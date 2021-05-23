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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Фулхэм
0:1
Перерыв

Стадион:
Ньюкасл
0'
0:1
23' Гол
Уиллок Джо
12
Родак
Марек
2
Тете
Кенни
16
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
14
Рид
Бобби
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
25
Онома
Джошуа
23
Брайан
Джо
48
Карвалью
Фабиу
19
Лукмен
Адемола
17
Кавалейру
Иван
1
Дубравка
Мартин
23
Мёрфи
Джейкоб
17
Крафт
Эмиль
18
Фернандес
Федерико
3
Дамметт
Пол
11
Ритчи
Мэтт
36
Лонгстафф
Шон
8
Шелви
Джонджо
28
Уиллок
Джо
10
Сен-Максимен
Аллан
24
Альмирон
Мигель
Фулхэм
3-4-2-1
Ньюкасл
5-3-2

Ход матча

23'
0:1
Уиллок Джо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.13
2. Лукмен Адемола 4 0.11
3. Митрович Александр 3 (1) 0.08
4. Кавалейру Иван 3 (1) 0.08
5. Майя Джош 3 (1) 0.08
6. Эйна Ола 2 0.05
7. Кэрни Том 1 0.03
8. Андерсен Йоаким 1 0.03
9. Брайан Джо 1 0.03
10. Лемина Марио 1 0.03
11. Лофтус-Чик Рубен 1 0.03
12. Карвалью Фабиу 1 0.03
13. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
14. Рид Харрисон 0 0
15. Тете Кенни 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 12 (4) 0.32
2. Уиллок Джо 8 0.21
3. Жоэлинтон 4 (1) 0.11
4. Альмирон Мигель 4 0.11
5. Сен-Максимен Аллан 3 0.08
6. Мёрфи Джейкоб 2 0.05
7. Хендрик Джефф 2 0.05
8. Ласcеллс Джамал 2 0.05
9. Шелви Джонджо 1 0.03
10. Гейл Дуайт 1 0.03
11. Кларк Киран 1 0.03
12. Кэрролл Эндрю 1 0.03
13. Крафт Эмиль 1 0.03
14. Дамметт Пол 1 0.03
15. Ритчи Мэтт 0 0
16. Фрейзер Райан 0 0
17. Лонгстафф Шон 0 0
18. Льюис Джамал 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 7 1
2. Рид Бобби 7 0
3. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
4. Робинсон Энтони 4 1
5. Лемина Марио 5 0
6. Рид Харрисон 5 0
7. Лукмен Адемола 5 0
8. Митрович Александр 3 0
9. Лофтус-Чик Рубен 3 0
10. Эйна Ола 3 0
11. Камара Абубакар 1 1
12. Кэрни Том 2 0
13. Ле Маршан Максим 2 0
14. Ареола Альфонс 2 0
15. Гектор Майкл 2 0
16. Брайан Джо 2 0
17. Кавалейру Иван 2 0
18. Тете Кенни 2 0
19. Одои Денис 1 0
20. Онома Джошуа 1 0
21. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 8 0
2. Шелви Джонджо 7 0
3. Шёр Фабиан 4 1
4. Фернандес Федерико 4 0
5. Крафт Эмиль 4 0
6. Ласcеллс Джамал 4 0
7. Льюис Джамал 4 0
8. Хендрик Джефф 2 1
9. Кларк Киран 3 0
10. Дарлоу Карл 3 0
11. Альмирон Мигель 3 0
12. Мёрфи Джейкоб 3 0
13. Жоэлинтон 3 0
14. Фрейзер Райан 1 1
15. Ритчи Мэтт 2 0
16. Уилсон Каллум 2 0
17. Дамметт Пол 2 0
18. Лонгстафф Шон 2 0
19. Кэрролл Эндрю 1 0
20. Манкильо Хави 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 11.54% (3) 30.77% (8) 15.38% (4)
 Ньюкасл 7.14% (3) 14.29% (6) 14.29% (6) 11.9% (5) 19.05% (8) 33.33% (14)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:2 Бёрнли Челси 2:0 Фулхэм
Арсенал 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли
Ньюкасл Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал
Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Ньюкасл 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:4 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Фулхэм Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Фулхэм
Фулхэм 1:0 Ньюкасл Фулхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Фулхэм Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Фулхэм 5:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Фулхэм Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 38 27 5 6 80 - 32 86
2. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 38 21 11 6 73 - 44 74
3. Ливерпуль 1:0 Заявка 38 20 9 9 67 - 42 69
4. Лестер 1:1 Заявка 38 20 7 11 67 - 47 67
5. Челси 0:1 Заявка 38 19 10 9 57 - 35 67
6. Вест Хэм 2:0 Заявка 38 19 8 11 61 - 47 65
7. Тоттенхэм 1:1 Заявка 38 17 9 12 65 - 44 60
8. Эвертон 0:2 Заявка 38 17 8 13 47 - 45 59
9. Арсенал 0:0 Заявка 38 17 8 13 53 - 39 59
10. Лидс 2:0 Заявка 38 18 5 15 61 - 53 59
11. Астон Вилла 1:0 Заявка 38 16 7 15 54 - 45 55
12. Вулверхэмптон 1:2 Заявка 38 12 9 17 36 - 52 45
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 12 9 17 45 - 62 45
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 38 12 8 18 41 - 65 44
15. Саутгемптон 0:2 Заявка 38 12 7 19 47 - 67 43
16. Брайтон 0:0 Заявка 38 9 15 14 40 - 44 42
17. Бёрнли 0:1 Заявка 38 10 9 19 33 - 55 39
18. Фулхэм 0:1 Заявка 38 5 13 20 27 - 52 28
19. Вест Бромвич 0:2 Заявка 38 5 11 22 34 - 75 26
20. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 38 7 2 29 20 - 63 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 19 13 2 4 40 - 17 41
2. Вест Хэм 2:0 Заявка 19 10 4 5 31 - 22 34
3. Ливерпуль 1:0 Заявка 19 10 3 6 28 - 20 33
4. Челси 0:1 Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
5. Тоттенхэм 1:1 Заявка 19 10 3 6 35 - 20 33
6. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
7. Лестер 1:1 Заявка 19 9 2 8 33 - 27 29
8. Лидс 2:0 Заявка 19 8 5 6 27 - 20 29
9. Саутгемптон 0:2 Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
10. Арсенал 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 21 26
11. Астон Вилла 1:0 Заявка 19 7 4 8 28 - 26 25
12. Вулверхэмптон 1:2 Заявка 19 7 4 8 21 - 25 25
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 6 5 8 26 - 33 23
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 19 6 5 8 20 - 32 23
15. Эвертон 0:2 Заявка 19 6 4 9 24 - 28 22
16. Брайтон 0:0 Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
17. Бёрнли 0:1 Заявка 19 4 6 9 14 - 27 18
18. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 19 5 1 13 12 - 27 16
19. Вест Бромвич 0:2 Заявка 19 3 6 10 15 - 39 15
20. Фулхэм 0:1 Заявка 19 2 4 13 9 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 19 12 7 0 35 - 16 43
3. Лестер 1:1 Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон 0:2 Заявка 19 11 4 4 23 - 17 37
5. Ливерпуль 1:0 Заявка 19 10 6 3 39 - 22 36
6. Челси 0:1 Заявка 19 10 4 5 26 - 17 34
7. Арсенал 0:0 Заявка 19 10 3 6 31 - 18 33
8. Вест Хэм 2:0 Заявка 19 9 4 6 30 - 25 31
9. Лидс 2:0 Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
10. Астон Вилла 1:0 Заявка 19 9 3 7 26 - 19 30
11. Тоттенхэм 1:1 Заявка 19 7 6 6 30 - 24 27
12. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 6 4 9 19 - 29 22
13. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 19 6 3 10 21 - 33 21
14. Брайтон 0:0 Заявка 19 5 6 8 18 - 22 21
15. Бёрнли 0:1 Заявка 19 6 3 10 19 - 28 21
16. Вулверхэмптон 1:2 Заявка 19 5 5 9 15 - 27 20
17. Фулхэм 0:1 Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон 0:2 Заявка 19 4 4 11 19 - 42 16
19. Вест Бромвич 0:2 Заявка 19 2 5 12 19 - 36 11
20. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 19 2 1 16 8 - 36 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 23 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Макгинн Джон 11 0
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 11 0
4. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Фулхэм 33.1% (42)
X 37% (47)
Ньюкасл 29.9% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Ньюкасл
5.50
3.82
2.94
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Где смотреть матч Фулхэм 0:1 Ньюкасл онлайн

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Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Ньюкасл

Исход игры
Фулхэм
33.1% (42)
Ничья
37% (47)
Ньюкасл
29.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
40% (50)
Меньше
60% (75)
Обе команды забьют
Да
73.6% (92)
Нет
26.4% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (42)
1:2 Ньюкасл
18.9% (24)
2:1 Фулхэм
15.7% (20)
1:0 Фулхэм
13.4% (17)
0:1 Ньюкасл
7.1% (9)
2:0 Фулхэм
3.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Ньюкасл
2.4% (3)
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