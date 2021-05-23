Англия: Премьер-лига 2020-2021
Фулхэм
0:1
Перерыв
Стадион: Крэйвен Коттедж
Ньюкасл
0:1
23' ГолУиллок Джо
12
Родак
Марек
13
Рим
Тим
14
Рид
Бобби
25
Онома
Джошуа
23
Брайан
Джо
17
Крафт
Эмиль
11
Ритчи
Мэтт
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
-
12 Родак МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Нападающий
-
27 Майя ДжошНападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
23'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|5
|0.13
|2.
|Лукмен Адемола
|4
|0.11
|3.
|Митрович Александр
|3 (1)
|0.08
|4.
|Кавалейру Иван
|3 (1)
|0.08
|5.
|Майя Джош
|3 (1)
|0.08
|6.
|Эйна Ола
|2
|0.05
|7.
|Кэрни Том
|1
|0.03
|8.
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|9.
|Брайан Джо
|1
|0.03
|10.
|Лемина Марио
|1
|0.03
|11.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.03
|12.
|Карвалью Фабиу
|1
|0.03
|13.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|14.
|Рид Харрисон
|0
|0
|15.
|Тете Кенни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|12 (4)
|0.32
|2.
|Уиллок Джо
|8
|0.21
|3.
|Жоэлинтон
|4 (1)
|0.11
|4.
|Альмирон Мигель
|4
|0.11
|5.
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.08
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.05
|7.
|Хендрик Джефф
|2
|0.05
|8.
|Ласcеллс Джамал
|2
|0.05
|9.
|Шелви Джонджо
|1
|0.03
|10.
|Гейл Дуайт
|1
|0.03
|11.
|Кларк Киран
|1
|0.03
|12.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.03
|13.
|Крафт Эмиль
|1
|0.03
|14.
|Дамметт Пол
|1
|0.03
|15.
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|16.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|17.
|Лонгстафф Шон
|0
|0
|18.
|Льюис Джамал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|7
|1
|2.
|Рид Бобби
|7
|0
|3.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|6
|0
|4.
|Робинсон Энтони
|4
|1
|5.
|Лемина Марио
|5
|0
|6.
|Рид Харрисон
|5
|0
|7.
|Лукмен Адемола
|5
|0
|8.
|Митрович Александр
|3
|0
|9.
|Лофтус-Чик Рубен
|3
|0
|10.
|Эйна Ола
|3
|0
|11.
|Камара Абубакар
|1
|1
|12.
|Кэрни Том
|2
|0
|13.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|14.
|Ареола Альфонс
|2
|0
|15.
|Гектор Майкл
|2
|0
|16.
|Брайан Джо
|2
|0
|17.
|Кавалейру Иван
|2
|0
|18.
|Тете Кенни
|2
|0
|19.
|Одои Денис
|1
|0
|20.
|Онома Джошуа
|1
|0
|21.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|8
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|7
|0
|3.
|Шёр Фабиан
|4
|1
|4.
|Фернандес Федерико
|4
|0
|5.
|Крафт Эмиль
|4
|0
|6.
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|7.
|Льюис Джамал
|4
|0
|8.
|Хендрик Джефф
|2
|1
|9.
|Кларк Киран
|3
|0
|10.
|Дарлоу Карл
|3
|0
|11.
|Альмирон Мигель
|3
|0
|12.
|Мёрфи Джейкоб
|3
|0
|13.
|Жоэлинтон
|3
|0
|14.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|15.
|Ритчи Мэтт
|2
|0
|16.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|17.
|Дамметт Пол
|2
|0
|18.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|19.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|20.
|Манкильо Хави
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
|15.38% (4)
|Ньюкасл
|7.14% (3)
|14.29% (6)
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|33.33% (14)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =7 -10Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:2 Бёрнли Челси 2:0 Фулхэм
Арсенал 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли
Ньюкасл Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал
Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Фулхэм 1:0 Ньюкасл Фулхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Фулхэм Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Фулхэм 5:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Фулхэм Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:1 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|38
|27
|5
|6
|80 - 32
|86
|2.
|Манчестер Юнайтед
|2:1 Заявка
|38
|21
|11
|6
|73 - 44
|74
|3.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|67 - 42
|69
|4.
|Лестер
|1:1 Заявка
|38
|20
|7
|11
|67 - 47
|67
|5.
|Челси
|0:1 Заявка
|38
|19
|10
|9
|57 - 35
|67
|6.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|38
|19
|8
|11
|61 - 47
|65
|7.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|38
|17
|9
|12
|65 - 44
|60
|8.
|Эвертон
|0:2 Заявка
|38
|17
|8
|13
|47 - 45
|59
|9.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|38
|17
|8
|13
|53 - 39
|59
|10.
|Лидс
|2:0 Заявка
|38
|18
|5
|15
|61 - 53
|59
|11.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|38
|16
|7
|15
|54 - 45
|55
|12.
|Вулверхэмптон
|1:2 Заявка
|38
|12
|9
|17
|36 - 52
|45
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|45 - 62
|45
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|38
|12
|8
|18
|41 - 65
|44
|15.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|38
|12
|7
|19
|47 - 67
|43
|16.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|38
|9
|15
|14
|40 - 44
|42
|17.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|10
|9
|19
|33 - 55
|39
|18.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|38
|5
|13
|20
|27 - 52
|28
|19.
|Вест Бромвич
|0:2 Заявка
|38
|5
|11
|22
|34 - 75
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|38
|7
|2
|29
|20 - 63
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|19
|13
|2
|4
|40 - 17
|41
|2.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|31 - 22
|34
|3.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|28 - 20
|33
|4.
|Челси
|0:1 Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|5.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 20
|33
|6.
|Манчестер Юнайтед
|2:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|7.
|Лестер
|1:1 Заявка
|19
|9
|2
|8
|33 - 27
|29
|8.
|Лидс
|2:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 20
|29
|9.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|10.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|11.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 26
|25
|12.
|Вулверхэмптон
|1:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 25
|25
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 33
|23
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 32
|23
|15.
|Эвертон
|0:2 Заявка
|19
|6
|4
|9
|24 - 28
|22
|16.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|17.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 27
|18
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|19
|5
|1
|13
|12 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|0:2 Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 39
|15
|20.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|9 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|2:1 Заявка
|19
|12
|7
|0
|35 - 16
|43
|3.
|Лестер
|1:1 Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|0:2 Заявка
|19
|11
|4
|4
|23 - 17
|37
|5.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|39 - 22
|36
|6.
|Челси
|0:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 17
|34
|7.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 18
|33
|8.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 25
|31
|9.
|Лидс
|2:0 Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|10.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 19
|30
|11.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 24
|27
|12.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 29
|22
|13.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 33
|21
|14.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|18 - 22
|21
|15.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 28
|21
|16.
|Вулверхэмптон
|1:2 Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 27
|20
|17.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 42
|16
|19.
|Вест Бромвич
|0:2 Заявка
|19
|2
|5
|12
|19 - 36
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|19
|2
|1
|16
|8 - 36
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|11
|0
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|11
|0
|4.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Ньюкасл
Исход игры
Фулхэм
33.1% (42)
Ничья
37% (47)
Ньюкасл
29.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
40% (50)
Меньше
60% (75)
Обе команды забьют
Да
73.6% (92)
Нет
26.4% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (42)
1:2 Ньюкасл
18.9% (24)
2:1 Фулхэм
15.7% (20)
1:0 Фулхэм
13.4% (17)
0:1 Ньюкасл
7.1% (9)
2:0 Фулхэм
3.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Ньюкасл
2.4% (3)
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