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Сидней
2:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Перт Глори
0'
1:0
24' Гол
Нинкович Милош
2:0
28' Гол
Ле Фондре Адам
31' Желтая карточка
Ретре Пауло
43' Желтая карточка
Хуанде Хуан
53' Желтая карточка
Тратт Джейкоб
55'
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
26
Брэттан
Люк
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
33
Редди
Лиэм
5
Франьич
Иван
16
Мрчела
Томислав
27
Хуанде
Хуан
13
Малик
Осама
21
Элрич
Тарек
88
Килкенни
Нил
8
Мередит
Джеймс
20
Бриммер
Джейк
9
Форнароли
Бруно
7
Чианесе
Джоэль
Сидней
Перт Глори

Ход матча

24'
Нинкович Милош
1:0
28'
Ле Фондре Адам
2:0
31'
Ретре Пауло
 
43'
 
Хуанде Хуан
46'
 
Тратт Джейкоб
Малик Осама
53'
 
Тратт Джейкоб

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Фондре Адам 21 (4) 0.78
2. Барбарусес Костас 7 (1) 0.26
3. Нинкович Милош 6 0.22
4. Бухагьяр Трент 3 0.11
5. Касерес Энтони 2 0.07
6. Ретре Пауло 2 0.07
7. Баумйоханн Александер 1 0.04
8. Rhyan Grant1 1 0.04
9. О'Нилл Брэндон 1 0.04
10. Ван Дер Сааг Гарри 1 0.04
11. Тилио Марко 1 0.04
12. Макгоуэн Райан 1 0.04
13. Иванович Люк 1 0.04
14. Брэттан Люк 0 0
15. Уилкинсон Алекс 0 0
16. Кинг Джоэл 0 0
Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 13 0.46
2. Чианесе Джоэль 5 0.18
3. Кастро Диего 4 0.14
4. Килкенни Нил 3 (3) 0.11
5. Д'Агостино Николас 3 0.11
6. Оикономидис Кристофер 3 0.11
7. Франьич Иван 2 0.07
8. Мрчела Томислав 2 0.07
9. Ингем Дэйн 2 0.07
10. Попович Кристиан 2 0.07
11. Мередит Джеймс 1 0.04
12. Вютрих Грегори 1 0.04
13. Грант Александр 1 0.04
14. Хуанде Хуан 1 (1) 0.04
15. Бриммер Джейк 0 0
16. Ким Су Бом 0 0

Карточки

Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 8 0
2. Ретре Пауло 8 0
3. Баумйоханн Александер 3 1
4. Rhyan Grant1 2 1
5. Макгоуэн Райан 3 0
6. Касерес Энтони 2 0
7. Нинкович Милош 1 0
8. Ле Фондре Адам 1 0
9. Майкл Зулло 1 0
10. Барбарусес Костас 1 0
11. О'Нилл Брэндон 1 0
Перт Глори
# Игрок      
1. Грант Александр 6 1
2. Хуанде Хуан 7 0
3. Форнароли Бруно 4 0
4. Мрчела Томислав 4 0
5. Килкенни Нил 3 0
6. Вютрих Грегори 3 0
7. Бриммер Джейк 3 0
8. Кастро Диего 2 0
9. Элрич Тарек 2 0
10. Мередит Джеймс 2 0
11. Франьич Иван 2 0
12. Попович Кристиан 2 0
13. Лиа Винс 1 0
14. Джулбич Дино 1 0
15. Редди Лиэм 1 0
16. Чианесе Джоэль 1 0
17. Оикономидис Кристофер 1 0
18. Ким Су Бом 1 0
19. Д'Агостино Николас 1 0
20. Тратт Джейкоб 1 0
21. Уилсон Брэндон 1 0
22. Попович Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 15.22% (7) 21.74% (10) 17.39% (8) 6.52% (3) 13.04% (6) 26.09% (12)
 Перт Глори 6.98% (3) 11.63% (5) 30.23% (13) 13.95% (6) 18.6% (8) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: + = -
Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней
Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Перт Глори Последние 20 матчей: + = -
Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори
Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Сидней: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Перт Глори: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Сидней 0:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:3 Сидней A-Лига Перт Глори 0:0 Сидней A-Лига Сидней 1:0 Перт Глори A-Лига
Перт Глори 3:1 Сидней A-Лига Перт Глори 1:2 Сидней A-Лига Перт Глори 2:3 Сидней A-Лига Сидней 6:0 Перт Глори A-Лига Сидней 2:0 Перт Глори A-Лига Сидней 3:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:3 Сидней A-Лига Перт Глори 1:4 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:2 Сидней Кубок ФФА Сидней 4:0 Перт Глори A-Лига Сидней 1:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Сидней A-Лига Перт Глори 0:3 Сидней A-Лига Перт Глори 1:3 Сидней A-Лига Сидней 1:2 Перт Глори A-Лига
1/2 финала
2 Мельбурн Сити
0 Вестерн Юнайтед
0 Сидней
0 Перт Глори
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Хуанде Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Ретре Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Перт Глори
1.35
4.40
35.00
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1.06 13.00 31.00
1.35 4.40 11.00
1.07 10.50 47.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 2.22
Букмекер Да Нет
6.50 1.24
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
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