Англия: Премьер-лига 2020-2021
16
Холдинг
Роб
18
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
3
Уайт
Бен
33
Бёрн
Дэн
15
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Зачири АндиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Тау ПерсиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|13 (3)
|0.35
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (2)
|0.27
|3.
|Пепе Николя
|8 (1)
|0.22
|4.
|Сака Букайо
|5
|0.14
|5.
|Смит-Роу Эмил
|2
|0.05
|6.
|Нкетиа Эдди
|2
|0.05
|7.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.05
|8.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.05
|9.
|Виллиан Боргес
|1
|0.03
|10.
|Тирни Киран
|1
|0.03
|11.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|12.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|13.
|Эдегор Мартин
|1
|0.03
|14.
|Луис Давид
|1
|0.03
|15.
|Эльнени Мохамед
|1
|0.03
|16.
|Себальос Дани
|0
|0
|17.
|Парти Томас
|0
|0
|18.
|Седрик Соареш
|0
|0
|19.
|Чамберс Калум
|0
|0
|20.
|Холдинг Роб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|8 (3)
|0.22
|2.
|Уэлбек Данни
|6
|0.16
|3.
|Троссар Леандро
|5
|0.14
|4.
|Данк Льюис
|5
|0.14
|5.
|Гросс Паскаль
|3 (3)
|0.08
|6.
|Коннолли Аарон
|2
|0.05
|7.
|Марч Соломон
|2
|0.05
|8.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|10.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.03
|11.
|Лемпти Тарик
|1
|0.03
|12.
|Уэбстер Адам
|1
|0.03
|13.
|Бёрн Дэн
|1
|0.03
|14.
|Биссума Ив
|1
|0.03
|15.
|Альсате Стивен
|1
|0.03
|16.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|17.
|Тау Перси
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джака Гранит
|7
|1
|2.
|Бельерин Эктор
|8
|0
|3.
|Парти Томас
|5
|0
|4.
|Габриэль дос Сантос
|3
|1
|5.
|Себальос Дани
|4
|0
|6.
|Тирни Киран
|4
|0
|7.
|Ляказетт Александр
|3
|0
|8.
|Эльнени Мохамед
|3
|0
|9.
|Луис Давид
|1
|1
|10.
|Пепе Николя
|1
|1
|11.
|Мари Пабло
|2
|0
|12.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|13.
|Холдинг Роб
|2
|0
|14.
|Лено Бернд
|0
|1
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уиллок Джо
|1
|0
|17.
|Сака Букайо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|8
|1
|2.
|Данк Льюис
|5
|2
|3.
|Уайт Бен
|4
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|5.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|6.
|Уэбстер Адам
|4
|0
|7.
|Гросс Паскаль
|3
|0
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|3
|0
|9.
|Вельтман Йоел
|3
|0
|10.
|Мопе Нил
|1
|1
|11.
|Троссар Леандро
|2
|0
|12.
|Альсате Стивен
|2
|0
|13.
|Санчес Роберт
|2
|0
|14.
|Райан Мэтт
|1
|0
|15.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|9.8% (5)
|13.73% (7)
|25.49% (13)
|17.65% (9)
|17.65% (9)
|15.69% (8)
|Брайтон
|20.51% (8)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|23.08% (9)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал
Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс
Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|78 - 32
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|71 - 43
|71
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|57 - 34
|67
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|66 - 42
|66
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|20
|6
|11
|66 - 46
|66
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|59 - 47
|62
|7.
|Эвертон
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|47 - 43
|59
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|64 - 43
|59
|9.
|Арсенал
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|53 - 39
|58
|10.
|Лидс
|Заявка
|37
|17
|5
|15
|59 - 53
|56
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|53 - 45
|52
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 50
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|41 - 64
|44
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|47 - 65
|43
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|44 - 62
|42
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|40 - 44
|41
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|33 - 54
|39
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|27 - 51
|28
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|5
|11
|21
|34 - 73
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|6
|2
|29
|19 - 63
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 20
|33
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 33
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 32
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|24 - 28
|22
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 27
|18
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 39
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|39 - 22
|36
|6.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|7.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 18
|33
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 25
|31
|9.
|Лидс
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 19
|30
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 27
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|2
|1
|16
|8 - 36
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|11
|0
|3.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|4.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Прогнозы на матч Арсенал - Брайтон
Исход игры
Арсенал
97.7% (126)
Ничья
1.6% (2)
Брайтон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.03% (61)
Меньше
51.97% (66)
Обе команды забьют
Да
47.24% (60)
Нет
52.76% (67)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
37.2% (48)
2:1 Арсенал
34.9% (45)
1:0 Арсенал
11.6% (15)
3:1 Арсенал
10.9% (14)
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