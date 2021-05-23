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Доброго времени суток вам, уважаемые любители английского футбола. В рамках заключительного 38-го тура АПЛ сойдутся футболисты «Манчестер Сити» и «Эвертона». Встреча состоится в Манчестере, на стадионе «Этихад».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!