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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Лидс
2:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Вест Бромвич
0'
1' Желтая карточка
Купер Лиам
1:0
17' Гол
Морено Родриго
23' Желтая карточка
Галлахер Конор
2:0
42' Гол
Филлипс Кэлвин
55'
13
Касилья
Кико
28
Берарди
Гаэтано
2
Эйлинг
Люк
6
Купер
Лиам
18
Рафинья
Диас
15
Даллас
Стюарт
23
Филлипс
Кэлвин
10
Алиоски
Эгзиян
22
Харрисон
Джек
19
Эрнандес
Пабло
20
Морено
Родриго
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Бартли
Кайл
27
О'Ши
Дара
14
Таунсед
Конор
10
Филлипс
Мэтт
18
Галлахер
Конор
35
Йокушлу
Окай
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
7
Робинсон
Каллум
Лидс
3-5-1-1
Вест Бромвич
5-4-1

Ход матча

1'
Купер Лиам
 
17'
Морено Родриго
(Рафинья Диас)
1:0
23'
 
Галлахер Конор
42'
Филлипс Кэлвин
2:0
46'
Бэмфорд Патрик
Морено Родриго
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 16 (1) 0.42
2. Харрисон Джек 8 0.21
3. Даллас Стюарт 8 0.21
4. Морено Родриго 7 0.18
5. Рафинья Диас 6 0.16
6. Клих Матеуш 4 (2) 0.11
7. Кошта Элдер 3 0.08
8. Алиоски Эгзиян 2 0.05
9. Филлипс Кэлвин 1 0.03
10. Робертс Тайлер 1 0.03
11. Купер Лиам 1 0.03
12. Льоренте Диего 1 0.03
13. Стрёйк Паскаль 1 0.03
14. Эрнандес Пабло 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 11 (4) 0.29
2. Робинсон Каллум 5 0.13
3. Диань Мбайе 3 0.08
4. Бартли Кайл 3 0.08
5. Галлахер Конор 2 0.05
6. Филлипс Мэтт 2 0.05
7. Аджайи Олувасемилого 2 0.05
8. Ферлонг Дарнелл 1 0.03
9. Робсон-Кану Хэл 1 0.03
10. Ахерн-Грант Карлан 1 0.03
11. Диангана Грэди 1 0.03
12. Таунсед Конор 0 0
13. Гросицки Камил 0 0
14. Йокушлу Окай 0 0
15. Джонстон Сэм 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Филлипс Кэлвин 9 0
2. Эйлинг Люк 7 0
3. Даллас Стюарт 7 0
4. Алиоски Эгзиян 7 0
5. Клих Матеуш 6 0
6. Купер Лиам 4 1
7. Морено Родриго 3 0
8. Бэмфорд Патрик 3 0
9. Робертс Тайлер 3 0
10. Рафинья Диас 3 0
11. Стрёйк Паскаль 3 0
12. Харрисон Джек 2 0
13. Эрнандес Пабло 1 0
14. Льоренте Диего 1 0
15. Кох Робин 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 11 0
2. Ферлонг Дарнелл 5 0
3. Аджайи Олувасемилого 3 1
4. Бартли Кайл 4 0
5. Йокушлу Окай 4 0
6. Ливермор Джейк 2 1
7. Перейра Матеус 2 1
8. Сойерс Ромен 3 0
9. О'Ши Дара 3 0
10. Иванович Бранислав 2 0
11. Робсон-Кану Хэл 2 0
12. Снодграсс Роберт 2 0
13. Диань Мбайе 2 0
14. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
15. Гиббс Киран 0 1
16. Филлипс Мэтт 1 0
17. Пелтьер Ли 1 0
18. Джонстон Сэм 1 0
19. Ахерн-Грант Карлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 15.79% (9) 7.02% (4) 15.79% (9) 19.3% (11) 17.54% (10) 24.56% (14)
 Вест Бромвич 21.88% (7) 15.63% (5) 15.63% (5) 18.75% (6) 18.75% (6) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс
Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 1:2 Лидс Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 1:2 Лидс Лидс 0:0 Челси Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Арсенал 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон
Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Лестер 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Лидс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Вест Бромвич: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Вест Бромвич 0:5 Лидс Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Лидс Лидс 1:0 Вест Бромвич Лидс 4:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 4:1 Лидс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 38 27 5 6 80 - 32 86
2. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 38 21 11 6 73 - 44 74
3. Ливерпуль 1:0 Заявка 38 20 9 9 67 - 42 69
4. Лестер 1:1 Заявка 38 20 7 11 67 - 47 67
5. Челси 0:1 Заявка 38 19 10 9 57 - 35 67
6. Вест Хэм 2:0 Заявка 38 19 8 11 61 - 47 65
7. Арсенал 1:0 Заявка 38 18 7 13 54 - 39 61
8. Тоттенхэм 1:1 Заявка 38 17 9 12 65 - 44 60
9. Эвертон 0:2 Заявка 38 17 8 13 47 - 45 59
10. Лидс 2:0 Заявка 38 18 5 15 61 - 53 59
11. Астон Вилла 1:0 Заявка 38 16 7 15 54 - 45 55
12. Вулверхэмптон 1:2 Заявка 38 12 9 17 36 - 52 45
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 12 9 17 45 - 62 45
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 38 12 8 18 41 - 65 44
15. Саутгемптон 0:2 Заявка 38 12 7 19 47 - 67 43
16. Брайтон 0:1 Заявка 38 9 14 15 40 - 45 41
17. Бёрнли 0:1 Заявка 38 10 9 19 33 - 55 39
18. Фулхэм 0:1 Заявка 38 5 13 20 27 - 52 28
19. Вест Бромвич 0:2 Заявка 38 5 11 22 34 - 75 26
20. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 38 7 2 29 20 - 63 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 19 13 2 4 40 - 17 41
2. Вест Хэм 2:0 Заявка 19 10 4 5 31 - 22 34
3. Ливерпуль 1:0 Заявка 19 10 3 6 28 - 20 33
4. Челси 0:1 Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
5. Тоттенхэм 1:1 Заявка 19 10 3 6 35 - 20 33
6. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
7. Лестер 1:1 Заявка 19 9 2 8 33 - 27 29
8. Лидс 2:0 Заявка 19 8 5 6 27 - 20 29
9. Арсенал 1:0 Заявка 19 8 4 7 23 - 21 28
10. Саутгемптон 0:2 Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
11. Астон Вилла 1:0 Заявка 19 7 4 8 28 - 26 25
12. Вулверхэмптон 1:2 Заявка 19 7 4 8 21 - 25 25
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 6 5 8 26 - 33 23
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 19 6 5 8 20 - 32 23
15. Эвертон 0:2 Заявка 19 6 4 9 24 - 28 22
16. Брайтон 0:1 Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
17. Бёрнли 0:1 Заявка 19 4 6 9 14 - 27 18
18. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 19 5 1 13 12 - 27 16
19. Вест Бромвич 0:2 Заявка 19 3 6 10 15 - 39 15
20. Фулхэм 0:1 Заявка 19 2 4 13 9 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 19 12 7 0 35 - 16 43
3. Лестер 1:1 Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон 0:2 Заявка 19 11 4 4 23 - 17 37
5. Ливерпуль 1:0 Заявка 19 10 6 3 39 - 22 36
6. Челси 0:1 Заявка 19 10 4 5 26 - 17 34
7. Арсенал 1:0 Заявка 19 10 3 6 31 - 18 33
8. Вест Хэм 2:0 Заявка 19 9 4 6 30 - 25 31
9. Лидс 2:0 Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
10. Астон Вилла 1:0 Заявка 19 9 3 7 26 - 19 30
11. Тоттенхэм 1:1 Заявка 19 7 6 6 30 - 24 27
12. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 6 4 9 19 - 29 22
13. Бёрнли 0:1 Заявка 19 6 3 10 19 - 28 21
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 19 6 3 10 21 - 33 21
15. Вулверхэмптон 1:2 Заявка 19 5 5 9 15 - 27 20
16. Брайтон 0:1 Заявка 19 5 5 9 18 - 23 20
17. Фулхэм 0:1 Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон 0:2 Заявка 19 4 4 11 19 - 42 16
19. Вест Бромвич 0:2 Заявка 19 2 5 12 19 - 36 11
20. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 19 2 1 16 8 - 36 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 23 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Макгинн Джон 11 0
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 11 0
4. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Лидс 89.8% (114)
X 7.9% (10)
Вест Бромвич 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Вест Бромвич
1.62
4.78
5.70
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Где смотреть матч Лидс 2:0 Вест Бромвич онлайн

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Прогнозы на матч Лидс 2:0 Вест Бромвич

Исход игры
Лидс
89.8% (114)
Ничья
7.9% (10)
Вест Бромвич
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (70)
Меньше
44.44% (56)
Обе команды забьют
Да
61.11% (77)
Нет
38.89% (49)
Популярный счёт
2:1 Лидс
40.9% (52)
2:0 Лидс
23.6% (30)
1:0 Лидс
12.6% (16)
3:1 Лидс
9.4% (12)
1:1 Ничья
5.5% (7)
3:2 Лидс
2.4% (3)
0:1 Вест Бромвич
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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