Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

47' Конор Галлахер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Команда Лидс играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Бартли Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Г О О О О Л Филлипс Кэлвин закручивает штрафной в сетку! Великолепно

41' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Вест Бромвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Вест Бромвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' О'Ши Дара выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Мэйтленд-Найлс Эйнсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Джонстон Сэм взял и забрал мяч на выходе

35' Бартли Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Родриго из команды Лидс отправил кросс в штрафную...

34' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Лидс выполняет удар от ворот.

32' Вест Бромвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Лидс выполняет удар от ворот.

29' Вест Бромвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Конор Галлахер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ферлонг Дарнелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Эрнандес Пабло из команды Лидс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Матч остановлен

25' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Конор Галлахер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Берарди Гаэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игрок из команды Вест Бромвич вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Вест Бромвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Ферлонг Дарнелл имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

19' Берарди Гаэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Рафинья Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Г О О О О О О Л - Родриго из команды Лидс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

17' Игрок команды Лидс головой возвращает мяч партнеру по команде.

17' Лидс выполняет удар от ворот.

15' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Джонстон Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Эрнандес Пабло из команды Лидс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Вест Бромвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Филлипс Кэлвин не смог попасть в створ ударом издали

14' О'Ши Дара выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Бартли Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Вест Бромвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Лидс выполняет удар от ворот.

10' Вест Бромвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хорошую попытку сделал Мэйтленд-Найлс Эйнсли . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Игрок команды Вест Бромвич нанес удар, но мяч был заблокирован

6' Купер Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Вест Бромвич вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Вест Бромвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Лидс

3' Конор Галлахер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Матч возобновлен

2' Ферлонг Дарнелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Купер Лиам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.