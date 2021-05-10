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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.14
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.14
3. Силва Фабио 4 (1) 0.11
4. Хименес Рауль 4 0.11
5. Поденсе Даниэл 3 0.08
6. Саисс Ромен 3 0.08
7. Траоре Адама 2 0.05
8. Боли Вийи 1 0.03
9. Моутинью Жоау 1 0.03
10. Аит-Нури Раян 1 0.03
11. Коди Конор 1 0.03
12. Дендонкер Леандер 1 0.03
13. Виллиан Жозе 1 0.03
14. Гиббс-Уайт Морган 1 0.03
15. Витинью II 0 0
16. Семеду Нелсон 0 0
17. Килман Макс 0 0
18. Отасоуи Оуэн 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 18 (9) 0.49
2. Рэшфорд Маркус 11 0.3
3. Кавани Эдинсон 10 0.27
4. Гринвуд Мэйсон 7 0.19
5. Марсьяль Антони 4 0.11
6. Мактоминай Скотт 4 0.11
7. Погба Поль 3 0.08
8. Джеймс Дэниэл 3 0.08
9. Уан-Биссака Аарон 2 0.05
10. Магуайр Гарри 2 0.05
11. Шоу Люк 1 0.03
12. Ван де Бек Донни 1 0.03
13. Линделоф Виктор 1 0.03
14. Фред Сантос 1 0.03
15. Мата Хуан 0 0
16. Теллес Алекс 0 0
17. Диалло Амад 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 7 0
2. Моутинью Жоау 4 1
3. Коди Конор 5 0
4. Семеду Нелсон 5 0
5. Траоре Адама 4 0
6. Нету Педру 4 0
7. Килман Макс 4 0
8. Дендонкер Леандер 3 0
9. Поденсе Даниэл 3 0
10. Силва Фабио 2 0
11. Марсал Фернандо 2 0
12. Саисс Ромен 2 0
13. Патрисиу Руй 1 0
14. Боли Вийи 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 11 0
2. Шоу Люк 8 0
3. Фернандеш Бруну 6 0
4. Фред Сантос 5 0
5. Кавани Эдинсон 4 0
6. Рэшфорд Маркус 4 0
7. Погба Поль 3 0
8. Байи Эрик 3 0
9. Мактоминай Скотт 3 0
10. Джеймс Дэниэл 3 0
11. Уан-Биссака Аарон 3 0
12. Матич Неманья 2 0
13. Туанзебе Аксел 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Гринвуд Мэйсон 2 0
16. Марсьяль Антони 0 1
17. Ван де Бек Донни 1 0
18. Фосу-Менса Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 9.09% (3) 12.12% (4) 21.21% (7) 12.12% (4) 21.21% (7) 24.24% (8)
 Манчестер Юнайтед 10.29% (7) 14.71% (10) 10.29% (7) 14.71% (10) 22.06% (15) 27.94% (19)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед
Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Кубок
Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон Кубок Carling Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 26 5 6 78 - 32 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 37 20 11 6 71 - 43 71
3. Челси Заявка 37 19 10 8 57 - 34 67
4. Ливерпуль Заявка 37 19 9 9 66 - 42 66
5. Лестер Заявка 37 20 6 11 66 - 46 66
6. Вест Хэм Заявка 37 18 8 11 59 - 47 62
7. Эвертон Заявка 37 17 8 12 47 - 43 59
8. Тоттенхэм Заявка 37 17 8 12 64 - 43 59
9. Арсенал Заявка 37 17 7 13 53 - 39 58
10. Лидс Заявка 37 17 5 15 59 - 53 56
11. Астон Вилла Заявка 37 15 7 15 53 - 45 52
12. Вулверхэмптон Заявка 37 12 9 16 35 - 50 45
13. Кристал Пэлас Заявка 37 12 8 17 41 - 64 44
14. Саутгемптон Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
15. Ньюкасл Заявка 37 11 9 17 44 - 62 42
16. Брайтон Заявка 37 9 14 14 40 - 44 41
17. Бёрнли Заявка 37 10 9 18 33 - 54 39
18. Фулхэм Заявка 37 5 13 19 27 - 51 28
19. Вест Бромвич Заявка 37 5 11 21 34 - 73 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 6 2 29 19 - 63 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
3. Тоттенхэм Заявка 19 10 3 6 35 - 20 33
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
5. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
6. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Ньюкасл Заявка 19 6 5 8 26 - 33 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 20 - 32 23
14. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
15. Эвертон Заявка 19 6 4 9 24 - 28 22
16. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
17. Бёрнли Заявка 19 4 6 9 14 - 27 18
18. Вест Бромвич Заявка 19 3 6 10 15 - 39 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Ливерпуль Заявка 19 10 6 3 39 - 22 36
6. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
7. Арсенал Заявка 19 10 3 6 31 - 18 33
8. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 30 - 25 31
9. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
10. Астон Вилла Заявка 19 9 3 7 26 - 19 30
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 19 5 5 9 15 - 27 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 2 1 16 8 - 36 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 22 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Макгинн Джон 11 0
3. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
4. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 2 дня 15 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Вулверхэмптон 0% (0)
    X 17% (8)
    Манчестер Юнайтед 83% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.56
    3.73
    2.83
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Ничья
    17% (8)
    Манчестер Юнайтед
    83% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.21% (33)
    Меньше
    29.79% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    57.4% (27)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    10.6% (5)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    8.5% (4)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6.4% (3)
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