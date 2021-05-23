Англия: Премьер-лига 2020-2021
Шеффилд Юнайтед
1:0
Конец матча
Стадион: Брэмолл Лейн
Бёрнли
21' Желтая карточкаБэлдок Джордж
1:0
24' ГолМакголдрик Дэвид
38' Желтая карточкаФлек Джон
65' Желтая карточкаБашам Крис
88' Желтая карточкаДанн Джимми
12
Иган
Джон
23
Осборн
Бен
25
Норрис
Уилл
34
Данн
Джимми
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
29 Брайан КинЗащитник
-
31 Брант ЗакПолузащитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
-
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Норрис УиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нэрти РичардЗащитник
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
10 Барнс ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
21'
24'
1:0
38'
65'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 1
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|8
|0.21
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.08
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.05
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.03
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.03
|7.
|Осборн Бен
|1
|0.03
|8.
|Брайан Кин
|1
|0.03
|9.
|Джеббисон Дэниел
|1
|0.03
|10.
|Флек Джон
|0
|0
|11.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|12.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|13.
|Башам Крис
|0
|0
|14.
|Стивенс Энда
|0
|0
|15.
|Робинсон Джек
|0
|0
|16.
|Иган Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|12 (2)
|0.32
|2.
|Вествуд Эшли
|3
|0.08
|3.
|Выдра Матей
|3
|0.08
|4.
|Барнс Эшли
|3 (1)
|0.08
|5.
|Макнил Дуайт
|2
|0.05
|6.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0.05
|7.
|Ми Бен
|2
|0.05
|8.
|Родригес Джей
|1
|0.03
|9.
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|10.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|11.
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|12.
|Данн Джимми
|1
|0.03
|13.
|Питерс Эрик
|0
|0
|14.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|15.
|Браунхилл Джош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|8
|1
|2.
|Иган Джон
|7
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|7
|0
|4.
|Бэлдок Джордж
|7
|0
|5.
|Стивенс Энда
|6
|0
|6.
|Норвуд Оливер
|6
|0
|7.
|Башам Крис
|5
|0
|8.
|Флек Джон
|4
|0
|9.
|Берге Сандер
|4
|0
|10.
|Робинсон Джек
|3
|0
|11.
|Ампаду Этан
|3
|0
|12.
|Джагелка Фил
|1
|1
|13.
|Макбарни Оливер
|2
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|15.
|Богл Джейден
|2
|0
|16.
|Шарп Билли
|1
|0
|17.
|Лоу Макс
|1
|0
|18.
|Осборн Бен
|1
|0
|19.
|Брайан Кин
|1
|0
|20.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|21.
|Брюстер Риан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|7
|0
|2.
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|3.
|Лоутон Мэттью
|5
|0
|4.
|Барнс Эшли
|4
|0
|5.
|Родригес Джей
|3
|0
|6.
|Ми Бен
|3
|0
|7.
|Брэйди Роберт
|3
|0
|8.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|9.
|Корк Джек
|2
|0
|10.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|11.
|Лонг Кевин
|2
|0
|12.
|Браунхилл Джош
|2
|0
|13.
|Стивенс Дейл
|1
|0
|14.
|Питерс Эрик
|1
|0
|15.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|16.
|Поуп Ник
|1
|0
|17.
|Мумбонго Джоэль
|1
|0
|18.
|Данн Джимми
|1
|0
|19.
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|Бёрнли
|28.13% (9)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|12.5% (4)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =0 -14Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: +5 =5 -10Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм
Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|38
|27
|5
|6
|83 - 32
|86
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|38
|21
|11
|6
|73 - 44
|74
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|38
|20
|9
|9
|68 - 42
|69
|4.
|Челси
|Заявка
|38
|19
|10
|9
|58 - 36
|67
|5.
|Лестер
|Заявка
|38
|20
|6
|12
|68 - 50
|66
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|62 - 47
|65
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|38
|18
|8
|12
|68 - 45
|62
|8.
|Арсенал
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|55 - 39
|61
|9.
|Эвертон
|Заявка
|38
|17
|8
|13
|47 - 48
|59
|10.
|Лидс
|Заявка
|38
|18
|5
|15
|62 - 54
|59
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|38
|16
|7
|15
|55 - 46
|55
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|36 - 52
|45
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|46 - 62
|45
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|38
|12
|8
|18
|41 - 66
|44
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|38
|12
|7
|19
|47 - 68
|43
|16.
|Брайтон
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|40 - 46
|41
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|33 - 55
|39
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|38
|5
|13
|20
|27 - 53
|28
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|38
|5
|11
|22
|35 - 76
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|38
|7
|2
|29
|20 - 63
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|43 - 17
|41
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 22
|34
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 20
|33
|4.
|Челси
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 20
|33
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|7.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|28 - 21
|29
|8.
|Арсенал
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 21
|28
|9.
|Лестер
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|34 - 30
|28
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 25
|25
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 33
|23
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 32
|23
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|24 - 28
|22
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 27
|18
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|12 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 39
|15
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|9 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|7
|0
|35 - 16
|43
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|23 - 20
|37
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|39 - 22
|36
|6.
|Челси
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 18
|34
|7.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 18
|33
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 25
|31
|9.
|Лидс
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 19
|30
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 25
|29
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 29
|22
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 28
|21
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 34
|21
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 27
|20
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 24
|20
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 43
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|20 - 37
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|2
|1
|16
|8 - 36
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23
|4
|14
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|5
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|17
|2
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|12
|0
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|11
|0
|4.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|5.
|Лидс
|Филлипс Кэлвин
|10
|0
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
35.4% (45)
Ничья
29.1% (37)
Бёрнли
35.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
31.75% (40)
Меньше
68.25% (86)
Обе команды забьют
Да
57.14% (72)
Нет
42.86% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.2% (32)
0:1 Бёрнли
19.7% (25)
1:0 Шеффилд Юнайтед
17.3% (22)
1:2 Бёрнли
14.2% (18)
2:1 Шеффилд Юнайтед
14.2% (18)
2:0 Шеффилд Юнайтед
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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