"Уотфорд" - "Мидсбро" - 1:0. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!

Нгакиа по правому флангу прошёл вперёд и заработал аут. Хозяева всячески стараются потянуть время.

90' Замена в составе "Уотфорда": вместо Домингуша Кины на поле вышел Дэниел Филлипс.

90' 4 минуты добавил Страуд во втором тайме.

90' Тавернер от углового флага навесил к дальней штанге. Фостер на выходе смог переправить мяч на противоположный фланг.

89' Мюррея на правом фланге встретили два соперника и аккуратно отобрали мяч.

88' Джонсон справа со штрафного навесил к воротам, где Ассомбалонга головой не смог переправить мяч в сетку.

87' Уилмот на фланге схватил руками Ассомбалонгу и получил первую жёлтую. карточку в матче.

86' Кабаселе не позволил Ассомбалонге исполнить нацеленную подачу с правого фланга к воротам.

84' Хаусон на правом фланге атаки попал по ноге Кине.

82' Каткарт у центрального круга подыграл рукой.

80' Джонсон по левому флангу сделал слишком сильный пас вперёд. Фостер выскочил за пределы штрафной площади и опередил Флетчера.

79' Замена в составе "Мидлсбро": вместо Джорджа Сэвилла на поле вышел Марк Винг.

78' Гости продолжают атаковать правым флангом. Спенс активно тренируется бросать мяч из-за боковой линии поля.

76' Замена в составе "Уотфорда": вместо Кике Фемении на поле вышел Марк Наварро.

74' Кина слабо исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч обратно во фланг.

72' Ассомбалонга на правом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Киной.

70' Джонсон слева со штрафного навесил к воротам. Каткарт выбил мяч на Спенса, который с линии штрафной площади в касание пробил вправо от ворот.

69' Во втором тайме территориальное преимущество на стороне "Мидлсбро". Гости много и разнообразно атакуют, создают моменты, не пока не могут сравнять счёт.

68' Мюррей у центрального круга ударил по ногам Хаусона.

67' Замена в составе "Уотфрда": вместо Кена Сема на поле вышел Гленн Мюррей.

66' Тавернер от углового флага навесил на ближнюю штангу. Последовала скидка на Холла, который с семи метров ногой пробил выше ворот.

65' Ассомбалонга со штрафного пробил под перекладину. Фостер в прыжке перевёл мяч на угловой.

63' Чалоба у штрафной площади подтолкнул в спину Тавернера. Двадцать три метра до ворот.

62' Чалоба на чужой половине поля нарушил правила.

61' Гости неудачно разыграли угловой удар, Тавернер сделал пас на партнёра за линию поля.

60' Нгакиа выбил мяч из штрафной площади после навеса Спенса справа. Джед выдал очень активный отрезок на фланге.

59' Прострел Спенса справа в центр штрафной площади перехватил Клеверли.

58' Подача Спенса справа к воротам прервал Кабаселе.

57' Сема слева покатил мяч в штрафную площадь на Кину, где Домингуш не смог выиграть силовую борьбу у Дейкстела.

56' Тавернер у центрального круга сбил Чалобу.

55' Макнейр от углового флага навесил к дальней штанге, куда сместился Фостер и забрал мяч в руки.

54' Ассомбалонга с двадцати двух метров низом пробил немного левее ворот.

53' Педро оказался в офсайде.

52' Нгакиа оказался на позиции центрфорварда, но не смог остановить мяч после паса Педро слева.

51' Флетчер в центре поля подтолкнул в спину Кабаселе.

50' У Сема заброс вперёд по левому флангу на Педро получился слишком сильным.

49' Сэвилл у центрального круга неудачно столкнулся с Клеверли. Джорджу требуется помощь медиков.

48' Прострел Педро слева в штрафную площадь прервал Дейкстел.

47' У Каткарта не прошла передача справа в штрафную площадь соперников.