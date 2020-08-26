В составе "Чертаново" после перерыва также произошла замена. Вместо Антона Ефремова на поле вышел Алексей Никитенков.

Молодняков попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Верхуновым Данила потерял мяч.

Угловой у ворот "Чертаново". Игроки "Акрона" разыграли стандарт далеко не самым лучшим образом, подача к правому углу штрафной площади оказалась безадресной.

Надольский получил по ногам в центре поля от Верхунова. Игроки "Чертаново" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Молодняков прошёл вперёд по правому флангу, а затем Данила выполнил подачу к правому углу вратарской, Савельев в борьбе за мяч нарушил правила против Магадиева.

Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли и "Чертаново" стараться забить второй гол, чтобы затем уже более-менее комфортно играть по счёту, всё же сейчас одна ошибка может позволить "Акрону" сравнять счёт в матче, а тогда уже у гостей могут быть достаточно серьёзные проблемы.

В составе "Акрона" после перерыва произошла замена. Вместо Николая Иванникова на поле вышел Сергей Вахтеев.

И ещё одну замену провёл клуб из Тольятти. Вместо Андрея Потапова на поле вышел Артур Газданов.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. За счёт быстрого гола "Чертаново" после первого тайма довольно уверенно переигрывает "Акрон" 1:0. Пока на своём поле команда Дмитрия Емельянова действует довольно однообразно, нужно команде из Тольятти придумывать более креативные атаки, а иначе сегодня в Кубке России их будет ждать поражение.

45' В составе "Акрона" произошла замена. Вместо Гочи Гогричиани на поле вышел Андрей Титов.

45' Гоча Гогричиани получил мышечное повреждение после рывка в штрафную площадь "Чертаново", показали врачи "Акрона", что ему нужна замена.

45' Две минуты добавил Михаил Буховец к основному времени первого тайма.

44' Гогричиани ворвался в штрафную площадь с правого фланга, а затем Гоча выполнил прострел к линии вратарской, защитники "Чертаново" успели вернуться и перехватить мяч.

43' Волков попал под прессинг игроков "Чертаново" в своей штрафной площади, но всё же голкипер "Акрона" сыграл надёжно и выбил мяч в центр поля.

42' Ляхов с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

41' Друковский прорвался к штрафной площади по левому флангу, но в борьбе с защитниками "Чертаново" Владимир так и не смог выполнить подачу.

40' Борисов в борьбе с Гудковым оказался на газоне на правом фланге "Чертаново", Михаил Буховец показал, что будет аут в пользу гостей.

39' Левин с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Савельев в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

38' Постепенно у нас заканчивается первый тайм, пока всё идёт к тому, что "Чертаново" уйдёт на перерыв ведя в счёте.

37' Теперь уже форвард "Чертаново" Александр Мелехов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Гогричиани.

36' А вот защитник "Чертаново" Илья Камышев получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Акрона".

35' Иванников в центре поля достаточно грубо сыграл в борьбе за мяч, но Михаил Буховец пока решил обойтись без жёлтой карточки на этот раз.

34' Герюгов с углового выполнил подачу к линии вратарской, Абаев вновь уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

33' Всё нормально с Камышевым, должен будет Илья вернуться в игру и доиграть первый тайм как минимум.

32' Илья Камышев получил мышечное повреждение, вышли на поле врачи "Чертаново", пауза в игре.

31' Иванников попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Ефремов уверенно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

30' Пьянченко попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Редьковичем Василий упустил мяч в аут.

29' В среднем темпе проходит у нас игра, но для такого матча это и не особо удивительно.

28' Теперь уже из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Акрона", Магадиев оказался первым на мяче.

27' Из центра поля последовал заброс на этот раз к левому углу штрафной площади "Чертаново", Абаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

26' Из глубины поля последовала передача на ход Мелехову по правому флангу, Друковский оказался первым на мяче и головой выбил его в аут.

25' По счёту временами старается действовать "Чертаново", при счёте 1:0 это делать достаточно рискованно, но пока у гостей всё более-менее получается неплохо.

24' Атаки "Чертаново" пока приходится проводить по большей части против солнца, но сильно гостям это не мешает.

23' Михаил Буховец дал небольшую паузу футболистам, могут они перевести дух и попить воды, сегодня в Тольятти довольно жарко.

22' Игроки "Акрона" также стараются регулярно проводить атаки через длинные забросы вперёд, но пока далеко не всё получается в атаке у хозяев поля.

21' Верхунов в центре поля нарушил правила против Мелихова и тем самым не дал "Чертаново" провести быструю атаку.

20' Левин пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Волков в очередной раз в прыжке смог его намертво поймать.

19' Угловой у ворот "Акрона". Редькович разыграл стандарт с Левиным, а затем Гаррик выполнил подачу к линии вратарской с левого фланга, Верхунов головой выбил мяч на правый фланг.

18' Гудков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Акрона" не без труда, но всё же смогли отвести угрозу от своих ворот.

17' Потапов на правом фланге нарушил правила. "Чертаново" заработал довольно неплохой стандарт.

16' Магадиев в центре поля нарушил правила. Игроки "Чертаново" также не стали торопиться при розыгрыше мяча.

15' Зачастую игроки "Чертаново" пока стараются действовать через правый фланг, но уже игроки "Акрона" к этому готовы.

14' За пределами поля врачи поработали с Гудковым, но вроде бы с защитником "Чертаново" всё нормально, готов он вернуться в игру.

13' Гудков в борьбе с Гогричиани у правого угла своей штрафной площади неудачно вылетел за пределы поля, небольшая пауза в игре.

12' Камышев со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Волков успел переместиться и в прыжке намертво поймать мяч.

11' Полузащитник "Акрона" Андрей Потапов получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Надольского.

10' Сегодня в Тольятти стадион заполнен лишь на десять процентов, но болельщики "Акрона" стараются активно поддерживать свою команду.

9' Молодняков в центре поля нарушил правила. Игроки "Акрона" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

8' Левин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Акрона" оказались первыми на мяче.

7' Игроки "Чертаново" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра им пройти крайне трудно.

6' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Чертаново", Абаев грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

5' "Акрон" после пропущенного мяча не стал сильно расстраиваться, продолжает клуб из Тольятти контролировать мяч в большей степени.

4' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Левин!!! Молодняков успешно прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел к линии вратарской, Левин оторвался от защитников "Акрона" и в касание отправил мяч в сетку ворот.

3' Угловой у ворот "Чертаново". Последовала подача в центр штрафной площади, Гогричиани головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

2' "Акрон" сегодня играет в Тольятти, в матчах ФНЛ этого он делать не может, а поэтому при своих трибунах команда Дмитрия Емельянова наверняка будет стараться играть на победу.