Англия: Премьер-лига 2020-2021
Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|14 (1)
|0.38
|2.
|Эль-Гази Анвар
|9 (3)
|0.24
|3.
|Грилиш Джек
|6
|0.16
|4.
|Траоре Бертран
|6
|0.16
|5.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|6.
|Баркли Росс
|3
|0.08
|7.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|8.
|Трезеге
|2
|0.05
|9.
|Конса Эзри
|2
|0.05
|10.
|Хурихан Конор
|1
|0.03
|11.
|Дэвис Кинан
|1
|0.03
|12.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|13.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|14.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|15.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жоржиньо II
|7 (7)
|0.19
|2.
|Вернер Тимо
|6
|0.16
|3.
|Маунт Мэйсон
|6 (1)
|0.16
|4.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.16
|5.
|Зума Курт
|5
|0.14
|6.
|Хаверц Кай
|4
|0.11
|7.
|Пулишич Кристиан
|4
|0.11
|8.
|Жиру Оливье
|4
|0.11
|9.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.05
|10.
|Зиеш Хаким
|2
|0.05
|11.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.05
|12.
|Силва Тьяго
|2
|0.05
|13.
|Алонсо Маркос
|2
|0.05
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|15.
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|16.
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|17.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|18.
|Ковачич Матео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макгинн Джон
|11
|0
|2.
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Кэш Мэтти
|7
|1
|4.
|Таргетт Мэтт
|7
|0
|5.
|Мингс Тайрон
|5
|1
|6.
|Грилиш Джек
|5
|0
|7.
|Уоткинс Олли
|3
|1
|8.
|Сансон Морган
|3
|0
|9.
|Конса Эзри
|3
|0
|10.
|Эль-Мухамади Ахмед
|2
|0
|11.
|Хаус Кортни
|2
|0
|12.
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|13.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|14.
|Тейлор Нил
|1
|0
|15.
|Траоре Бертран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|7
|0
|2.
|Силва Тьяго
|4
|1
|3.
|Аспиликуэта Сесар
|5
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|2
|1
|5.
|Ковачич Матео
|3
|0
|6.
|Зума Курт
|3
|0
|7.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|8.
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|9.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|10.
|Алонсо Маркос
|2
|0
|11.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|12.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|13.
|Хаверц Кай
|2
|0
|14.
|Менди Эдуар
|2
|0
|15.
|Жиру Оливье
|1
|0
|16.
|Жоржиньо II
|1
|0
|17.
|Вернер Тимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|24% (12)
|8% (4)
|14% (7)
|12% (6)
|16% (8)
|26% (13)
|Челси
|9.09% (5)
|14.55% (8)
|14.55% (8)
|16.36% (9)
|20% (11)
|25.45% (14)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =5 -9Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед
Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла
Челси Последние 20 матчей: +12 =4 -4Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси
Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Челси: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок Челси 7:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|78 - 32
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|71 - 43
|71
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|57 - 34
|67
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|66 - 42
|66
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|20
|6
|11
|66 - 46
|66
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|59 - 47
|62
|7.
|Эвертон
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|47 - 43
|59
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|64 - 43
|59
|9.
|Арсенал
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|53 - 39
|58
|10.
|Лидс
|Заявка
|37
|17
|5
|15
|59 - 53
|56
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|53 - 45
|52
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 50
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|41 - 64
|44
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|47 - 65
|43
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|44 - 62
|42
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|40 - 44
|41
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|33 - 54
|39
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|27 - 51
|28
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|5
|11
|21
|34 - 73
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|6
|2
|29
|19 - 63
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 20
|33
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 33
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 32
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|24 - 28
|22
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 27
|18
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 39
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|39 - 22
|36
|6.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|7.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 18
|33
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 25
|31
|9.
|Лидс
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 19
|30
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 27
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|2
|1
|16
|8 - 36
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|11
|0
|3.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|4.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Прогнозы на матч Астон Вилла - Челси
Исход игры
Астон Вилла
2.1% (1)
Ничья
10.4% (5)
Челси
87.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (33)
Меньше
31.25% (15)
Обе команды забьют
Да
72.92% (35)
Нет
27.08% (13)
Популярный счёт
1:2 Челси
54.2% (26)
0:1 Челси
12.5% (6)
0:2 Челси
10.4% (5)
1:1 Ничья
8.3% (4)
1:3 Челси
4.2% (2)
0:3 Челси
4.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!