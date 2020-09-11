Уотфорд
1:0
Конец матча
Стадион: Викарадж Роад
Мидлсбро
1:0
11' ГолКаткарт Крейг
85' Желтая карточкаУилмот Бен
21
Фемения
Кико
12
Сема
Кен
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Наварро МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Флетчер ЭшлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Перс ЭйнслиВратарь
- Защитник
-
27 Бола МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Браун МаркусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уорнок Нил
Ход матча
11'
1:0
66'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каткарт Крейг
|1
|1
|2.
|Сема Кен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уилмот Бен
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уотфорд
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Мидлсбро
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Арсенал 3:2 Уотфорд Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Вест Хэм 3:1 Уотфорд
Уотфорд 2:1 Ньюкасл Уотфорд 2:1 Норвич Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир
Мидлсбро Последние 20 матчей: + = -Мидлсбро 4:3 Шрусбери Таун Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Плимут 0:1 Мидлсбро Шеффилд Уэнсдей 1:2 Мидлсбро
Мидлсбро 1:3 Кардифф Сити Рединг 1:2 Мидлсбро Мидлсбро 1:3 Бристоль Сити Миллуолл 0:2 Мидлсбро Мидлсбро 0:1 КПР Халл Сити 2:1 Мидлсбро Сток Сити 0:2 Мидлсбро Мидлсбро 0:3 Суонси Чарльтон 0:1 Мидлсбро Мидлсбро 2:2 Ноттингем Форест Мидлсбро 0:1 Лидс Барнсли 1:0 Мидлсбро Мидлсбро 0:1 Лутон Таун Уиган 2:2 Мидлсбро Брентфорд 3:2 Мидлсбро Мидлсбро 1:1 Блэкберн
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Мидлсбро: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уотфорд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Миллуолл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Кардифф Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Дерби
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Блэкберн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Суонси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Престон Норт Энд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рединг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Барнсли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бристоль Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сток Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|КПР
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Шеффилд Уэнсдей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Уиком
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Бирмингем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Ротерхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Мидлсбро
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Уотфорд 1:0 Мидлсбро
Исход игры
Уотфорд
88.9% (8)
Ничья
11.1% (1)
Мидлсбро
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (7)
Меньше
22.22% (2)
Обе команды забьют
Да
88.89% (8)
Нет
11.11% (1)
Популярный счёт
2:1 Уотфорд
77.8% (7)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.30
|1.05
|6.70
|1.09
|1.08
|7.00
|—
|—
|2.23
|1.61
|1.92
|1.88
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.31
|3.15
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.07
|7.10
|1.02
|11.00
|1.01
|14.00
|1.03
|10.00
|8.70
|1.07
|7.90
|1.10
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.33
|1.62
|—
|—
|1.68
|2.32
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.23
|4.30
|1.10
|7.40
|1.08
|8.30
|1.01
|16.25
|—
|—
|7.75
|1.08
|6.49
|1.11
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.35
|1.59
|—
|—
|1.74
|2.08
|—
|—
|1.38
|3.03
|—
|—
|1.27
|3.74
|1.11
|6.49
|1.09
|7.27
|1.02
|13.28
|1.02
|13.80
|—
|—
|—
|—
|1.45
|2.91
|1.25
|4.19
|1.75
|2.18
|1.47
|2.82
|1.34
|3.46
|1.44
|2.96
|1.38
|3.23
|1.56
|2.55
|1.25
|4.29
|—
|—
|1.10
|8.39
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.07
|7.30
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.01
|12.60
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.74
|2.09
|—
|—
|1.34
|3.26
|—
|—
|1.10
|6.90
|1.07
|8.80
|—
|—
|—
|—
|2.70
|1.46
|—
|—
|1.78
|2.03
|—
|—
|1.37
|3.08
|—
|—
|1.11
|6.49
|1.08
|7.75
|1.01
|17.15
|—
|—
|2.66
|1.52
|2.18
|1.74
|1.70
|2.24
|1.46
|2.87
|1.28
|3.82
|1.15
|5.90
|1.27
|3.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—