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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
47
Филлипс
Натаниэль
46
Уильямс
Рис
III
26
Робертсон
Эндрю
5
Вейналдум
Джорджиньо
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
5
Томкинс
Джеймс
24
Кэхилл
Гари
27
Митчелл
Тайрик
22
Маккарти
Джеймс
44
Ридевальд
Жайро
8
Куйяте
Шейку
10
Таунсенд
Андрос
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
Ливерпуль
4-3-3
Кристал Пэлас
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 22 (6) 0.59
2. Мане Садио 9 0.24
3. Фирмино Роберто 9 0.24
4. Жота Диогу 9 0.24
5. Александер-Арнольд Трент 2 0.05
6. Вейналдум Джорджиньо 2 0.05
7. Робертсон Эндрю 1 0.03
8. Матип Жоэль 1 0.03
9. Джонс Кёртис 1 0.03
10. Хендерсон Джордан 1 0.03
11. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
12. Филлипс Натаниэль 1 0.03
13. Алькантара Тьяго 1 0.03
14. Ван Дейк Виргил 1 0.03
15. Минамино Такуми 1 0.03
16. Алиссон Бекер 1 0.03
17. Шакири Джердан 0 0
18. Милнер Джеймс 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 11 (2) 0.3
2. Бентеке Кристиан 10 0.27
3. Эзе Эберечи 4 0.11
4. Шлупп Джеффри 2 0.05
5. Бачуайи Миши 2 0.05
6. Ридевальд Жайро 2 0.05
7. Таунсенд Андрос 1 0.03
8. Айю Джордан 1 0.03
9. Кэхилл Гари 1 0.03
10. Митчелл Тайрик 1 0.03
11. Миливоевич Лука 1 (1) 0.03
12. Данн Скотт 1 0.03
13. Куйяте Шейку 1 0.03
14. Матета Жан-Филипп 1 0.03
15. Макартур Джеймс 0 0
16. Уорд Джоэл 0 0
17. Клайн Натаниэль 0 0
18. Ван Анхольт Патрик 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 6 0
2. Алькантара Тьяго 4 0
3. Мане Садио 3 0
4. Кабак Озан 3 0
5. Милнер Джеймс 2 0
6. Матип Жоэль 2 0
7. Шакири Джердан 2 0
8. Фирмино Роберто 2 0
9. Робертсон Эндрю 2 0
10. Жота Диогу 2 0
11. Джонс Кёртис 2 0
12. Филлипс Натаниэль 2 0
13. Вейналдум Джорджиньо 1 0
14. Ван Дейк Виргил 1 0
15. Кейта Наби 1 0
16. Алиссон Бекер 1 0
17. Александер-Арнольд Трент 1 0
18. Уильямс Неко 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 8 1
2. Заха Уилфрид 6 0
3. Уорд Джоэл 5 0
4. Куйяте Шейку 4 0
5. Бентеке Кристиан 2 1
6. Макартур Джеймс 3 0
7. Кэхилл Гари 3 0
8. Айю Джордан 3 0
9. Шлупп Джеффри 3 0
10. Ридевальд Жайро 3 0
11. Эзе Эберечи 3 0
12. Гуаита Висенте 2 0
13. Клайн Натаниэль 2 0
14. Ван Анхольт Патрик 2 0
15. Томкинс Джеймс 1 0
16. Маккарти Джеймс 1 0
17. Данн Скотт 1 0
18. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 9.52% (6) 6.35% (4) 25.4% (16) 19.05% (12) 15.87% (10) 23.81% (15)
 Кристал Пэлас 23.08% (9) 15.38% (6) 12.82% (5) 10.26% (4) 17.95% (7) 20.51% (8)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон
Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 12
Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:4 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Кубок Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 26 5 6 78 - 32 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 37 20 11 6 71 - 43 71
3. Челси Заявка 37 19 10 8 57 - 34 67
4. Ливерпуль Заявка 37 19 9 9 66 - 42 66
5. Лестер Заявка 37 20 6 11 66 - 46 66
6. Вест Хэм Заявка 37 18 8 11 59 - 47 62
7. Эвертон Заявка 37 17 8 12 47 - 43 59
8. Тоттенхэм Заявка 37 17 8 12 64 - 43 59
9. Арсенал Заявка 37 17 7 13 53 - 39 58
10. Лидс Заявка 37 17 5 15 59 - 53 56
11. Астон Вилла Заявка 37 15 7 15 53 - 45 52
12. Вулверхэмптон Заявка 37 12 9 16 35 - 50 45
13. Кристал Пэлас Заявка 37 12 8 17 41 - 64 44
14. Саутгемптон Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
15. Ньюкасл Заявка 37 11 9 17 44 - 62 42
16. Брайтон Заявка 37 9 14 14 40 - 44 41
17. Бёрнли Заявка 37 10 9 18 33 - 54 39
18. Фулхэм Заявка 37 5 13 19 27 - 51 28
19. Вест Бромвич Заявка 37 5 11 21 34 - 73 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 6 2 29 19 - 63 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
3. Тоттенхэм Заявка 19 10 3 6 35 - 20 33
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
5. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
6. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Ньюкасл Заявка 19 6 5 8 26 - 33 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 20 - 32 23
14. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
15. Эвертон Заявка 19 6 4 9 24 - 28 22
16. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
17. Бёрнли Заявка 19 4 6 9 14 - 27 18
18. Вест Бромвич Заявка 19 3 6 10 15 - 39 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Ливерпуль Заявка 19 10 6 3 39 - 22 36
6. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
7. Арсенал Заявка 19 10 3 6 31 - 18 33
8. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 30 - 25 31
9. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
10. Астон Вилла Заявка 19 9 3 7 26 - 19 30
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 19 5 5 9 15 - 27 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 2 1 16 8 - 36 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 22 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Макгинн Джон 11 0
3. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
4. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В заключительном туре АПЛ нас ждет много интересных противостояний, в одном из них "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас". Хозяев устроит только победа, потому нас ждет яркая игра. Комментировать для Вас встречу буду я, Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 125
Ливерпуль 98.4% (123)
X 1.6% (2)
Кристал Пэлас 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Кристал Пэлас
1.19
9.44
19.50
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Кристал Пэлас

Исход игры
Ливерпуль
98.5% (128)
Ничья
1.5% (2)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.69% (70)
Меньше
45.31% (58)
Обе команды забьют
Да
39.84% (51)
Нет
60.16% (77)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
40.8% (53)
2:1 Ливерпуль
20% (26)
3:1 Ливерпуль
13.8% (18)
3:0 Ливерпуль
13.1% (17)
1:0 Ливерпуль
3.1% (4)
4:0 Ливерпуль
2.3% (3)
4:1 Ливерпуль
2.3% (3)
3:2 Ливерпуль
1.5% (2)
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