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Сидней
2:0
Конец матча

Стадион:
Перт Глори
0'
1:0
24' Гол
Нинкович Милош
2:0
28' Гол
Ле Фондре Адам
31' Желтая карточка
Ретре Пауло
43' Желтая карточка
Хуанде Хуан
53' Желтая карточка
Тратт Джейкоб
80' Желтая карточка
Килкенни Нил
86' Желтая карточка
Уилкинсон Алекс
90'+4
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
26
Брэттан
Люк
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
33
Редди
Лиэм
5
Франьич
Иван
16
Мрчела
Томислав
27
Хуанде
Хуан
13
Малик
Осама
21
Элрич
Тарек
88
Килкенни
Нил
8
Мередит
Джеймс
20
Бриммер
Джейк
9
Форнароли
Бруно
7
Чианесе
Джоэль
Сидней
Перт Глори

Ход матча

24'
Нинкович Милош
1:0
28'
Ле Фондре Адам
2:0
31'
Ретре Пауло
 
43'
 
Хуанде Хуан
46'
 
Тратт Джейкоб
Малик Осама
53'
 
Тратт Джейкоб
62'
 
Ингем Дэйн
Мередит Джеймс
77'
Баумйоханн Александер
Нинкович Милош
 
77'
Иванович Люк
Ле Фондре Адам
 
80'
 
Килкенни Нил
86'
Уилкинсон Алекс
 
88'
 
Попович Габриэль
Бриммер Джейк
89'
Бухагьяр Трент
Барбарусес Костас
 

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Фондре Адам 21 (4) 0.78
2. Барбарусес Костас 7 (1) 0.26
3. Нинкович Милош 6 0.22
4. Бухагьяр Трент 3 0.11
5. Касерес Энтони 2 0.07
6. Ретре Пауло 2 0.07
7. Баумйоханн Александер 1 0.04
8. Rhyan Grant1 1 0.04
9. О'Нилл Брэндон 1 0.04
10. Ван Дер Сааг Гарри 1 0.04
11. Тилио Марко 1 0.04
12. Макгоуэн Райан 1 0.04
13. Иванович Люк 1 0.04
14. Брэттан Люк 0 0
15. Уилкинсон Алекс 0 0
16. Кинг Джоэл 0 0
Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 13 0.46
2. Чианесе Джоэль 5 0.18
3. Кастро Диего 4 0.14
4. Килкенни Нил 3 (3) 0.11
5. Д'Агостино Николас 3 0.11
6. Оикономидис Кристофер 3 0.11
7. Франьич Иван 2 0.07
8. Мрчела Томислав 2 0.07
9. Ингем Дэйн 2 0.07
10. Попович Кристиан 2 0.07
11. Мередит Джеймс 1 0.04
12. Вютрих Грегори 1 0.04
13. Грант Александр 1 0.04
14. Хуанде Хуан 1 (1) 0.04
15. Бриммер Джейк 0 0
16. Ким Су Бом 0 0

Карточки

Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 8 0
2. Ретре Пауло 8 0
3. Баумйоханн Александер 3 1
4. Rhyan Grant1 2 1
5. Макгоуэн Райан 3 0
6. Касерес Энтони 2 0
7. Нинкович Милош 1 0
8. Ле Фондре Адам 1 0
9. Майкл Зулло 1 0
10. Уилкинсон Алекс 1 0
11. Барбарусес Костас 1 0
12. О'Нилл Брэндон 1 0
Перт Глори
# Игрок      
1. Грант Александр 6 1
2. Хуанде Хуан 7 0
3. Форнароли Бруно 4 0
4. Килкенни Нил 4 0
5. Мрчела Томислав 4 0
6. Вютрих Грегори 3 0
7. Бриммер Джейк 3 0
8. Кастро Диего 2 0
9. Элрич Тарек 2 0
10. Мередит Джеймс 2 0
11. Франьич Иван 2 0
12. Тратт Джейкоб 2 0
13. Попович Кристиан 2 0
14. Лиа Винс 1 0
15. Джулбич Дино 1 0
16. Редди Лиэм 1 0
17. Чианесе Джоэль 1 0
18. Оикономидис Кристофер 1 0
19. Ким Су Бом 1 0
20. Д'Агостино Николас 1 0
21. Уилсон Брэндон 1 0
22. Попович Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 14.58% (7) 25% (12) 16.67% (8) 6.25% (3) 12.5% (6) 25% (12)
 Перт Глори 6.98% (3) 11.63% (5) 30.23% (13) 13.95% (6) 18.6% (8) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: + = -
Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней
Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Перт Глори Последние 20 матчей: + = -
Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори
Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Сидней: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Перт Глори: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Сидней 0:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:3 Сидней A-Лига Перт Глори 0:0 Сидней A-Лига Сидней 1:0 Перт Глори A-Лига
Перт Глори 3:1 Сидней A-Лига Перт Глори 1:2 Сидней A-Лига Перт Глори 2:3 Сидней A-Лига Сидней 6:0 Перт Глори A-Лига Сидней 2:0 Перт Глори A-Лига Сидней 3:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:3 Сидней A-Лига Перт Глори 1:4 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:2 Сидней Кубок ФФА Сидней 4:0 Перт Глори A-Лига Сидней 1:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Сидней A-Лига Перт Глори 0:3 Сидней A-Лига Перт Глори 1:3 Сидней A-Лига Сидней 1:2 Перт Глори A-Лига
1/2 финала
2 Мельбурн Сити
0 Вестерн Юнайтед
2 Сидней
0 Перт Глори
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Хуанде Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Ретре Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
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8.80 1.06
Букмекер Да Нет
6.50 1.24
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
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