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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Челси
26
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
19
Накамба
Марвелус
7
Макгинн
Джон
15
Траоре
Бертран
10
Грилиш
Джек
21
Эль-Гази
Анвар
11
Уоткинс
Олли
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
17
Ковачич
Матео
5
Жоржиньо
II
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
10
Пулишич
Кристиан
11
Вернер
Тимо
Астон Вилла
4-2-3-1
Челси
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 14 (1) 0.38
2. Эль-Гази Анвар 9 (3) 0.24
3. Грилиш Джек 6 0.16
4. Траоре Бертран 6 0.16
5. Макгинн Джон 3 0.08
6. Баркли Росс 3 0.08
7. Мингс Тайрон 2 0.05
8. Трезеге 2 0.05
9. Конса Эзри 2 0.05
10. Хурихан Конор 1 0.03
11. Дэвис Кинан 1 0.03
12. Хаус Кортни 1 0.03
13. Кэш Мэтти 0 0
14. Соарес Дуглас 0 0
15. Таргетт Мэтт 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жоржиньо II 7 (7) 0.19
2. Вернер Тимо 6 0.16
3. Маунт Мэйсон 6 (1) 0.16
4. Абрахам Тэмми 6 0.16
5. Зума Курт 5 0.14
6. Хаверц Кай 4 0.11
7. Пулишич Кристиан 4 0.11
8. Жиру Оливье 4 0.11
9. Чилуэлл Бен 2 0.05
10. Зиеш Хаким 2 0.05
11. Хадсон-Одои Каллум 2 0.05
12. Силва Тьяго 2 0.05
13. Алонсо Маркос 2 0.05
14. Аспиликуэта Сесар 1 0.03
15. Джеймс Рис II 1 0.03
16. Рюдигер Антонио 1 0.03
17. Канте Н'Голо 0 0
18. Ковачич Матео 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 11 0
2. Соарес Дуглас 9 1
3. Кэш Мэтти 7 1
4. Таргетт Мэтт 7 0
5. Мингс Тайрон 5 1
6. Грилиш Джек 5 0
7. Уоткинс Олли 3 1
8. Сансон Морган 3 0
9. Конса Эзри 3 0
10. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
11. Хаус Кортни 2 0
12. Эль-Гази Анвар 2 0
13. Накамба Марвелус 2 0
14. Тейлор Нил 1 0
15. Траоре Бертран 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 7 0
2. Силва Тьяго 4 1
3. Аспиликуэта Сесар 5 0
4. Кристенсен Андреас 2 1
5. Ковачич Матео 3 0
6. Зума Курт 3 0
7. Зиеш Хаким 3 0
8. Чилуэлл Бен 3 0
9. Джеймс Рис II 3 0
10. Алонсо Маркос 2 0
11. Пулишич Кристиан 2 0
12. Маунт Мэйсон 2 0
13. Хаверц Кай 2 0
14. Менди Эдуар 2 0
15. Жиру Оливье 1 0
16. Жоржиньо II 1 0
17. Вернер Тимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 24% (12) 8% (4) 14% (7) 12% (6) 16% (8) 26% (13)
 Челси 9.09% (5) 14.55% (8) 14.55% (8) 16.36% (9) 20% (11) 25.45% (14)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед
Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла
Челси Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси
Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Челси: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Челси 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Челси Премьер-лига
Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок Челси 7:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 26 5 6 78 - 32 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 37 20 11 6 71 - 43 71
3. Челси Заявка 37 19 10 8 57 - 34 67
4. Ливерпуль Заявка 37 19 9 9 66 - 42 66
5. Лестер Заявка 37 20 6 11 66 - 46 66
6. Вест Хэм Заявка 37 18 8 11 59 - 47 62
7. Эвертон Заявка 37 17 8 12 47 - 43 59
8. Тоттенхэм Заявка 37 17 8 12 64 - 43 59
9. Арсенал Заявка 37 17 7 13 53 - 39 58
10. Лидс Заявка 37 17 5 15 59 - 53 56
11. Астон Вилла Заявка 37 15 7 15 53 - 45 52
12. Вулверхэмптон Заявка 37 12 9 16 35 - 50 45
13. Кристал Пэлас Заявка 37 12 8 17 41 - 64 44
14. Саутгемптон Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
15. Ньюкасл Заявка 37 11 9 17 44 - 62 42
16. Брайтон Заявка 37 9 14 14 40 - 44 41
17. Бёрнли Заявка 37 10 9 18 33 - 54 39
18. Фулхэм Заявка 37 5 13 19 27 - 51 28
19. Вест Бромвич Заявка 37 5 11 21 34 - 73 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 6 2 29 19 - 63 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
3. Тоттенхэм Заявка 19 10 3 6 35 - 20 33
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
5. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
6. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Ньюкасл Заявка 19 6 5 8 26 - 33 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 20 - 32 23
14. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
15. Эвертон Заявка 19 6 4 9 24 - 28 22
16. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
17. Бёрнли Заявка 19 4 6 9 14 - 27 18
18. Вест Бромвич Заявка 19 3 6 10 15 - 39 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Ливерпуль Заявка 19 10 6 3 39 - 22 36
6. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
7. Арсенал Заявка 19 10 3 6 31 - 18 33
8. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 30 - 25 31
9. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
10. Астон Вилла Заявка 19 9 3 7 26 - 19 30
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 19 5 5 9 15 - 27 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 2 1 16 8 - 36 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 22 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Макгинн Джон 11 0
3. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
4. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 38 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Челси». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 124
Астон Вилла 3.2% (4)
X 8.1% (10)
Челси 88.7% (110)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Челси
7.24
5.00
1.49
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Где смотреть матч Астон Вилла - Челси онлайн

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Прогнозы на матч Астон Вилла - Челси

Исход игры
Астон Вилла
3.1% (4)
Ничья
7.7% (10)
Челси
89.2% (116)
Тотал 2.5
Больше
64.06% (82)
Меньше
35.94% (46)
Обе команды забьют
Да
68.75% (88)
Нет
31.25% (40)
Популярный счёт
1:2 Челси
50.8% (66)
0:2 Челси
14.6% (19)
0:1 Челси
14.6% (19)
1:1 Ничья
6.2% (8)
1:3 Челси
4.6% (6)
2:1 Астон Вилла
3.1% (4)
2:3 Челси
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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