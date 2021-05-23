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Приветствую всех любителей футбола! В заключительном туре АПЛ нас ждет много интересных противостояний, в одном из них "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас". Хозяев устроит только победа, потому нас ждет яркая игра. Комментировать для Вас встречу буду я, Федосов Дмитрий!