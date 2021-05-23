Англия: Премьер-лига 2020-2021
Лидс
2:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Элланд Роуд
Вест Бромвич
1' Желтая карточкаКупер Лиам
1:0
17' ГолМорено Родриго
23' Желтая карточкаГаллахер Конор
2:0
42' ГолФиллипс Кэлвин
13
Касилья
Кико
18
Рафинья
Диас
- Основной состав
-
13 Касилья КикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Кейси ОливерЗащитник
-
24 Дэвис ЛейфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
-
22 Пелтьер ЛиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Диань МбайеНападающий
- Нападающий
-
49 Caleb Taylor
-
-
-
Главный тренер: Эллардайс Сэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
17'
1:0
23'
42'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|16 (1)
|0.42
|2.
|Харрисон Джек
|8
|0.21
|3.
|Даллас Стюарт
|8
|0.21
|4.
|Морено Родриго
|7
|0.18
|5.
|Рафинья Диас
|6
|0.16
|6.
|Клих Матеуш
|4 (2)
|0.11
|7.
|Кошта Элдер
|3
|0.08
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.05
|9.
|Филлипс Кэлвин
|1
|0.03
|10.
|Робертс Тайлер
|1
|0.03
|11.
|Купер Лиам
|1
|0.03
|12.
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|13.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.03
|14.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|11 (4)
|0.29
|2.
|Робинсон Каллум
|5
|0.13
|3.
|Диань Мбайе
|3
|0.08
|4.
|Бартли Кайл
|3
|0.08
|5.
|Галлахер Конор
|2
|0.05
|6.
|Филлипс Мэтт
|2
|0.05
|7.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.05
|8.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.03
|9.
|Робсон-Кану Хэл
|1
|0.03
|10.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.03
|11.
|Диангана Грэди
|1
|0.03
|12.
|Таунсед Конор
|0
|0
|13.
|Гросицки Камил
|0
|0
|14.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|15.
|Джонстон Сэм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Кэлвин
|9
|0
|2.
|Эйлинг Люк
|7
|0
|3.
|Даллас Стюарт
|7
|0
|4.
|Алиоски Эгзиян
|7
|0
|5.
|Клих Матеуш
|6
|0
|6.
|Купер Лиам
|4
|1
|7.
|Морено Родриго
|3
|0
|8.
|Бэмфорд Патрик
|3
|0
|9.
|Робертс Тайлер
|3
|0
|10.
|Рафинья Диас
|3
|0
|11.
|Стрёйк Паскаль
|3
|0
|12.
|Харрисон Джек
|2
|0
|13.
|Эрнандес Пабло
|1
|0
|14.
|Льоренте Диего
|1
|0
|15.
|Кох Робин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|11
|0
|2.
|Ферлонг Дарнелл
|5
|0
|3.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|1
|4.
|Бартли Кайл
|4
|0
|5.
|Йокушлу Окай
|4
|0
|6.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|7.
|Перейра Матеус
|2
|1
|8.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|9.
|О'Ши Дара
|3
|0
|10.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|11.
|Робсон-Кану Хэл
|2
|0
|12.
|Снодграсс Роберт
|2
|0
|13.
|Диань Мбайе
|2
|0
|14.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|2
|0
|15.
|Гиббс Киран
|0
|1
|16.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|17.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|18.
|Джонстон Сэм
|1
|0
|19.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|15.79% (9)
|7.02% (4)
|15.79% (9)
|19.3% (11)
|17.54% (10)
|24.56% (14)
|Вест Бромвич
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс
Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 1:2 Лидс Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 1:2 Лидс Лидс 0:0 Челси Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =6 -10Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Арсенал 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон
Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Лестер 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Лидс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Вест Бромвич: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|38
|27
|5
|6
|80 - 32
|86
|2.
|Манчестер Юнайтед
|2:1 Заявка
|38
|21
|11
|6
|73 - 44
|74
|3.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|67 - 42
|69
|4.
|Лестер
|1:1 Заявка
|38
|20
|7
|11
|67 - 47
|67
|5.
|Челси
|0:1 Заявка
|38
|19
|10
|9
|57 - 35
|67
|6.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|38
|19
|8
|11
|61 - 47
|65
|7.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|38
|18
|7
|13
|54 - 39
|61
|8.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|38
|17
|9
|12
|65 - 44
|60
|9.
|Эвертон
|0:2 Заявка
|38
|17
|8
|13
|47 - 45
|59
|10.
|Лидс
|2:0 Заявка
|38
|18
|5
|15
|61 - 53
|59
|11.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|38
|16
|7
|15
|54 - 45
|55
|12.
|Вулверхэмптон
|1:2 Заявка
|38
|12
|9
|17
|36 - 52
|45
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|45 - 62
|45
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|38
|12
|8
|18
|41 - 65
|44
|15.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|38
|12
|7
|19
|47 - 67
|43
|16.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|38
|9
|14
|15
|40 - 45
|41
|17.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|10
|9
|19
|33 - 55
|39
|18.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|38
|5
|13
|20
|27 - 52
|28
|19.
|Вест Бромвич
|0:2 Заявка
|38
|5
|11
|22
|34 - 75
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|38
|7
|2
|29
|20 - 63
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|19
|13
|2
|4
|40 - 17
|41
|2.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|31 - 22
|34
|3.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|28 - 20
|33
|4.
|Челси
|0:1 Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|5.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 20
|33
|6.
|Манчестер Юнайтед
|2:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|7.
|Лестер
|1:1 Заявка
|19
|9
|2
|8
|33 - 27
|29
|8.
|Лидс
|2:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 20
|29
|9.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 21
|28
|10.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|11.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 26
|25
|12.
|Вулверхэмптон
|1:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 25
|25
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 33
|23
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 32
|23
|15.
|Эвертон
|0:2 Заявка
|19
|6
|4
|9
|24 - 28
|22
|16.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|17.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 27
|18
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|19
|5
|1
|13
|12 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|0:2 Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 39
|15
|20.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|9 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|2:1 Заявка
|19
|12
|7
|0
|35 - 16
|43
|3.
|Лестер
|1:1 Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|0:2 Заявка
|19
|11
|4
|4
|23 - 17
|37
|5.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|39 - 22
|36
|6.
|Челси
|0:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 17
|34
|7.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 18
|33
|8.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 25
|31
|9.
|Лидс
|2:0 Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|10.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 19
|30
|11.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 24
|27
|12.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 29
|22
|13.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 28
|21
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 33
|21
|15.
|Вулверхэмптон
|1:2 Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 27
|20
|16.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 23
|20
|17.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 42
|16
|19.
|Вест Бромвич
|0:2 Заявка
|19
|2
|5
|12
|19 - 36
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|19
|2
|1
|16
|8 - 36
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|11
|0
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|11
|0
|4.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Прогнозы на матч Лидс 2:0 Вест Бромвич
Исход игры
Лидс
89.8% (114)
Ничья
7.9% (10)
Вест Бромвич
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (70)
Меньше
44.44% (56)
Обе команды забьют
Да
61.11% (77)
Нет
38.89% (49)
Популярный счёт
2:1 Лидс
40.9% (52)
2:0 Лидс
23.6% (30)
1:0 Лидс
12.6% (16)
3:1 Лидс
9.4% (12)
1:1 Ничья
5.5% (7)
3:2 Лидс
2.4% (3)
0:1 Вест Бромвич
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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