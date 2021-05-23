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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Лингард
Джесси
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
22
Салису
Мохаммед
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
19
Минамино
Такуми
9
Ингс
Дэнни
11
Редмонд
Натан
Вест Хэм
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 10 0.27
2. Соучек Томаш 10 0.27
3. Лингард Джесси 9 (1) 0.24
4. Боуэн Джаррод 8 0.22
5. Форнальс Пабло 3 0.08
6. Огбонна Анджело 3 0.08
7. Алле Себастьян 3 0.08
8. Доусон Крэйг 3 0.08
9. Диоп Исса 2 0.05
10. Бенрахма Саид 1 0.03
11. Фредерикс Райан 1 0.03
12. Лансини Мануэль 1 0.03
13. Райс Деклан 1 (1) 0.03
14. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
15. Джонсон Бен 1 0.03
16. Крессуэлл Арон 0 0
17. Цоуфал Владимир 0 0
18. Масуаку Артур 0 0
19. Ярмоленко Андрей 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 12 (2) 0.32
2. Адамс Че 9 0.24
3. Уорд-Праус Джеймс 8 (3) 0.22
4. Армстронг Стюарт 4 0.11
5. Уолкотт Тео 3 0.08
6. Вестергор Янник 3 0.08
7. Редмонд Натан 2 0.05
8. Минамино Такуми 2 0.05
9. Ромеу Ориоль 1 0.03
10. Беднарек Ян 1 0.03
11. Телла Нейтан 1 0.03
12. Дженепо Мусса 1 0.03
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0
14. Бертранд Райан 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 7 1
2. Доусон Крэйг 4 1
3. Огбонна Анджело 5 0
4. Ярмоленко Андрей 3 0
5. Крессуэлл Арон 3 0
6. Антонио Майкл 3 0
7. Цоуфал Владимир 3 0
8. Лингард Джесси 3 0
9. Форнальс Пабло 3 0
10. Диоп Исса 3 0
11. Бальбуэна Фабиан 1 1
12. Фабьянски Лукаш 2 0
13. Фредерикс Райан 2 0
14. Масуаку Артур 2 0
15. Райс Деклан 2 0
16. Ноубл Марк 1 0
17. Лансини Мануэль 1 0
18. Джонсон Бен 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Беднарек Ян 4 1
3. Бертранд Райан 5 0
4. Уорд-Праус Джеймс 5 0
5. Дженепо Мусса 5 0
6. Вестергор Янник 3 1
7. Уокер-Питерс Кайл 4 0
8. Армстронг Стюарт 3 0
9. Маккарти Алекс 2 0
10. Стивенс Джек 2 0
11. Диалло Ибраима 2 0
12. Телла Нейтан 2 0
13. Янкевиц Александр 0 1
14. Редмонд Натан 1 0
15. Ингс Дэнни 1 0
16. Минамино Такуми 1 0
17. Адамс Че 1 0
18. Рамсей Кейн 1 0
19. Уоттс Калеб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 15.79% (9) 17.54% (10) 17.54% (10) 17.54% (10) 5.26% (3) 26.32% (15)
 Саутгемптон 8.51% (4) 23.4% (11) 27.66% (13) 17.02% (8) 10.64% (5) 12.77% (6)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм
Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Саутгемптон 2:2 Вест Хэм Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 26 5 6 78 - 32 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 37 20 11 6 71 - 43 71
3. Челси Заявка 37 19 10 8 57 - 34 67
4. Ливерпуль Заявка 37 19 9 9 66 - 42 66
5. Лестер Заявка 37 20 6 11 66 - 46 66
6. Вест Хэм Заявка 37 18 8 11 59 - 47 62
7. Эвертон Заявка 37 17 8 12 47 - 43 59
8. Тоттенхэм Заявка 37 17 8 12 64 - 43 59
9. Арсенал Заявка 37 17 7 13 53 - 39 58
10. Лидс Заявка 37 17 5 15 59 - 53 56
11. Астон Вилла Заявка 37 15 7 15 53 - 45 52
12. Вулверхэмптон Заявка 37 12 9 16 35 - 50 45
13. Кристал Пэлас Заявка 37 12 8 17 41 - 64 44
14. Саутгемптон Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
15. Ньюкасл Заявка 37 11 9 17 44 - 62 42
16. Брайтон Заявка 37 9 14 14 40 - 44 41
17. Бёрнли Заявка 37 10 9 18 33 - 54 39
18. Фулхэм Заявка 37 5 13 19 27 - 51 28
19. Вест Бромвич Заявка 37 5 11 21 34 - 73 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 6 2 29 19 - 63 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
3. Тоттенхэм Заявка 19 10 3 6 35 - 20 33
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
5. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
6. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Ньюкасл Заявка 19 6 5 8 26 - 33 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 20 - 32 23
14. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
15. Эвертон Заявка 19 6 4 9 24 - 28 22
16. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
17. Бёрнли Заявка 19 4 6 9 14 - 27 18
18. Вест Бромвич Заявка 19 3 6 10 15 - 39 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Ливерпуль Заявка 19 10 6 3 39 - 22 36
6. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
7. Арсенал Заявка 19 10 3 6 31 - 18 33
8. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 30 - 25 31
9. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
10. Астон Вилла Заявка 19 9 3 7 26 - 19 30
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 19 5 5 9 15 - 27 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 2 1 16 8 - 36 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 22 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Макгинн Джон 11 0
3. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
4. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Вест Хэм" - "Саутгемптон". Работать для вас будет Константин Лицин. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 123
Вест Хэм 88.6% (109)
X 8.1% (10)
Саутгемптон 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Саутгемптон
1.84
4.20
5.00
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Где смотреть матч Вест Хэм - Саутгемптон онлайн

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Прогнозы на матч Вест Хэм - Саутгемптон

Исход игры
Вест Хэм
88.3% (113)
Ничья
8.6% (11)
Саутгемптон
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.46% (85)
Меньше
32.54% (41)
Обе команды забьют
Да
74.6% (94)
Нет
25.4% (32)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
57% (73)
1:0 Вест Хэм
13.3% (17)
2:0 Вест Хэм
10.9% (14)
1:1 Ничья
7% (9)
1:2 Саутгемптон
3.1% (4)
3:1 Вест Хэм
2.3% (3)
3:2 Вест Хэм
2.3% (3)
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