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  3. Англия
Уотфорд
1:0
Конец матча

Стадион:
Мидлсбро
0'
1:0
11' Гол
Каткарт Крейг
85' Желтая карточка
Уилмот Бен
90'+5
1
Фостер
Бен
3
Нгакиа
Джереми
15
Каткарт
Крейг
27
Кабаселе
Кристиан
6
Уилмот
Бен
21
Фемения
Кико
20
Кина
Домингуш
8
Клеверли
Том
14
Чалоба
Натаниэл
12
Сема
Кен
10
Педро
Жоао
1
Беттинелли
Маркус
2
Дейкстел
Анферни
4
Холл
Грант
17
Макнейр
Пэдди
29
Спенс
Джед
16
Хаусон
Джонатан
22
Сэвилл
Джордж
7
Тавернер
Маркус
3
Джонсон
Марвин
11
Флетчер
Эшли
9
Ассомбалонга
Бритт
Уотфорд
5-4-1
Мидлсбро
3-5-2

Ход матча

11'
Каткарт Крейг
(Сема Кен)
1:0
66'
Мюррей Гленн
Сема Кен
 
75'
Наварро Марк
Фемения Кико
 
78'
 
Винг Льюис
Сэвилл Джордж
85'
Уилмот Бен
 
90'
Филлипс Дэниел
Кина Домингуш
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каткарт Крейг 1 1
2. Сема Кен 0 0
Мидлсбро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Уотфорд
# Игрок      
1. Уилмот Бен 1 0
Мидлсбро
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уотфорд 100% (1) 0 0 0 0 0
 Мидлсбро 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Арсенал 3:2 Уотфорд Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Вест Хэм 3:1 Уотфорд
Уотфорд 2:1 Ньюкасл Уотфорд 2:1 Норвич Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир
Мидлсбро Последние 20 матчей: + = -
Мидлсбро 4:3 Шрусбери Таун Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Плимут 0:1 Мидлсбро Шеффилд Уэнсдей 1:2 Мидлсбро
Мидлсбро 1:3 Кардифф Сити Рединг 1:2 Мидлсбро Мидлсбро 1:3 Бристоль Сити Миллуолл 0:2 Мидлсбро Мидлсбро 0:1 КПР Халл Сити 2:1 Мидлсбро Сток Сити 0:2 Мидлсбро Мидлсбро 0:3 Суонси Чарльтон 0:1 Мидлсбро Мидлсбро 2:2 Ноттингем Форест Мидлсбро 0:1 Лидс Барнсли 1:0 Мидлсбро Мидлсбро 0:1 Лутон Таун Уиган 2:2 Мидлсбро Брентфорд 3:2 Мидлсбро Мидлсбро 1:1 Блэкберн

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Мидлсбро: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Уотфорд 0:0 Мидлсбро Премьер-лига Мидлсбро 0:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Мидлсбро Мидлсбро 1:1 Уотфорд
Уотфорд 1:0 Мидлсбро Мидлсбро 2:2 Уотфорд Мидлсбро 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Мидлсбро Уотфорд 2:1 Мидлсбро Мидлсбро 1:0 Уотфорд Мидлсбро 2:1 Уотфорд Уотфорд 3:1 Мидлсбро Уотфорд 1:1 Мидлсбро Мидлсбро 0:1 Уотфорд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уотфорд 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Лутон Таун 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Миллуолл 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Кардифф Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Дерби 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Блэкберн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Суонси 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хаддерсфилд Таун 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Престон Норт Энд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рединг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барнсли 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бристоль Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сток Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ковентри 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
18. КПР 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Шеффилд Уэнсдей 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Уиком 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Бирмингем 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Ротерхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Мидлсбро 1 0 0 1 0 - 1 0
Новости матча
  • После матча
  • "Уотфорд" - "Мидсбро" - 1:0. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • Офсайд
    90'
    Ассомбалонга справа оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    90'
    Ассомбалонга у чужой штрафной площади придержал руками Кабаселе.
  • 90'
    Нгакиа по правому флангу прошёл вперёд и заработал аут. Хозяева всячески стараются потянуть время.
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Уотфорда": вместо Домингуша Кины на поле вышел Дэниел Филлипс.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавил Страуд во втором тайме.
  • Угловой
    90'
    Тавернер от углового флага навесил к дальней штанге. Фостер на выходе смог переправить мяч на противоположный фланг.
  • 89'
    Мюррея на правом фланге встретили два соперника и аккуратно отобрали мяч.
  • 88'
    Джонсон справа со штрафного навесил к воротам, где Ассомбалонга головой не смог переправить мяч в сетку.
  • Желтая карточка
    87'
    Уилмот на фланге схватил руками Ассомбалонгу и получил первую жёлтую. карточку в матче.
  • 86'
    Кабаселе не позволил Ассомбалонге исполнить нацеленную подачу с правого фланга к воротам.
  • Фол, нарушение
    84'
    Хаусон на правом фланге атаки попал по ноге Кине.
  • Фол, нарушение
    82'
    Каткарт у центрального круга подыграл рукой.
  • 80'
    Джонсон по левому флангу сделал слишком сильный пас вперёд. Фостер выскочил за пределы штрафной площади и опередил Флетчера.
  • Замена
    79'
    Замена в составе "Мидлсбро": вместо Джорджа Сэвилла на поле вышел Марк Винг.
  • 78'
    Гости продолжают атаковать правым флангом. Спенс активно тренируется бросать мяч из-за боковой линии поля.
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Уотфорда": вместо  Кике Фемении на поле вышел Марк Наварро.
  • Угловой
    74'
    Кина слабо исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч обратно во фланг.
  • Фол, нарушение
    72'
    Ассомбалонга на правом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Киной.
  • 70'
    Джонсон слева со штрафного навесил к воротам. Каткарт выбил мяч на Спенса, который с линии штрафной площади в касание пробил вправо от ворот.
  • 69'
    Во втором тайме территориальное преимущество на стороне "Мидлсбро". Гости много и разнообразно атакуют, создают моменты, не пока не могут сравнять счёт.
  • Фол, нарушение
    68'
    Мюррей у центрального круга ударил по ногам Хаусона.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Уотфрда": вместо Кена Сема на поле вышел Гленн Мюррей.
  • Угловой
    66'
    Тавернер от углового флага навесил на ближнюю штангу. Последовала скидка на Холла, который с семи метров ногой пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    65'
    Ассомбалонга со штрафного пробил под перекладину. Фостер в прыжке перевёл мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    63'
    Чалоба у штрафной площади подтолкнул в спину Тавернера. Двадцать три метра до ворот.
  • Фол, нарушение
    62'
    Чалоба на чужой половине поля нарушил правила.
  • Угловой
    61'
    Гости неудачно разыграли угловой удар, Тавернер сделал пас на партнёра за линию поля.
  • 60'
    Нгакиа выбил мяч из штрафной площади после навеса Спенса справа. Джед выдал очень активный отрезок на фланге.
  • 59'
    Прострел Спенса справа в центр штрафной площади перехватил Клеверли.
  • 58'
    Подача Спенса справа к воротам прервал Кабаселе.
  • 57'
    Сема слева покатил мяч в штрафную площадь на Кину, где Домингуш не смог выиграть силовую борьбу у Дейкстела.
  • Фол, нарушение
    56'
    Тавернер у центрального круга сбил Чалобу.
  • Угловой
    55'
    Макнейр от углового флага навесил к дальней штанге, куда сместился Фостер и забрал мяч в руки.
  • 54'
    Ассомбалонга с двадцати двух метров низом пробил немного левее ворот.
  • Офсайд
    53'
    Педро оказался в офсайде.
  • 52'
    Нгакиа оказался на позиции центрфорварда, но не смог остановить мяч после паса Педро слева.
  • Фол, нарушение
    51'
    Флетчер в центре поля подтолкнул в спину Кабаселе.
  • 50'
    У Сема заброс вперёд по левому флангу на Педро получился слишком сильным.
  • Травма, повреждение
    49'
    Сэвилл у центрального круга неудачно столкнулся с Клеверли. Джорджу требуется помощь медиков.
  • 48'
    Прострел Педро слева в штрафную площадь прервал Дейкстел.
  • 47'
    У Каткарта не прошла передача справа в штрафную площадь соперников.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Уотфорде!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Уотфорд" - Мидлсбро - 1:0.
  • 45'
    Хаусон с двадцати шести метров низом пробил левее ворот.
  • 45'
    Удар Кины справа от угла штрафной площади заблокировал Ассомбалонга.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Страуд в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Кина на чужой половине поля толкнул в спину Джонсона.
  • Фол, нарушение
    44'
    Макнейр у центрального круга ударил по ноге Кину.
  • 42'
    Спенс долго готовился бросать мяч из-за боковой линии поля, а послал его руками точно в ноги сопернику.
  • 41'
    Чалоба вернулся на поле. Игра продолжается.
  • Травма, повреждение
    40'
    Травма у Чалоба. Медики осматривают ногу игрока в штрафной площади "Уотфорда".
  • 39'
    Флетчер справа от угла штрафной площади пробил в Фостера.
  • 38'
    Джонсон слева неудачно прострелил в штрафную площадь. На пути мяча располагались только соперники.
  • 37'
    Джонсон слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где борьбу вверху выиграл Кабаселе и выбил мяч к центральному кругу.
  • Фол, нарушение
    36'
    Нгакиа на фланге сбил Сэвилла.
  • 35'
    Спенс справа прострелил к воротам. Мяч заметался между игроками, но по воротам никто удара не нанёс.
  • Угловой
    34'
    Тавернер от углового флага навесил к воротам. Каткарт выбил мяч от своих ворот  во фланг.
  • 32'
    Холл справа сделал скидку в штрафную площадь, но партнёры довести комбинацию до удара по воротам не смогли.
  • Угловой
    31'
    Кина от углового флага навесил точно на голову Педро, который пробил очень неудачно. Мяч полетел влево от ворот.
  • Угловой
    30'
    Неудачно хозяева разыграли угловой удар, но сильная подача на дальнюю штангу всё же завершилась следующим "стандартом".
  • 29'
    Нгакиа справа прострелил на Педро. Под удар Жоао успел подставить ногу Холл.
  • 28'
    Кина справа пас в штрафную площадь на Педро сделал неточно.
  • 26'
    Тавернер справа обыгрался со Спенсом и прошёл в штрафную площадь. А вот пас в центр на Флетчера Маркус сделал неточный.
  • Опасный момент
    24'
    Флетчер слева вывел к воротам Ассомбалонгу, удар которого в ближний угол Фостер парировал ногой.
  • 23'
    "Медлсбро" к середине тайма начал больше контролировать мяч в центре поля, но впереди у гостей очень много неточных передач.
  • 22'
    Тавернер справа через двух соперников не смог пройти в штрафную площадь.
  • Фол, нарушение
    20'
    Ассомбалонга в центральном круге нарушил правила.
  • 18'
    Спенс прошёл по правому флангу, где увлёкся обводкой Уилмота и упустил мяч за пределы поля.
  • 17'
    Педро слева подошёл к штрафной площади и с двадцати двух метров низом пробил в ближний угол. Боттинелли остановил мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Сэвилл в центре поля сбил Кину.
  • Угловой
    15'
    Гости исполнили угловой удар. Мяч выбит из штрафной площади "Уотфорда".
  • Опасный момент
    14'
    Флетчер справа из пределов штрафной площади пробил рядом с дальней штангой, но по пути мяч задел ногу Чалобы.
  • 13'
    Сема на левом фланге пас в касание на ход Фемении выдал неточный
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КАТКАРТ!!! Кина от углового флага откатил мяч на Сема, навес которого получился точно на голову Каткарту. Крейг вколотил мяч в ближний угол.
  • 10'
    Фемения с Сема покомбинировали на левом фланге и заработали угловой удар.
  • Фол, нарушение
    9'
    Холл в центре поля сбил Педро.
  • 8'
    Гости провели размашистую атаку, но на дальний удар по воротам никто не решился, а близко подойти не удалось.
  • Угловой
    7'
    Сема от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч срикошетил в Педро, который не смог нанести удара по воротам.
  • Угловой
    6'
    Хозяева разыграли угловой удар. Прострел Кины низом к воротам перспектив не имел.
  • 5'
    Сема слева ворвался в штрафную площадь и заработал первый угловой удар в матче.
  • 4'
    Тавернгер слева получил мяч, но навес к воротам не решился исполнить. Пас Маркус сделал назад.
  • 3'
    Активнее гости начали встречу. Их забросы вперёд опасными пока не выглядят.
  • 2'
    "Уотфорд" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Мидлсбро" - в красных футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Викарадж Роад"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура Английского Чемпионшипа, в котором сыграют «Уотфорд» и «Мидлсбро». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 9
Уотфорд 88.9% (8)
X 11.1% (1)
Мидлсбро 0% (0)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Уотфорд 1:0 Мидлсбро

Исход игры
Уотфорд
88.9% (8)
Ничья
11.1% (1)
Мидлсбро
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (7)
Меньше
22.22% (2)
Обе команды забьют
Да
88.89% (8)
Нет
11.11% (1)
Популярный счёт
2:1 Уотфорд
77.8% (7)
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Где смотреть матч Уотфорд 1:0 Мидлсбро онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.13 6.50 88.00
1.02 11.00 83.00
2.07 3.62 3.66
1.98 3.42 3.88
1.16 6.24 52.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.30 1.05 6.70 1.09 1.08 7.00 2.23 1.61 1.92 1.88 1.07 7.50 1.31 3.15 1.09 6.50 1.07 7.10 1.02 11.00 1.01 14.00 1.03 10.00
8.70 1.07 7.90 1.10 3.05 1.39 2.33 1.62 1.68 2.32 1.36 3.20 1.23 4.30 1.10 7.40 1.08 8.30 1.01 16.25
7.75 1.08 6.49 1.11 3.08 1.37 2.35 1.59 1.74 2.08 1.38 3.03 1.27 3.74 1.11 6.49 1.09 7.27 1.02 13.28 1.02 13.80
1.45 2.91 1.25 4.19 1.75 2.18 1.47 2.82 1.34 3.46 1.44 2.96 1.38 3.23 1.56 2.55 1.25 4.29 1.10 8.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.70 2.15 1.42 2.75 1.07 7.30 1.03 10.00 1.01 12.60
2.72 1.46 1.74 2.09 1.34 3.26 1.10 6.90 1.07 8.80
2.70 1.46 1.78 2.03 1.37 3.08 1.11 6.49 1.08 7.75 1.01 17.15
2.66 1.52 2.18 1.74 1.70 2.24 1.46 2.87 1.28 3.82 1.15 5.90 1.27 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.55 2.35 1.20 4.30
3.32 1.33 2.34 1.60 1.57 2.40 1.18 4.80 1.14 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
1.95 1.84
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
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