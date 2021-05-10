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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 13 (3) 0.35
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (2) 0.27
3. Пепе Николя 8 (1) 0.22
4. Сака Букайо 5 0.14
5. Смит-Роу Эмил 2 0.05
6. Нкетиа Эдди 2 0.05
7. Мартинелли Габриэл 2 0.05
8. Габриэль дос Сантос 2 0.05
9. Виллиан Боргес 1 0.03
10. Тирни Киран 1 0.03
11. Джака Гранит 1 0.03
12. Бельерин Эктор 1 0.03
13. Эдегор Мартин 1 0.03
14. Луис Давид 1 0.03
15. Эльнени Мохамед 1 0.03
16. Себальос Дани 0 0
17. Парти Томас 0 0
18. Седрик Соареш 0 0
19. Чамберс Калум 0 0
20. Холдинг Роб 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 8 (3) 0.22
2. Уэлбек Данни 6 0.16
3. Троссар Леандро 5 0.14
4. Данк Льюис 5 0.14
5. Гросс Паскаль 3 (3) 0.08
6. Коннолли Аарон 2 0.05
7. Марч Соломон 2 0.05
8. Лаллана Адам 1 0.03
9. Вельтман Йоел 1 0.03
10. Макаллистер Алексис 1 0.03
11. Лемпти Тарик 1 0.03
12. Уэбстер Адам 1 0.03
13. Бёрн Дэн 1 0.03
14. Биссума Ив 1 0.03
15. Альсате Стивен 1 0.03
16. Джаханбакш Алиреза 0 0
17. Тау Перси 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Джака Гранит 7 1
2. Бельерин Эктор 8 0
3. Парти Томас 5 0
4. Габриэль дос Сантос 3 1
5. Себальос Дани 4 0
6. Тирни Киран 4 0
7. Ляказетт Александр 3 0
8. Эльнени Мохамед 3 0
9. Луис Давид 1 1
10. Пепе Николя 1 1
11. Мари Пабло 2 0
12. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
13. Холдинг Роб 2 0
14. Лено Бернд 0 1
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
17. Сака Букайо 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 8 1
2. Данк Льюис 5 2
3. Уайт Бен 4 1
4. Бёрн Дэн 5 0
5. Лемпти Тарик 3 1
6. Уэбстер Адам 4 0
7. Гросс Паскаль 3 0
8. Джаханбакш Алиреза 3 0
9. Вельтман Йоел 3 0
10. Мопе Нил 1 1
11. Троссар Леандро 2 0
12. Альсате Стивен 2 0
13. Санчес Роберт 2 0
14. Райан Мэтт 1 0
15. Макаллистер Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 9.8% (5) 13.73% (7) 25.49% (13) 17.65% (9) 17.65% (9) 15.69% (8)
 Брайтон 20.51% (8) 10.26% (4) 12.82% (5) 23.08% (9) 10.26% (4) 23.08% (9)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал
Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс
Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Брайтон 0:1 Арсенал Премьер-лига Брайтон 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Брайтон Премьер-лига Арсенал 1:1 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:1 Арсенал Премьер-лига Брайтон 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:3 Арсенал Кубок Брайтон 2:3 Арсенал Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 26 5 6 78 - 32 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 37 20 11 6 71 - 43 71
3. Челси Заявка 37 19 10 8 57 - 34 67
4. Ливерпуль Заявка 37 19 9 9 66 - 42 66
5. Лестер Заявка 37 20 6 11 66 - 46 66
6. Вест Хэм Заявка 37 18 8 11 59 - 47 62
7. Эвертон Заявка 37 17 8 12 47 - 43 59
8. Тоттенхэм Заявка 37 17 8 12 64 - 43 59
9. Арсенал Заявка 37 17 7 13 53 - 39 58
10. Лидс Заявка 37 17 5 15 59 - 53 56
11. Астон Вилла Заявка 37 15 7 15 53 - 45 52
12. Вулверхэмптон Заявка 37 12 9 16 35 - 50 45
13. Кристал Пэлас Заявка 37 12 8 17 41 - 64 44
14. Саутгемптон Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
15. Ньюкасл Заявка 37 11 9 17 44 - 62 42
16. Брайтон Заявка 37 9 14 14 40 - 44 41
17. Бёрнли Заявка 37 10 9 18 33 - 54 39
18. Фулхэм Заявка 37 5 13 19 27 - 51 28
19. Вест Бромвич Заявка 37 5 11 21 34 - 73 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 6 2 29 19 - 63 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
3. Тоттенхэм Заявка 19 10 3 6 35 - 20 33
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
5. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
6. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Ньюкасл Заявка 19 6 5 8 26 - 33 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 20 - 32 23
14. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
15. Эвертон Заявка 19 6 4 9 24 - 28 22
16. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
17. Бёрнли Заявка 19 4 6 9 14 - 27 18
18. Вест Бромвич Заявка 19 3 6 10 15 - 39 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Ливерпуль Заявка 19 10 6 3 39 - 22 36
6. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
7. Арсенал Заявка 19 10 3 6 31 - 18 33
8. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 30 - 25 31
9. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
10. Астон Вилла Заявка 19 9 3 7 26 - 19 30
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 19 5 5 9 15 - 27 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 2 1 16 8 - 36 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 22 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Макгинн Джон 11 0
3. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
4. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 2 дня 15 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Арсенал 95.7% (45)
    X 2.1% (1)
    Брайтон 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Брайтон
    1.67
    4.42
    5.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Брайтон

    Исход игры
    Арсенал
    95.7% (45)
    Ничья
    2.1% (1)
    Брайтон
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    44.68% (21)
    Нет
    55.32% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    40.4% (19)
    2:1 Арсенал
    36.2% (17)
    1:0 Арсенал
    10.6% (5)
    3:1 Арсенал
    6.4% (3)
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