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Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Мидлсбро
1
Фостер
Бен
3
Нгакиа
Джереми
6
Уилмот
Бен
27
Кабаселе
Кристиан
15
Каткарт
Крейг
21
Фемения
Кико
12
Сема
Кен
8
Клеверли
Том
14
Чалоба
Натаниэл
20
Кина
Домингуш
10
Педро
Жоао
1
Беттинелли
Маркус
2
Дейкстел
Анферни
4
Холл
Грант
17
Макнейр
Пэдди
29
Спенс
Джед
16
Хаусон
Джонатан
22
Сэвилл
Джордж
7
Тавернер
Маркус
3
Джонсон
Марвин
11
Флетчер
Эшли
9
Ассомбалонга
Бритт
Уотфорд
5-4-1
Мидлсбро
3-5-2

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Арсенал 3:2 Уотфорд Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Вест Хэм 3:1 Уотфорд
Уотфорд 2:1 Ньюкасл Уотфорд 2:1 Норвич Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир
Мидлсбро Последние 20 матчей: + = -
Мидлсбро 4:3 Шрусбери Таун Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Плимут 0:1 Мидлсбро Шеффилд Уэнсдей 1:2 Мидлсбро
Мидлсбро 1:3 Кардифф Сити Рединг 1:2 Мидлсбро Мидлсбро 1:3 Бристоль Сити Миллуолл 0:2 Мидлсбро Мидлсбро 0:1 КПР Халл Сити 2:1 Мидлсбро Сток Сити 0:2 Мидлсбро Мидлсбро 0:3 Суонси Чарльтон 0:1 Мидлсбро Мидлсбро 2:2 Ноттингем Форест Мидлсбро 0:1 Лидс Барнсли 1:0 Мидлсбро Мидлсбро 0:1 Лутон Таун Уиган 2:2 Мидлсбро Брентфорд 3:2 Мидлсбро Мидлсбро 1:1 Блэкберн

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Мидлсбро: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Уотфорд 0:0 Мидлсбро Премьер-лига Мидлсбро 0:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Мидлсбро Мидлсбро 1:1 Уотфорд
Уотфорд 1:0 Мидлсбро Мидлсбро 2:2 Уотфорд Мидлсбро 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Мидлсбро Уотфорд 2:1 Мидлсбро Мидлсбро 1:0 Уотфорд Мидлсбро 2:1 Уотфорд Уотфорд 3:1 Мидлсбро Уотфорд 1:1 Мидлсбро Мидлсбро 0:1 Уотфорд
Команда И В Н П Г О
1. Лутон Таун 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Миллуолл 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кардифф Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дерби 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Блэкберн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Суонси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хаддерсфилд Таун 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Престон Норт Энд 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рединг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Барнсли 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бристоль Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сток Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ковентри 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
17. КПР 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Шеффилд Уэнсдей 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Уиком 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Бирмингем 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Ротерхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Мидлсбро 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Мидлсбро от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2020, осталось 10 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 3
    Уотфорд 100% (3)
    X 0% (0)
    Мидлсбро 0% (0)
    Все прогнозы
    1.92 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Мидлсбро
    2.02
    3.62
    4.40
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Уотфорд - Мидлсбро

    Исход игры
    Уотфорд
    100% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Мидлсбро
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (2)
    Меньше
    33.33% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (2)
    Нет
    33.33% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Уотфорд
    66.7% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.95 3.40 4.00
    1.90 3.25 4.40
    1.91 3.62 3.96
    1.98 3.42 3.88
    2.02 3.42 4.05

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.30 1.05 6.70 1.09 2.85 1.39 2.23 1.61 1.92 1.88 1.71 2.21 1.31 3.15 1.22 3.80 1.07 7.10 1.06 7.40 1.01 14.00
    9.60 1.06 7.90 1.09 3.05 1.39 2.33 1.62 1.68 2.32 1.36 3.20 1.23 4.30 1.10 7.40 1.08 8.30 1.01 16.25
    7.75 1.08 6.49 1.11 3.08 1.37 2.35 1.59 1.74 2.08 1.38 3.03 1.27 3.74 1.11 6.49 1.09 7.27 1.02 13.28 1.02 13.80
    3.01 1.42 2.63 1.53 2.25 1.69 1.88 1.99 1.68 2.28 1.51 2.67 1.25 4.23 1.10 8.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    1.70 2.15 1.31 3.25 1.07 7.30
    2.72 1.46 1.74 2.09 1.34 3.26 1.10 6.90 1.07 8.80
    2.70 1.46 1.78 2.03 1.37 3.08 1.11 6.49 1.08 7.75 1.01 17.15
    2.68 1.51 2.20 1.72 1.71 2.22 1.47 2.84 1.35 3.39
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.28 1.58 1.55 2.35 1.20 4.30
    3.32 1.33 2.34 1.60 1.57 2.40 1.18 4.80 1.14 5.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.79
    1.95 1.84
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.23
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