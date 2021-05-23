Англия: Премьер-лига 2020-2021
Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Эвертон
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
26
Дэвис
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Ольсен РобинВратарь
-
48 Джон КайлЗащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
18 Нкунку НильсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|13 (1)
|0.35
|2.
|Стерлинг Рахим
|10
|0.27
|3.
|Марез Рияд
|9
|0.24
|4.
|Фоден Фил
|8
|0.22
|5.
|Жезус Габриэль
|8
|0.22
|6.
|Торрес Ферран
|7
|0.19
|7.
|Де Брёйне Кевин
|5 (2)
|0.14
|8.
|Стоунс Джон
|4
|0.11
|9.
|Силва Бернарду
|2
|0.05
|10.
|Канселу Жоау
|2
|0.05
|11.
|Родри Эрнандес
|2 (1)
|0.05
|12.
|Менди Бенжамен
|2
|0.05
|13.
|Агуэро Серхио
|2 (1)
|0.05
|14.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|15.
|Аке Натан
|1
|0.03
|16.
|Диаш Рубен
|1
|0.03
|17.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0.43
|2.
|Ришарлисон
|7 (1)
|0.19
|3.
|Сигурдссон Гильфи
|6 (3)
|0.16
|4.
|Родригес Хамес
|6
|0.16
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.08
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.05
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.05
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.03
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.03
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Годфри Бен
|0
|0
|14.
|Гомеш Андре
|0
|0
|15.
|Дэвис Том
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канселу Жоау
|5
|1
|2.
|Фернандиньо Фернандо
|6
|0
|3.
|Родри Эрнандес
|6
|0
|4.
|Силва Бернарду
|5
|0
|5.
|Аке Натан
|4
|0
|6.
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|7.
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|8.
|Диаш Рубен
|3
|0
|9.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|10.
|Жезус Габриэль
|2
|0
|11.
|Стоунс Джон
|0
|1
|12.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|13.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|14.
|Уокер Кайл
|1
|0
|15.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|16.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Холгейт Мэйсон
|8
|0
|2.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|3.
|Аллан Маркес
|6
|0
|4.
|Ришарлисон
|3
|1
|5.
|Родригес Хамес
|4
|0
|6.
|Кин Майкл
|4
|0
|7.
|Годфри Бен
|4
|0
|8.
|Динь Люка
|2
|1
|9.
|Гомеш Андре
|3
|0
|10.
|Дэвис Том
|3
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|12.
|Сигурдссон Гильфи
|2
|0
|13.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|14.
|Мина Йерри
|2
|0
|15.
|Тосун Дженк
|1
|0
|16.
|Делф Фабиан
|1
|0
|17.
|Ольсен Робин
|1
|0
|18.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|19.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|12.99% (10)
|20.78% (16)
|18.18% (14)
|19.48% (15)
|12.99% (10)
|15.58% (12)
|Эвертон
|13.33% (6)
|20% (9)
|24.44% (11)
|15.56% (7)
|13.33% (6)
|13.33% (6)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =0 -5Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон
Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Эвертон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Кубок лиги Манчестер Сити 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Манчестер Сити Кубок лиги Эвертон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|78 - 32
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|71 - 43
|71
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|57 - 34
|67
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|66 - 42
|66
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|20
|6
|11
|66 - 46
|66
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|59 - 47
|62
|7.
|Эвертон
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|47 - 43
|59
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|64 - 43
|59
|9.
|Арсенал
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|53 - 39
|58
|10.
|Лидс
|Заявка
|37
|17
|5
|15
|59 - 53
|56
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|53 - 45
|52
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 50
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|41 - 64
|44
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|47 - 65
|43
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|44 - 62
|42
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|40 - 44
|41
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|33 - 54
|39
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|27 - 51
|28
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|5
|11
|21
|34 - 73
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|6
|2
|29
|19 - 63
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 20
|33
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 33
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 32
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|24 - 28
|22
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 27
|18
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 39
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|39 - 22
|36
|6.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|7.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 18
|33
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 25
|31
|9.
|Лидс
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 19
|30
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 27
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|2
|1
|16
|8 - 36
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|11
|0
|3.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|4.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Эвертон
Исход игры
Манчестер Сити
87.4% (111)
Ничья
7.9% (10)
Эвертон
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
64.8% (81)
Меньше
35.2% (44)
Обе команды забьют
Да
66.4% (83)
Нет
33.6% (42)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
39.4% (50)
2:0 Манчестер Сити
21.3% (27)
3:1 Манчестер Сити
10.2% (13)
1:0 Манчестер Сити
8.7% (11)
1:2 Эвертон
3.9% (5)
3:2 Манчестер Сити
3.9% (5)
1:1 Ничья
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
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