Чемпионат мира по Хоккею: Онлайн-трансляции Прогнозы Новости Видео
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2020-2021

Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Шеффилд Юнайтед
1:0
Конец матча

Стадион:
Бёрнли
0'
21' Желтая карточка
Бэлдок Джордж
1:0
24' Гол
Макголдрик Дэвид
38' Желтая карточка
Флек Джон
65' Желтая карточка
Башам Крис
88' Желтая карточка
Данн Джимми
90'+5
1
Ремсдейл
Аарон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
4
Флек
Джон
16
Норвуд
Оливер
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
23
Осборн
Бен
38
Джеббисон
Дэниел
25
Норрис
Уилл
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
34
Данн
Джимми
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
8
Браунхилл
Джош
9
Вуд
Крис
Шеффилд Юнайтед
3-4-2-1
Бёрнли
4-4-1-1

Ход матча

21'
Бэлдок Джордж
 
24'
Макголдрик Дэвид
(Стивенс Энда)
1:0
38'
Флек Джон
 
46'
 
Выдра Матей
Браунхилл Джош
65'
Башам Крис
 
70'
 
Родригес Джей
Макнил Дуайт
79'
Брюстер Риан
Джеббисон Дэниел
 
83'
Джагелка Фил
Осборн Бен
 
88'
 
Данн Джимми
89'
 
Барнс Эшли
Гудмундссон Йоханн

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 1
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 8 0.21
2. Шарп Билли 3 (2) 0.08
3. Богл Джейден 2 0.05
4. Бёрк Оливер 1 0.03
5. Берге Сандер 1 (1) 0.03
6. Макбарни Оливер 1 0.03
7. Осборн Бен 1 0.03
8. Брайан Кин 1 0.03
9. Джеббисон Дэниел 1 0.03
10. Флек Джон 0 0
11. Бэлдок Джордж 0 0
12. Ландстрем Джон 0 0
13. Башам Крис 0 0
14. Стивенс Энда 0 0
15. Робинсон Джек 0 0
16. Иган Джон 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 12 (2) 0.32
2. Вествуд Эшли 3 0.08
3. Выдра Матей 3 0.08
4. Барнс Эшли 3 (1) 0.08
5. Макнил Дуайт 2 0.05
6. Гудмундссон Йоханн 2 0.05
7. Ми Бен 2 0.05
8. Родригес Джей 1 0.03
9. Лоутон Мэттью 1 0.03
10. Брэйди Роберт 1 0.03
11. Тарковски Джеймс 1 0.03
12. Данн Джимми 1 0.03
13. Питерс Эрик 0 0
14. Тэйлор Чарли 0 0
15. Браунхилл Джош 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 8 1
2. Иган Джон 7 1
3. Макголдрик Дэвид 7 0
4. Бэлдок Джордж 7 0
5. Стивенс Энда 6 0
6. Норвуд Оливер 6 0
7. Башам Крис 5 0
8. Флек Джон 4 0
9. Берге Сандер 4 0
10. Робинсон Джек 3 0
11. Ампаду Этан 3 0
12. Джагелка Фил 1 1
13. Макбарни Оливер 2 0
14. Бёрк Оливер 2 0
15. Богл Джейден 2 0
16. Шарп Билли 1 0
17. Лоу Макс 1 0
18. Осборн Бен 1 0
19. Брайан Кин 1 0
20. Ремсдейл Аарон 1 0
21. Брюстер Риан 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 7 0
2. Тарковски Джеймс 6 0
3. Лоутон Мэттью 5 0
4. Барнс Эшли 4 0
5. Родригес Джей 3 0
6. Ми Бен 3 0
7. Брэйди Роберт 3 0
8. Бардсли Филипп 2 0
9. Корк Джек 2 0
10. Гудмундссон Йоханн 2 0
11. Лонг Кевин 2 0
12. Браунхилл Джош 2 0
13. Стивенс Дейл 1 0
14. Питерс Эрик 1 0
15. Тэйлор Чарли 1 0
16. Поуп Ник 1 0
17. Мумбонго Джоэль 1 0
18. Данн Джимми 1 0
19. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 21.05% (4) 26.32% (5) 5.26% (1) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3)
 Бёрнли 28.13% (9) 15.63% (5) 18.75% (6) 18.75% (6) 6.25% (2) 12.5% (4)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =0 -14
Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм
Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 4:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Бёрнли Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бёрнли Бёрнли 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:0 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 38 27 5 6 83 - 32 86
2. Манчестер Юнайтед Заявка 38 21 11 6 73 - 44 74
3. Ливерпуль Заявка 38 20 9 9 68 - 42 69
4. Челси Заявка 38 19 10 9 58 - 36 67
5. Лестер Заявка 38 20 6 12 68 - 50 66
6. Вест Хэм Заявка 38 19 8 11 62 - 47 65
7. Тоттенхэм Заявка 38 18 8 12 68 - 45 62
8. Арсенал Заявка 38 18 7 13 55 - 39 61
9. Эвертон Заявка 38 17 8 13 47 - 48 59
10. Лидс Заявка 38 18 5 15 62 - 54 59
11. Астон Вилла Заявка 38 16 7 15 55 - 46 55
12. Вулверхэмптон Заявка 38 12 9 17 36 - 52 45
13. Ньюкасл Заявка 38 12 9 17 46 - 62 45
14. Кристал Пэлас Заявка 38 12 8 18 41 - 66 44
15. Саутгемптон Заявка 38 12 7 19 47 - 68 43
16. Брайтон Заявка 38 9 14 15 40 - 46 41
17. Бёрнли Заявка 38 10 9 19 33 - 55 39
18. Фулхэм Заявка 38 5 13 20 27 - 53 28
19. Вест Бромвич Заявка 38 5 11 22 35 - 76 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 38 7 2 29 20 - 63 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 13 2 4 43 - 17 41
2. Вест Хэм Заявка 19 10 4 5 32 - 22 34
3. Ливерпуль Заявка 19 10 3 6 29 - 20 33
4. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
5. Тоттенхэм Заявка 19 10 3 6 35 - 20 33
6. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
7. Лидс Заявка 19 8 5 6 28 - 21 29
8. Арсенал Заявка 19 8 4 7 24 - 21 28
9. Лестер Заявка 19 9 1 9 34 - 30 28
10. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
11. Астон Вилла Заявка 19 7 4 8 29 - 27 25
12. Вулверхэмптон Заявка 19 7 4 8 21 - 25 25
13. Ньюкасл Заявка 19 6 5 8 26 - 33 23
14. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 20 - 32 23
15. Эвертон Заявка 19 6 4 9 24 - 28 22
16. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
17. Бёрнли Заявка 19 4 6 9 14 - 27 18
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 5 1 13 12 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 19 3 6 10 15 - 39 15
20. Фулхэм Заявка 19 2 4 13 9 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 7 0 35 - 16 43
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 19 11 4 4 23 - 20 37
5. Ливерпуль Заявка 19 10 6 3 39 - 22 36
6. Челси Заявка 19 10 4 5 27 - 18 34
7. Арсенал Заявка 19 10 3 6 31 - 18 33
8. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 30 - 25 31
9. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
10. Астон Вилла Заявка 19 9 3 7 26 - 19 30
11. Тоттенхэм Заявка 19 8 5 6 33 - 25 29
12. Ньюкасл Заявка 19 6 4 9 20 - 29 22
13. Бёрнли Заявка 19 6 3 10 19 - 28 21
14. Кристал Пэлас Заявка 19 6 3 10 21 - 34 21
15. Вулверхэмптон Заявка 19 5 5 9 15 - 27 20
16. Брайтон Заявка 19 5 5 9 18 - 24 20
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 19 4 4 11 19 - 43 16
19. Вест Бромвич Заявка 19 2 5 12 20 - 37 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 2 1 16 8 - 36 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 23 4 14
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 5
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 17 2 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Астон Вилла Макгинн Джон 12 0
2. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 11 0
4. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
5. Лидс Филлипс Кэлвин 10 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Шеффилд Юнайтед 35.4% (45)
X 29.1% (37)
Бёрнли 35.4% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
35.4% (45)
Ничья
29.1% (37)
Бёрнли
35.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
31.75% (40)
Меньше
68.25% (86)
Обе команды забьют
Да
57.14% (72)
Нет
42.86% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.2% (32)
0:1 Бёрнли
19.7% (25)
1:0 Шеффилд Юнайтед
17.3% (22)
1:2 Бёрнли
14.2% (18)
2:1 Шеффилд Юнайтед
14.2% (18)
2:0 Шеффилд Юнайтед
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 