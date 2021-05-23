Англия: Премьер-лига 2020-2021
Шеффилд Юнайтед
1:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Брэмолл Лейн
Бёрнли
21' Желтая карточкаБэлдок Джордж
1:0
24' ГолМакголдрик Дэвид
38' Желтая карточкаФлек Джон
65' Желтая карточкаБашам Крис
12
Иган
Джон
23
Осборн
Бен
25
Норрис
Уилл
34
Данн
Джимми
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
29 Брайан КинЗащитник
-
31 Брант ЗакПолузащитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
-
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Норрис УиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нэрти РичардЗащитник
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
10 Барнс ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
21'
24'
1:0
38'
65'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|8
|0.21
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.08
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.05
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.03
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.03
|7.
|Осборн Бен
|1
|0.03
|8.
|Брайан Кин
|1
|0.03
|9.
|Джеббисон Дэниел
|1
|0.03
|10.
|Флек Джон
|0
|0
|11.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|12.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|13.
|Башам Крис
|0
|0
|14.
|Стивенс Энда
|0
|0
|15.
|Робинсон Джек
|0
|0
|16.
|Иган Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|12 (2)
|0.32
|2.
|Вествуд Эшли
|3
|0.08
|3.
|Выдра Матей
|3
|0.08
|4.
|Барнс Эшли
|3 (1)
|0.08
|5.
|Макнил Дуайт
|2
|0.05
|6.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0.05
|7.
|Ми Бен
|2
|0.05
|8.
|Родригес Джей
|1
|0.03
|9.
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|10.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|11.
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|12.
|Данн Джимми
|1
|0.03
|13.
|Питерс Эрик
|0
|0
|14.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|15.
|Браунхилл Джош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|8
|1
|2.
|Иган Джон
|7
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|7
|0
|4.
|Бэлдок Джордж
|7
|0
|5.
|Стивенс Энда
|6
|0
|6.
|Норвуд Оливер
|6
|0
|7.
|Башам Крис
|4
|0
|8.
|Флек Джон
|4
|0
|9.
|Берге Сандер
|4
|0
|10.
|Робинсон Джек
|3
|0
|11.
|Ампаду Этан
|3
|0
|12.
|Джагелка Фил
|1
|1
|13.
|Макбарни Оливер
|2
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|15.
|Богл Джейден
|2
|0
|16.
|Шарп Билли
|1
|0
|17.
|Лоу Макс
|1
|0
|18.
|Осборн Бен
|1
|0
|19.
|Брайан Кин
|1
|0
|20.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|21.
|Брюстер Риан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|7
|0
|2.
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|3.
|Лоутон Мэттью
|5
|0
|4.
|Барнс Эшли
|4
|0
|5.
|Родригес Джей
|3
|0
|6.
|Ми Бен
|3
|0
|7.
|Брэйди Роберт
|3
|0
|8.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|9.
|Корк Джек
|2
|0
|10.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|11.
|Лонг Кевин
|2
|0
|12.
|Браунхилл Джош
|2
|0
|13.
|Стивенс Дейл
|1
|0
|14.
|Питерс Эрик
|1
|0
|15.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|16.
|Поуп Ник
|1
|0
|17.
|Мумбонго Джоэль
|1
|0
|18.
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Бёрнли
|28.13% (9)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|12.5% (4)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =0 -14Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: +5 =5 -10Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм
Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|3:0 Заявка
|38
|27
|5
|6
|81 - 32
|86
|2.
|Манчестер Юнайтед
|2:1 Заявка
|38
|21
|11
|6
|73 - 44
|74
|3.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|67 - 42
|69
|4.
|Лестер
|2:1 Заявка
|38
|21
|6
|11
|68 - 47
|69
|5.
|Челси
|0:2 Заявка
|38
|19
|10
|9
|57 - 36
|67
|6.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|38
|19
|8
|11
|61 - 47
|65
|7.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|38
|18
|7
|13
|55 - 39
|61
|8.
|Эвертон
|0:3 Заявка
|38
|17
|8
|13
|47 - 46
|59
|9.
|Тоттенхэм
|1:2 Заявка
|38
|17
|8
|13
|65 - 45
|59
|10.
|Лидс
|2:0 Заявка
|38
|18
|5
|15
|61 - 53
|59
|11.
|Астон Вилла
|2:0 Заявка
|38
|16
|7
|15
|55 - 45
|55
|12.
|Вулверхэмптон
|1:2 Заявка
|38
|12
|9
|17
|36 - 52
|45
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|45 - 62
|45
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|38
|12
|8
|18
|41 - 65
|44
|15.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|38
|12
|7
|19
|47 - 67
|43
|16.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|38
|9
|14
|15
|40 - 46
|41
|17.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|10
|9
|19
|33 - 55
|39
|18.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|38
|5
|13
|20
|27 - 52
|28
|19.
|Вест Бромвич
|0:2 Заявка
|38
|5
|11
|22
|34 - 75
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|38
|7
|2
|29
|20 - 63
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|3:0 Заявка
|19
|13
|2
|4
|41 - 17
|41
|2.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|31 - 22
|34
|3.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|28 - 20
|33
|4.
|Челси
|0:2 Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|5.
|Тоттенхэм
|1:2 Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 20
|33
|6.
|Лестер
|2:1 Заявка
|19
|10
|1
|8
|34 - 27
|31
|7.
|Манчестер Юнайтед
|2:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|8.
|Лидс
|2:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 20
|29
|9.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 21
|28
|10.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|11.
|Астон Вилла
|2:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 26
|25
|12.
|Вулверхэмптон
|1:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 25
|25
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 33
|23
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 32
|23
|15.
|Эвертон
|0:3 Заявка
|19
|6
|4
|9
|24 - 28
|22
|16.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|17.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 27
|18
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|19
|5
|1
|13
|12 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|0:2 Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 39
|15
|20.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|9 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|3:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|2:1 Заявка
|19
|12
|7
|0
|35 - 16
|43
|3.
|Лестер
|2:1 Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|0:3 Заявка
|19
|11
|4
|4
|23 - 18
|37
|5.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|39 - 22
|36
|6.
|Челси
|0:2 Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 18
|34
|7.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 18
|33
|8.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 25
|31
|9.
|Лидс
|2:0 Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|10.
|Астон Вилла
|2:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 19
|30
|11.
|Тоттенхэм
|1:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|30 - 25
|26
|12.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 29
|22
|13.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 28
|21
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 33
|21
|15.
|Вулверхэмптон
|1:2 Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 27
|20
|16.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 24
|20
|17.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 42
|16
|19.
|Вест Бромвич
|0:2 Заявка
|19
|2
|5
|12
|19 - 36
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|19
|2
|1
|16
|8 - 36
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|11
|0
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|11
|0
|4.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
35.4% (45)
Ничья
29.1% (37)
Бёрнли
35.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
31.75% (40)
Меньше
68.25% (86)
Обе команды забьют
Да
57.14% (72)
Нет
42.86% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.2% (32)
0:1 Бёрнли
19.7% (25)
1:0 Шеффилд Юнайтед
17.3% (22)
1:2 Бёрнли
14.2% (18)
2:1 Шеффилд Юнайтед
14.2% (18)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:0 Шеффилд Юнайтед
2.4% (3)
0:2 Бёрнли
1.6% (2)
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