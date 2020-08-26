Сидней
2:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Bankwest Stadium
Перт Глори
1:0
24' ГолНинкович Милош
2:0
28' ГолЛе Фондре Адам
31' Желтая карточкаРетре Пауло
43' Желтая карточкаХуанде Хуан
53' Желтая карточкаТратт Джейкоб
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
33
Редди
Лиэм
27
Хуанде
Хуан
13
Малик
Осама
21
Элрич
Тарек
88
Килкенни
Нил
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Иванович ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Хуанде ХуанЗащитник
-
13 Малик ОсамаЗащитник
-
21 Элрич ТарекЗащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ингем ДэйнПолузащитник
-
22 Лиа ВинсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
Ход матча
24'
1:0
28'
2:0
31'
43'
53'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ле Фондре Адам
|21 (4)
|0.78
|2.
|Барбарусес Костас
|7 (1)
|0.26
|3.
|Нинкович Милош
|6
|0.22
|4.
|Бухагьяр Трент
|3
|0.11
|5.
|Касерес Энтони
|2
|0.07
|6.
|Ретре Пауло
|2
|0.07
|7.
|Баумйоханн Александер
|1
|0.04
|8.
|Rhyan Grant1
|1
|0.04
|9.
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.04
|10.
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.04
|11.
|Тилио Марко
|1
|0.04
|12.
|Макгоуэн Райан
|1
|0.04
|13.
|Иванович Люк
|1
|0.04
|14.
|Брэттан Люк
|0
|0
|15.
|Уилкинсон Алекс
|0
|0
|16.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форнароли Бруно
|13
|0.46
|2.
|Чианесе Джоэль
|5
|0.18
|3.
|Кастро Диего
|4
|0.14
|4.
|Килкенни Нил
|3 (3)
|0.11
|5.
|Д'Агостино Николас
|3
|0.11
|6.
|Оикономидис Кристофер
|3
|0.11
|7.
|Франьич Иван
|2
|0.07
|8.
|Мрчела Томислав
|2
|0.07
|9.
|Ингем Дэйн
|2
|0.07
|10.
|Попович Кристиан
|2
|0.07
|11.
|Мередит Джеймс
|1
|0.04
|12.
|Вютрих Грегори
|1
|0.04
|13.
|Грант Александр
|1
|0.04
|14.
|Хуанде Хуан
|1 (1)
|0.04
|15.
|Бриммер Джейк
|0
|0
|16.
|Ким Су Бом
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|8
|0
|2.
|Ретре Пауло
|8
|0
|3.
|Баумйоханн Александер
|3
|1
|4.
|Rhyan Grant1
|2
|1
|5.
|Макгоуэн Райан
|3
|0
|6.
|Касерес Энтони
|2
|0
|7.
|Нинкович Милош
|1
|0
|8.
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|9.
|Майкл Зулло
|1
|0
|10.
|Барбарусес Костас
|1
|0
|11.
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грант Александр
|6
|1
|2.
|Хуанде Хуан
|7
|0
|3.
|Форнароли Бруно
|4
|0
|4.
|Мрчела Томислав
|4
|0
|5.
|Килкенни Нил
|3
|0
|6.
|Вютрих Грегори
|3
|0
|7.
|Бриммер Джейк
|3
|0
|8.
|Кастро Диего
|2
|0
|9.
|Элрич Тарек
|2
|0
|10.
|Мередит Джеймс
|2
|0
|11.
|Франьич Иван
|2
|0
|12.
|Попович Кристиан
|2
|0
|13.
|Лиа Винс
|1
|0
|14.
|Джулбич Дино
|1
|0
|15.
|Редди Лиэм
|1
|0
|16.
|Чианесе Джоэль
|1
|0
|17.
|Оикономидис Кристофер
|1
|0
|18.
|Ким Су Бом
|1
|0
|19.
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|20.
|Тратт Джейкоб
|1
|0
|21.
|Уилсон Брэндон
|1
|0
|22.
|Попович Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сидней
|15.22% (7)
|21.74% (10)
|17.39% (8)
|6.52% (3)
|13.04% (6)
|26.09% (12)
|Перт Глори
|6.98% (3)
|11.63% (5)
|30.23% (13)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: + = -Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней
Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Перт Глори Последние 20 матчей: + = -Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори
Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Сидней: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Перт Глори: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Перт Глори 3:1 Сидней A-Лига Перт Глори 1:2 Сидней A-Лига Перт Глори 2:3 Сидней A-Лига Сидней 6:0 Перт Глори A-Лига Сидней 2:0 Перт Глори A-Лига Сидней 3:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:3 Сидней A-Лига Перт Глори 1:4 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:2 Сидней Кубок ФФА Сидней 4:0 Перт Глори A-Лига Сидней 1:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Сидней A-Лига Перт Глори 0:3 Сидней A-Лига Перт Глори 1:3 Сидней A-Лига Сидней 1:2 Перт Глори A-Лига