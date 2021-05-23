Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Адарабиойо Олуватосин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Родак Марек взял и забрал мяч на выходе

41' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

41' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Ньюкасл

38' Кавалейру Иван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

36' Удар от ворот произведет Фулхэм

36' Сен-Максимен Аллан не смог попасть в створ ударом издали

36' Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Фабио Карвалью нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Адарабиойо Олуватосин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

30' Кавалейру Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Лонгстафф Шон наказан за толчок Фабио Карвалью

28' Удар от ворот произведет Фулхэм

28' Отличный пас сделал Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

27' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Альмирон Мигель наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

27' Лонгстафф Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Г О О О О Л - Уиллок Джо забивает!

21' Удар от ворот произведет Ньюкасл

20' Кавалейру Иван не смог попасть в створ ударом издали

19' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Мёрфи Джейкоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Кавалейру Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Ньюкасл

11' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Ньюкасл

10' Лукмен Адемола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Родак Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Плохо сыграл Адарабиойо Олуватосин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Родак Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Сен-Максимен Аллан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

7' Отличные скиллы показывает Сен-Максимен Аллан , обводя своих соперников

6' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Ньюкасл

4' Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ньюкасл начинает с центра поля