Англия: Премьер-лига 2020-2021
Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Саутгемптон
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Ферри УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Телла НейтанНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|10
|0.27
|2.
|Соучек Томаш
|10
|0.27
|3.
|Лингард Джесси
|9 (1)
|0.24
|4.
|Боуэн Джаррод
|8
|0.22
|5.
|Форнальс Пабло
|3
|0.08
|6.
|Огбонна Анджело
|3
|0.08
|7.
|Алле Себастьян
|3
|0.08
|8.
|Доусон Крэйг
|3
|0.08
|9.
|Диоп Исса
|2
|0.05
|10.
|Бенрахма Саид
|1
|0.03
|11.
|Фредерикс Райан
|1
|0.03
|12.
|Лансини Мануэль
|1
|0.03
|13.
|Райс Деклан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|15.
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|16.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|17.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
|19.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|12 (2)
|0.32
|2.
|Адамс Че
|9
|0.24
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|8 (3)
|0.22
|4.
|Армстронг Стюарт
|4
|0.11
|5.
|Уолкотт Тео
|3
|0.08
|6.
|Вестергор Янник
|3
|0.08
|7.
|Редмонд Натан
|2
|0.05
|8.
|Минамино Такуми
|2
|0.05
|9.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|11.
|Телла Нейтан
|1
|0.03
|12.
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|13.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|14.
|Бертранд Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|7
|1
|2.
|Доусон Крэйг
|4
|1
|3.
|Огбонна Анджело
|5
|0
|4.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|5.
|Крессуэлл Арон
|3
|0
|6.
|Антонио Майкл
|3
|0
|7.
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|8.
|Лингард Джесси
|3
|0
|9.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|10.
|Диоп Исса
|3
|0
|11.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|1
|12.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|13.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|14.
|Масуаку Артур
|2
|0
|15.
|Райс Деклан
|2
|0
|16.
|Ноубл Марк
|1
|0
|17.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|18.
|Джонсон Бен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|2.
|Беднарек Ян
|4
|1
|3.
|Бертранд Райан
|5
|0
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|5.
|Дженепо Мусса
|5
|0
|6.
|Вестергор Янник
|3
|1
|7.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|8.
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|9.
|Маккарти Алекс
|2
|0
|10.
|Стивенс Джек
|2
|0
|11.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|12.
|Телла Нейтан
|2
|0
|13.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|14.
|Редмонд Натан
|1
|0
|15.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|16.
|Минамино Такуми
|1
|0
|17.
|Адамс Че
|1
|0
|18.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|19.
|Уоттс Калеб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|15.79% (9)
|17.54% (10)
|17.54% (10)
|17.54% (10)
|5.26% (3)
|26.32% (15)
|Саутгемптон
|8.51% (4)
|23.4% (11)
|27.66% (13)
|17.02% (8)
|10.64% (5)
|12.77% (6)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм
Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =2 -12Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Саутгемптон 2:2 Вест Хэм Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|78 - 32
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|71 - 43
|71
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|57 - 34
|67
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|66 - 42
|66
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|20
|6
|11
|66 - 46
|66
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|59 - 47
|62
|7.
|Эвертон
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|47 - 43
|59
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|64 - 43
|59
|9.
|Арсенал
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|53 - 39
|58
|10.
|Лидс
|Заявка
|37
|17
|5
|15
|59 - 53
|56
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|53 - 45
|52
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 50
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|41 - 64
|44
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|47 - 65
|43
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|44 - 62
|42
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|40 - 44
|41
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|33 - 54
|39
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|27 - 51
|28
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|5
|11
|21
|34 - 73
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|6
|2
|29
|19 - 63
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 20
|33
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 33
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 32
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|24 - 28
|22
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 27
|18
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 39
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|39 - 22
|36
|6.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|7.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 18
|33
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 25
|31
|9.
|Лидс
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 19
|30
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 27
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|2
|1
|16
|8 - 36
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|11
|0
|3.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|4.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Прогнозы на матч Вест Хэм - Саутгемптон
Исход игры
Вест Хэм
88.3% (113)
Ничья
8.6% (11)
Саутгемптон
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.46% (85)
Меньше
32.54% (41)
Обе команды забьют
Да
74.6% (94)
Нет
25.4% (32)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
57% (73)
1:0 Вест Хэм
13.3% (17)
2:0 Вест Хэм
10.9% (14)
1:1 Ничья
7% (9)
1:2 Саутгемптон
3.1% (4)
3:1 Вест Хэм
2.3% (3)
3:2 Вест Хэм
2.3% (3)
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