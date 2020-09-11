Уотфорд
Позже
Стадион: Викарадж Роад
Мидлсбро
21
Фемения
Кико
12
Сема
Кен
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Фемения КикоЗащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Наварро МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Флетчер ЭшлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Перс ЭйнслиВратарь
- Защитник
-
27 Бола МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Браун МаркусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уорнок Нил
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Арсенал 3:2 Уотфорд Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Вест Хэм 3:1 Уотфорд
Уотфорд 2:1 Ньюкасл Уотфорд 2:1 Норвич Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир
Мидлсбро Последние 20 матчей: + = -Мидлсбро 4:3 Шрусбери Таун Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Плимут 0:1 Мидлсбро Шеффилд Уэнсдей 1:2 Мидлсбро
Мидлсбро 1:3 Кардифф Сити Рединг 1:2 Мидлсбро Мидлсбро 1:3 Бристоль Сити Миллуолл 0:2 Мидлсбро Мидлсбро 0:1 КПР Халл Сити 2:1 Мидлсбро Сток Сити 0:2 Мидлсбро Мидлсбро 0:3 Суонси Чарльтон 0:1 Мидлсбро Мидлсбро 2:2 Ноттингем Форест Мидлсбро 0:1 Лидс Барнсли 1:0 Мидлсбро Мидлсбро 0:1 Лутон Таун Уиган 2:2 Мидлсбро Брентфорд 3:2 Мидлсбро Мидлсбро 1:1 Блэкберн
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Мидлсбро: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Миллуолл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Кардифф Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Дерби
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Блэкберн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Суонси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Престон Норт Энд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рединг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Барнсли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бристоль Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сток Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|КПР
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Шеффилд Уэнсдей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Уиком
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Бирмингем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Ротерхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Мидлсбро
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Уотфорд - Мидлсбро
Исход игры
Уотфорд
100% (3)
Ничья
0% (0)
Мидлсбро
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (2)
Меньше
33.33% (1)
Обе команды забьют
Да
66.67% (2)
Нет
33.33% (1)
Популярный счёт
2:1 Уотфорд
66.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.30
|1.05
|6.70
|1.09
|2.85
|1.39
|—
|—
|2.23
|1.61
|1.92
|1.88
|1.71
|2.21
|—
|—
|1.31
|3.15
|1.22
|3.80
|1.07
|7.10
|1.06
|7.40
|1.01
|14.00
|—
|—
|9.60
|1.06
|7.90
|1.09
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.33
|1.62
|—
|—
|1.68
|2.32
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.23
|4.30
|1.10
|7.40
|1.08
|8.30
|1.01
|16.25
|—
|—
|7.75
|1.08
|6.49
|1.11
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.35
|1.59
|—
|—
|1.74
|2.08
|—
|—
|1.38
|3.03
|1.27
|3.74
|1.11
|6.49
|1.09
|7.27
|1.02
|13.28
|1.02
|13.80
|—
|—
|—
|—
|3.01
|1.42
|2.63
|1.53
|2.25
|1.69
|1.88
|1.99
|1.68
|2.28
|1.51
|2.67
|—
|—
|1.25
|4.23
|—
|—
|1.10
|8.39
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.07
|7.30
|—
|—
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.74
|2.09
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.10
|6.90
|1.07
|8.80
|—
|—
|2.70
|1.46
|—
|—
|1.78
|2.03
|—
|—
|1.37
|3.08
|1.11
|6.49
|1.08
|7.75
|1.01
|17.15
|2.68
|1.51
|2.20
|1.72
|1.71
|2.22
|1.47
|2.84
|1.35
|3.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—