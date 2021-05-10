Англия: Премьер-лига 2020-2021
Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.14
|2.
|Невеш Рубен
|5 (3)
|0.14
|3.
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.11
|4.
|Хименес Рауль
|4
|0.11
|5.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.08
|6.
|Саисс Ромен
|3
|0.08
|7.
|Траоре Адама
|2
|0.05
|8.
|Боли Вийи
|1
|0.03
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|10.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|11.
|Коди Конор
|1
|0.03
|12.
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Жозе
|1
|0.03
|14.
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.03
|15.
|Витинью II
|0
|0
|16.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|17.
|Килман Макс
|0
|0
|18.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|18 (9)
|0.49
|2.
|Рэшфорд Маркус
|11
|0.3
|3.
|Кавани Эдинсон
|10
|0.27
|4.
|Гринвуд Мэйсон
|7
|0.19
|5.
|Марсьяль Антони
|4
|0.11
|6.
|Мактоминай Скотт
|4
|0.11
|7.
|Погба Поль
|3
|0.08
|8.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.08
|9.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.05
|10.
|Магуайр Гарри
|2
|0.05
|11.
|Шоу Люк
|1
|0.03
|12.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|13.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|14.
|Фред Сантос
|1
|0.03
|15.
|Мата Хуан
|0
|0
|16.
|Теллес Алекс
|0
|0
|17.
|Диалло Амад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|7
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|3.
|Коди Конор
|5
|0
|4.
|Семеду Нелсон
|5
|0
|5.
|Траоре Адама
|4
|0
|6.
|Нету Педру
|4
|0
|7.
|Килман Макс
|4
|0
|8.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|9.
|Поденсе Даниэл
|3
|0
|10.
|Силва Фабио
|2
|0
|11.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|12.
|Саисс Ромен
|2
|0
|13.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|14.
|Боли Вийи
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Шоу Люк
|8
|0
|3.
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|4.
|Фред Сантос
|5
|0
|5.
|Кавани Эдинсон
|4
|0
|6.
|Рэшфорд Маркус
|4
|0
|7.
|Погба Поль
|3
|0
|8.
|Байи Эрик
|3
|0
|9.
|Мактоминай Скотт
|3
|0
|10.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0
|11.
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|12.
|Матич Неманья
|2
|0
|13.
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|16.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|17.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|18.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|Манчестер Юнайтед
|10.29% (7)
|14.71% (10)
|10.29% (7)
|14.71% (10)
|22.06% (15)
|27.94% (19)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =6 -4Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед
Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон Кубок Carling Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|78 - 32
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|71 - 43
|71
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|57 - 34
|67
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|66 - 42
|66
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|20
|6
|11
|66 - 46
|66
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|59 - 47
|62
|7.
|Эвертон
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|47 - 43
|59
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|64 - 43
|59
|9.
|Арсенал
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|53 - 39
|58
|10.
|Лидс
|Заявка
|37
|17
|5
|15
|59 - 53
|56
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|53 - 45
|52
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 50
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|41 - 64
|44
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|47 - 65
|43
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|44 - 62
|42
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|40 - 44
|41
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|33 - 54
|39
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|27 - 51
|28
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|5
|11
|21
|34 - 73
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|6
|2
|29
|19 - 63
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 20
|33
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 33
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 32
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|24 - 28
|22
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 27
|18
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 39
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|39 - 22
|36
|6.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|7.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 18
|33
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 25
|31
|9.
|Лидс
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 19
|30
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 27
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|2
|1
|16
|8 - 36
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|11
|0
|3.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|4.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Вулверхэмптон
0% (0)
Ничья
17% (8)
Манчестер Юнайтед
83% (39)
Тотал 2.5
Больше
70.21% (33)
Меньше
29.79% (14)
Обе команды забьют
Да
82.98% (39)
Нет
17.02% (8)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
57.4% (27)
1:1 Ничья
12.8% (6)
1:3 Манчестер Юнайтед
10.6% (5)
0:1 Манчестер Юнайтед
8.5% (4)
0:2 Манчестер Юнайтед
6.4% (3)
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