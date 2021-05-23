Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Данн Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Тэйлор Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Макнил Дуайт наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

44' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Башам Крис получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Башам Крис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Ремсдейл Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Лоутон Мэттью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Флек Джон получил желтую карточку от судьи

37' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' ШТАНГА! Так было близко к голу - Башам Крис нанес удар в каркас ворот!

36' Плохо сыграл Корк Джек - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Данн Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Отличный пас сделал Данн Джимми из команды Бёрнли . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

35' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

33' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Бёрнли

30' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Осборн Бен наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

27' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Башам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Фантастический гол, где все сам сделал Макголдрик Дэвид

23' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Робинсон Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ремсдейл Аарон взял и забрал мяч на выходе

17' Норрис Уилл взял и забрал мяч на выходе

17' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Бёрнли

15' ШАНС! Макголдрик Дэвид нанес удар с лета, но не попал по воротам!

14' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Плохо сыграл Макголдрик Дэвид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Данн Джимми из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Ремсдейл Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Макнил Дуайт бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

10' Плохо сыграл Норвуд Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Тэйлор Чарли делает скидку назад вдоль ворот

10' Норвуд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Башам Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Иган Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Игрок Вуд Крис из команды Бёрнли неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

7' Удар от ворот произведет Бёрнли

6' Плохо сыграл Тэйлор Чарли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Гудмундссон Йоханн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Гудмундссон Йоханн наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

2' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бёрнли начинает с центра поля