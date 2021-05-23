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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Эвертон
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
11
Зинченко
Александр
17
Де
Брёйне
Кевин
25
Фернандиньо
Фернандо
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
26
Дэвис
Том
10
Сигурдссон
Гильфи
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
Манчестер Сити
4-3-3
Эвертон
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 13 (1) 0.35
2. Стерлинг Рахим 10 0.27
3. Марез Рияд 9 0.24
4. Фоден Фил 8 0.22
5. Жезус Габриэль 8 0.22
6. Торрес Ферран 7 0.19
7. Де Брёйне Кевин 5 (2) 0.14
8. Стоунс Джон 4 0.11
9. Силва Бернарду 2 0.05
10. Канселу Жоау 2 0.05
11. Родри Эрнандес 2 (1) 0.05
12. Менди Бенжамен 2 0.05
13. Агуэро Серхио 2 (1) 0.05
14. Уокер Кайл 1 0.03
15. Аке Натан 1 0.03
16. Диаш Рубен 1 0.03
17. Эдерсон Мораес 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 16 0.43
2. Ришарлисон 7 (1) 0.19
3. Сигурдссон Гильфи 6 (3) 0.16
4. Родригес Хамес 6 0.16
5. Кин Майкл 3 0.08
6. Дукуре Абдулай 2 0.05
7. Мина Йерри 2 0.05
8. Айуоби Алекс 1 0.03
9. Бернард Дуарте 1 0.03
10. Холгейт Мэйсон 1 0.03
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Годфри Бен 0 0
14. Гомеш Андре 0 0
15. Дэвис Том 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Канселу Жоау 5 1
2. Фернандиньо Фернандо 6 0
3. Родри Эрнандес 6 0
4. Силва Бернарду 5 0
5. Аке Натан 4 0
6. Стерлинг Рахим 3 0
7. Эдерсон Мораес 3 0
8. Диаш Рубен 3 0
9. Менди Бенжамен 2 0
10. Жезус Габриэль 2 0
11. Стоунс Джон 0 1
12. Де Брёйне Кевин 1 0
13. Гюндоган Илкай 1 0
14. Уокер Кайл 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Торрес Ферран 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Холгейт Мэйсон 8 0
2. Дукуре Абдулай 6 0
3. Аллан Маркес 6 0
4. Ришарлисон 3 1
5. Родригес Хамес 4 0
6. Кин Майкл 4 0
7. Годфри Бен 4 0
8. Динь Люка 2 1
9. Гомеш Андре 3 0
10. Дэвис Том 3 0
11. Калверт-Льюин Доминик 3 0
12. Сигурдссон Гильфи 2 0
13. Бернард Дуарте 2 0
14. Мина Йерри 2 0
15. Тосун Дженк 1 0
16. Делф Фабиан 1 0
17. Ольсен Робин 1 0
18. Пикфорд Джордан 1 0
19. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 12.99% (10) 20.78% (16) 18.18% (14) 19.48% (15) 12.99% (10) 15.58% (12)
 Эвертон 13.33% (6) 20% (9) 24.44% (11) 15.56% (7) 13.33% (6) 13.33% (6)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон
Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Эвертон 0:2 Манчестер Сити Кубок Эвертон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
Эвертон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Кубок лиги Манчестер Сити 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Манчестер Сити Кубок лиги Эвертон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 26 5 6 78 - 32 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 37 20 11 6 71 - 43 71
3. Челси Заявка 37 19 10 8 57 - 34 67
4. Ливерпуль Заявка 37 19 9 9 66 - 42 66
5. Лестер Заявка 37 20 6 11 66 - 46 66
6. Вест Хэм Заявка 37 18 8 11 59 - 47 62
7. Эвертон Заявка 37 17 8 12 47 - 43 59
8. Тоттенхэм Заявка 37 17 8 12 64 - 43 59
9. Арсенал Заявка 37 17 7 13 53 - 39 58
10. Лидс Заявка 37 17 5 15 59 - 53 56
11. Астон Вилла Заявка 37 15 7 15 53 - 45 52
12. Вулверхэмптон Заявка 37 12 9 16 35 - 50 45
13. Кристал Пэлас Заявка 37 12 8 17 41 - 64 44
14. Саутгемптон Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
15. Ньюкасл Заявка 37 11 9 17 44 - 62 42
16. Брайтон Заявка 37 9 14 14 40 - 44 41
17. Бёрнли Заявка 37 10 9 18 33 - 54 39
18. Фулхэм Заявка 37 5 13 19 27 - 51 28
19. Вест Бромвич Заявка 37 5 11 21 34 - 73 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 6 2 29 19 - 63 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
3. Тоттенхэм Заявка 19 10 3 6 35 - 20 33
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
5. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
6. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Ньюкасл Заявка 19 6 5 8 26 - 33 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 20 - 32 23
14. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
15. Эвертон Заявка 19 6 4 9 24 - 28 22
16. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
17. Бёрнли Заявка 19 4 6 9 14 - 27 18
18. Вест Бромвич Заявка 19 3 6 10 15 - 39 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Ливерпуль Заявка 19 10 6 3 39 - 22 36
6. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
7. Арсенал Заявка 19 10 3 6 31 - 18 33
8. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 30 - 25 31
9. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
10. Астон Вилла Заявка 19 9 3 7 26 - 19 30
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 19 5 5 9 15 - 27 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 2 1 16 8 - 36 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 22 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Макгинн Джон 11 0
3. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
4. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на матче:

    Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
    Ассистент: Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир, Англия);
    Ассистент: Саймон Беннетт (Англия);
    Резервный: Майкл Солсбери (Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители английского футбола. В рамках заключительного 38-го тура АПЛ сойдутся футболисты «Манчестер Сити» и «Эвертона». Встреча состоится в Манчестере, на стадионе «Этихад».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 118
Манчестер Сити 86.4% (102)
X 8.5% (10)
Эвертон 5.1% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Эвертон
1.32
6.55
9.07
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Где смотреть матч Манчестер Сити - Эвертон онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Эвертон

Исход игры
Манчестер Сити
87.4% (111)
Ничья
7.9% (10)
Эвертон
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
64.8% (81)
Меньше
35.2% (44)
Обе команды забьют
Да
66.4% (83)
Нет
33.6% (42)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
39.4% (50)
2:0 Манчестер Сити
21.3% (27)
3:1 Манчестер Сити
10.2% (13)
1:0 Манчестер Сити
8.7% (11)
1:2 Эвертон
3.9% (5)
3:2 Манчестер Сити
3.9% (5)
1:1 Ничья
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
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