли 0:1 Заявка 19 4 6 9 14 - 27 18
18. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 19 5 1 13 12 - 27 16
19. Вест Бромвич 0:2 Заявка 19 3 6 10 15 - 39 15
20. Фулхэм 0:1 Заявка 19 2 4 13 9 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 3:0 Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 19 12 7 0 35 - 16 43
3. Лестер 2:1 Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон 0:3 Заявка 19 11 4 4 23 - 18 37
5. Ливерпуль 1:0 Заявка 19 10 6 3 39 - 22 36
6. Челси 0:2 Заявка 19 10 4 5 26 - 18 34
7. Арсенал 2:0 Заявка 19 10 3 6 31 - 18 33
8. Вест Хэм 2:0 Заявка 19 9 4 6 30 - 25 31
9. Лидс 2:0 Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
10. Астон Вилла 2:0 Заявка 19 9 3 7 26 - 19 30
11. Тоттенхэм 1:2 Заявка 19 7 5 7 30 - 25 26
12. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 6 4 9 19 - 29 22
13. Бёрнли 0:1 Заявка 19 6 3 10 19 - 28 21
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 19 6 3 10 21 - 33 21
15. Вулверхэмптон 1:2 Заявка 19 5 5 9 15 - 27 20
16. Брайтон 0:2 Заявка 19 5 5 9 18 - 24 20
17. Фулхэм 0:1 Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон 0:2 Заявка 19 4 4 11 19 - 42 16
19. Вест Бромвич 0:2 Заявка 19 2 5 12 19 - 36 11
20. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 19 2 1 16 8 - 36 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 23 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Макгинн Джон 11 0
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 11 0
4. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
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Прогнозы 127
Шеффилд Юнайтед 35.4% (45)
X 29.1% (37)
Бёрнли 35.4% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Бёрнли
2.86
3.81
8.07
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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
35.4% (45)
Ничья
29.1% (37)
Бёрнли
35.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
31.75% (40)
Меньше
68.25% (86)
Обе команды забьют
Да
57.14% (72)
Нет
42.86% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.2% (32)
0:1 Бёрнли
19.7% (25)
1:0 Шеффилд Юнайтед
17.3% (22)
1:2 Бёрнли
14.2% (18)
2:1 Шеффилд Юнайтед
14.2% (18)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:0 Шеффилд Юнайтед
2.4% (3)
0:2 Бёрнли
1.6% (2)
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