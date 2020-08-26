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Акрон
0:1
Второй тайм
Чертаново
Акрон
Чертаново

Ход матча

3'
0:1
_Levin G.

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Levin G. 1 1

Предыдущие игры

Акрон Последние 20 матчей: + = -
Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон Торпедо Москва 1:1 Акрон Акрон 2:1 Шинник
Факел 1:0 Акрон Зенит Иркутск 1:1 Акрон СКА-Ростов 0:0 Акрон Краснодар-2 3:1 Акрон Акрон 3:1 ПФК Кубань Акрон 0:0 Сокол Акрон 1:0 Волга Ульяновск КАМАЗ 1:2 Акрон Акрон 3:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:3 Акрон Акрон 3:1 Уфа-2 Звезда Пермь 1:1 Акрон Акрон 1:0 Урал-2 Носта 0:1 Акрон Челябинск 1:0 Акрон Зенит-Ижевск 0:2 Акрон
Чертаново Последние 20 матчей: + = -
Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь
Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Олимп-Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва Чертаново 3:0 Калуга Чертаново 2:0 Строгино Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново Чертаново 3:0 Мордовия Краснодар-2 1:2 Чертаново Россия (до 20 лет) 1:3 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 4:0 Томь Тамбов 1:1 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Раннерс 1:3 Чертаново
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    53'
    Молодняков прошёл вперёд по правому флангу, а затем Данила выполнил подачу к правому углу вратарской, Савельев в борьбе за мяч нарушил правила против Магадиева. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Надольский получил по ногам в центре поля от Верхунова. Игроки "Чертаново" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    51'
    Угловой у ворот "Чертаново". Игроки "Акрона" разыграли стандарт далеко не самым лучшим образом, подача к правому углу штрафной площади оказалась безадресной. 
  • 50'
    Молодняков попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Верхуновым Данила потерял мяч. 
  • Замена
    49'
    В составе "Чертаново" после перерыва также произошла замена. Вместо Антона Ефремова на поле вышел Алексей Никитенков. 
  • Замена
    48'
    И ещё одну замену провёл клуб из Тольятти. Вместо Андрея Потапова на поле вышел Артур Газданов. 
  • Замена
    47'
    В составе "Акрона" после перерыва произошла замена. Вместо Николая Иванникова на поле вышел Сергей Вахтеев. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли и "Чертаново" стараться забить второй гол, чтобы затем уже более-менее комфортно играть по счёту, всё же сейчас одна ошибка может позволить "Акрону" сравнять счёт в матче, а тогда уже у гостей могут быть достаточно серьёзные проблемы. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. За счёт быстрого гола "Чертаново" после первого тайма довольно уверенно переигрывает "Акрон" 1:0. Пока на своём поле команда Дмитрия Емельянова действует довольно однообразно, нужно команде из Тольятти придумывать более креативные атаки, а иначе сегодня в Кубке России их будет ждать поражение. 
  • Замена
    45'
    В составе "Акрона" произошла замена. Вместо Гочи Гогричиани на поле вышел Андрей Титов. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Гоча Гогричиани получил мышечное повреждение после рывка в штрафную площадь "Чертаново", показали врачи "Акрона", что ему нужна замена. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Михаил Буховец к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Гогричиани ворвался в штрафную площадь с правого фланга, а затем Гоча выполнил прострел к линии вратарской, защитники "Чертаново" успели вернуться и перехватить мяч. 
  • 43'
    Волков попал под прессинг игроков "Чертаново" в своей штрафной площади, но всё же голкипер "Акрона" сыграл надёжно и выбил мяч в центр поля. 
  • 42'
    Ляхов с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 41'
    Друковский прорвался к штрафной площади по левому флангу, но в борьбе с защитниками "Чертаново" Владимир так и не смог выполнить подачу. 
  • 40'
    Борисов в борьбе с Гудковым оказался на газоне на правом фланге "Чертаново", Михаил Буховец показал, что будет аут в пользу гостей. 
  • 39'
    Левин с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Савельев в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • 38'
    Постепенно у нас заканчивается первый тайм, пока всё идёт к тому, что "Чертаново" уйдёт на перерыв ведя в счёте. 
  • Желтая карточка
    37'
    Теперь уже форвард "Чертаново" Александр Мелехов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Гогричиани. 
  • Желтая карточка
    36'
    А вот защитник "Чертаново" Илья Камышев получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Акрона". 
  • Фол, нарушение
    35'
    Иванников в центре поля достаточно грубо сыграл в борьбе за мяч, но Михаил Буховец пока решил обойтись без жёлтой карточки на этот раз. 
  • Угловой
    34'
    Герюгов с углового выполнил подачу к линии вратарской, Абаев вновь уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 33'
    Всё нормально с Камышевым, должен будет Илья вернуться в игру и доиграть первый тайм как минимум. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Илья Камышев получил мышечное повреждение, вышли на поле врачи "Чертаново", пауза в игре. 
  • 31'
    Иванников попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Ефремов уверенно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 30'
    Пьянченко попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Редьковичем Василий упустил мяч в аут. 
  • 29'
    В среднем темпе проходит у нас игра, но для такого матча это и не особо удивительно. 
  • 28'
    Теперь уже из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Акрона", Магадиев оказался первым на мяче. 
  • 27'
    Из центра поля последовал заброс на этот раз к левому углу штрафной площади "Чертаново", Абаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 26'
    Из глубины поля последовала передача на ход Мелехову по правому флангу, Друковский оказался первым на мяче и головой выбил его в аут. 
  • 25'
    По счёту временами старается действовать "Чертаново", при счёте 1:0 это делать достаточно рискованно, но пока у гостей всё более-менее получается неплохо. 
  • 24'
    Атаки "Чертаново" пока приходится проводить по большей части против солнца, но сильно гостям это не мешает. 
  • Судья
    23'
    Михаил Буховец дал небольшую паузу футболистам, могут они перевести дух и попить воды, сегодня в Тольятти довольно жарко. 
  • 22'
    Игроки "Акрона" также стараются регулярно проводить атаки через длинные забросы вперёд, но пока далеко не всё получается в атаке у хозяев поля. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Верхунов в центре поля нарушил правила против Мелихова и тем самым не дал "Чертаново" провести быструю атаку. 
  • 20'
    Левин пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Волков в очередной раз в прыжке смог его намертво поймать. 
  • Угловой
    19'
    Угловой у ворот "Акрона". Редькович разыграл стандарт с Левиным, а затем Гаррик выполнил подачу к линии вратарской с левого фланга, Верхунов головой выбил мяч на правый фланг. 
  • 18'
    Гудков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Акрона" не без труда, но всё же смогли отвести угрозу от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Потапов на правом фланге нарушил правила. "Чертаново" заработал довольно неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Магадиев в центре поля нарушил правила. Игроки "Чертаново" также не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 15'
    Зачастую игроки "Чертаново" пока стараются действовать через правый фланг, но уже игроки "Акрона" к этому готовы. 
  • 14'
    За пределами поля врачи поработали с Гудковым, но вроде бы с защитником "Чертаново" всё нормально, готов он вернуться в игру. 
  • Травма, повреждение
    13'
    Гудков в борьбе с Гогричиани у правого угла своей штрафной площади неудачно вылетел за пределы поля, небольшая пауза в игре. 
  • 12'
    Камышев со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Волков успел переместиться и в прыжке намертво поймать мяч. 
  • Желтая карточка
    11'
    Полузащитник "Акрона" Андрей Потапов получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Надольского. 
  • 10'
    Сегодня в Тольятти стадион заполнен лишь на десять процентов, но болельщики "Акрона" стараются активно поддерживать свою команду. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Молодняков в центре поля нарушил правила. Игроки "Акрона" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 8'
    Левин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Акрона" оказались первыми на мяче. 
  • 7'
    Игроки "Чертаново" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра им пройти крайне трудно. 
  • 6'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Чертаново", Абаев грамотно  сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 5'
    "Акрон" после пропущенного мяча не стал сильно расстраиваться, продолжает клуб из Тольятти контролировать мяч в большей степени. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Левин!!! Молодняков успешно прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел к линии вратарской, Левин оторвался от защитников "Акрона" и в касание отправил мяч в сетку ворот. 
  • Угловой
    3'
    Угловой у ворот "Чертаново". Последовала подача в центр штрафной площади, Гогричиани головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 2'
    "Акрон" сегодня играет в Тольятти, в матчах ФНЛ этого он делать не может, а поэтому при своих трибунах команда Дмитрия Емельянова наверняка будет стараться играть на победу. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Акрон" и "Чертаново" выставили на матч Кубка России немало молодых игроков, посмотрим, сможет ли кто-то из них себя проявить и быть может подобраться ближе к основному составу в матчах ФНЛ. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/64 финала Кубка России между "Ароном" из Тольятти и "Чертаново". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Михаил Буховец из Ленинградской области. Помогать ему на бровках будут Степан Щербаков из Омска и Андрей Пелых из Санкт-Петербурга. 
Прогнозы 3
Акрон 66.7% (2)
X 33.3% (1)
Чертаново 0% (0)
Все прогнозы
2.3 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Чертаново
6.90
3.75
1.82
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Акрон 0:1 Чертаново

Исход игры
Акрон
66.7% (2)
Ничья
33.3% (1)
Чертаново
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (1)
Меньше
66.67% (2)
Обе команды забьют
Да
66.67% (2)
Нет
33.33% (1)
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4.00 3.75 1.82
4.80 3.50 1.70
6.90 3.70 1.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.92
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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