Пиняев ворвался в штрафную площадь с правого фланга, сместился в центр и пробил по воротам, Волков успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

Першин на своей половине поля нарушил правила против Газданова. Очень долго "Акрон" готовится к стандарту.

Газданов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Чертаново" не сразу, но всё же отвели угрозу от своих ворот.

Звучит финальный свисток. "Чертаново" в Жигулёвске переиграл "Акрон" со счётом 1:0 и вышел в следующий раунд Кубка России. Единственный мяч в этой встрече в самом начале матча забил Гаррик Левин. У "Акрона" во втором тайме были неплохие шансы сравнять счёт в матче и попытаться дойти хотя бы до серии пенальти, но если не забивать пенальти в основное время игры, рассчитывать на положительный исход крайне проблематично.

Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли и "Чертаново" стараться забить второй гол, чтобы затем уже более-менее комфортно играть по счёту, всё же сейчас одна ошибка может позволить "Акрону" сравнять счёт в матче, а тогда уже у гостей могут быть достаточно серьёзные проблемы.

В составе "Акрона" после перерыва произошла замена. Вместо Николая Иванникова на поле вышел Сергей Вахтеев.

И ещё одну замену провёл клуб из Тольятти. Вместо Андрея Потапова на поле вышел Артур Газданов.

В составе "Чертаново" после перерыва также произошла замена. Вместо Антона Ефремова на поле вышел Алексей Никитенков.

Молодняков попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Верхуновым Данила потерял мяч.

Угловой у ворот "Чертаново". Игроки "Акрона" разыграли стандарт далеко не самым лучшим образом, подача к правому углу штрафной площади оказалась безадресной.

Надольский получил по ногам в центре поля от Верхунова. Игроки "Чертаново" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Молодняков прошёл вперёд по правому флангу, а затем Данила выполнил подачу к правому углу вратарской, Савельев в борьбе за мяч нарушил правила против Магадиева.

Герюгов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Чертаново" и нарушил правила.

Левин попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Борисовым Гаррик упустил мяч за лицевую линию поля.

Верхунов из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, защитники "Чертаново" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

Удалось "Чертаново" провести неплохую атаку, которая завершилась передачей Никитенкова к левому углу вратарской с левого фланга, но Волков вовремя выскочил из ворот и перехватил мяч.

Также второй тайм у нас в целом проходит в среднем темпе, пока "Акрону" никак не удаётся перевернуть ход матча.

Молодняков на левом фланге нарушил правила против Вахтеева. Игроки "Акрона" готовятся к стандарту.

Игроки "Акрона" разыграли стандарт, далее Газданов попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Ляховым он упустил мяч.

Угловой у ворот "Чертаново". Газданов выполнил подачу к линии вратарской, Магадиев головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Молодняков получил повреждение в борьбе за мяч в своей штрафной площади при угловом. Вышли на поле врачи "Чертаново" и показали, что нужна замена.

Пока же в составе "Чертаново" произошла иная замена. Вместо Александра Мелехова на поле вышел Сергей Пиняев.

Пиняев вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Верхуновым форвард "Чертаново" упустил мяч за лицевую линию поля.

У Гудкова теперь начались мышечные проблемы после борьбы за верховой мяч в центре поля, игра на искусственном газоне сегодня многим даётся очень тяжело.

С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Чертаново" в исполнении Газданова, Абаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Против Горбунова были нарушены правила в центре поля. Игроки "Акрона" быстро разыграли стандарт.

Пиняев ворвался в штрафную площадь с правого фланга, а затем Сергей выполнил прострел к правому углу вратарской, Савельев в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Главный арбитр матча Михаил Буховец вновь дал футболистам небольшую паузу, чтобы они могли попить воды, а затем уже пойдёт заключительный отрезок нашей встречи.

Газданов выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Борисову, Александр догнал мяч у лицевой линии и выполнил заброс в центр штрафной, а уже там Камышев в борьбе с соперником подыграл себе рукой, Михаил Буховец сразу же дал свисток и указал на "точку".

И не забивает пенальти Титов! Андрей Титов с "точки" пробил в левый угол ворот, Абаев угадал направление удара и спас свою команду, а затем Илья успел переложить корпус и уже лицом отбить мяч на угловой после добивания Титова.

Угловой игроки "Акрона" вновь разыграли неудачно, игроки "Чертаново" уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Пиняев ворвался в штрафную площадь с правого фланга в очередной раз, а затем Сергей выполнил передачу в центр штрафной на Надольского, но удар у Александра совсем не получился, мяч улетел в сторону от правого угла.

Газданов со стандарта выполнил плохую подачу в штрафную площадь, совсем у клуба из Тольятти разладилась игра.

Бартасевич удачно сыграл в подкате на левом фланге у своей штрафной площади и перехватил мяч у Горбунова. Далее последовал длинный заброс на ход Пиняеву, но форвард "Чертаново" на этот раз забрался в офсайд.

Продолжает Пиняев регулярно входить в штрафную площадь "Акрона" с правого фланга, на этот раз Сергей сам сместился в центр и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Сулейманов по центру разогнал очень неплохую атаку через центр поля, а затем Никита выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Савельева, Магадиев удачно сыграл в подкате и выбил мяч на правый фланг.

Пиняев с правого фланга сместился в центр штрафной площади в очередной раз, на этот раз Сергей пробил под правый угол ворот, но мяч полетел слишком слабо, Волков поймал его без всякого труда.

Герюгов с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Бартасевич оказался первым на мяче и выбил его в аут.

У Ильи Камышева теперь проблемы с мышцами на последних минутах матча начались. У "Чертаново" уже готова замена.

Сулейманов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Акрона" и ушёл на угловой.

Игроки "Чертаново" разыграли угловой, а затем после подачи к левому углу вратарской с левого фланга гости смогли заработать ещё один корнер.

Вновь Першин разыграл угловой с партнёром по команде, затем уже с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади от Надольского, Левин в борьбе с соперником слабо головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Волкову.

Угловой у ворот "Чертаново". Герюгов выполнил подачу к правому углу вратарской, Абаев сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг.

Пять минут добавил Михаил Буховец к основному времени матча.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. За счёт быстрого гола "Чертаново" после первого тайма довольно уверенно переигрывает "Акрон" 1:0. Пока на своём поле команда Дмитрия Емельянова действует довольно однообразно, нужно команде из Тольятти придумывать более креативные атаки, а иначе сегодня в Кубке России их будет ждать поражение.

45' В составе "Акрона" произошла замена. Вместо Гочи Гогричиани на поле вышел Андрей Титов.

45' Гоча Гогричиани получил мышечное повреждение после рывка в штрафную площадь "Чертаново", показали врачи "Акрона", что ему нужна замена.

45' Две минуты добавил Михаил Буховец к основному времени первого тайма.

44' Гогричиани ворвался в штрафную площадь с правого фланга, а затем Гоча выполнил прострел к линии вратарской, защитники "Чертаново" успели вернуться и перехватить мяч.

43' Волков попал под прессинг игроков "Чертаново" в своей штрафной площади, но всё же голкипер "Акрона" сыграл надёжно и выбил мяч в центр поля.

42' Ляхов с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

41' Друковский прорвался к штрафной площади по левому флангу, но в борьбе с защитниками "Чертаново" Владимир так и не смог выполнить подачу.

40' Борисов в борьбе с Гудковым оказался на газоне на правом фланге "Чертаново", Михаил Буховец показал, что будет аут в пользу гостей.

39' Левин с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Савельев в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

38' Постепенно у нас заканчивается первый тайм, пока всё идёт к тому, что "Чертаново" уйдёт на перерыв ведя в счёте.

37' Ещё один защитник "Чертаново" получил жёлтую карточку. На этот раз предупреждение за грубую игру в центре поля получил Антон Ефремов.

36' А вот защитник "Чертаново" Илья Камышев получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Акрона".

35' Иванников в центре поля достаточно грубо сыграл в борьбе за мяч, но Михаил Буховец пока решил обойтись без жёлтой карточки на этот раз.

34' Герюгов с углового выполнил подачу к линии вратарской, Абаев вновь уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

33' Всё нормально с Камышевым, должен будет Илья вернуться в игру и доиграть первый тайм как минимум.

32' Илья Камышев получил мышечное повреждение, вышли на поле врачи "Чертаново", пауза в игре.

31' Иванников попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Ефремов уверенно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

30' Пьянченко попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Редьковичем Василий упустил мяч в аут.

29' В среднем темпе проходит у нас игра, но для такого матча это и не особо удивительно.

28' Теперь уже из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Акрона", Магадиев оказался первым на мяче.

27' Из центра поля последовал заброс на этот раз к левому углу штрафной площади "Чертаново", Абаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

26' Из глубины поля последовала передача на ход Мелехову по правому флангу, Друковский оказался первым на мяче и головой выбил его в аут.

25' По счёту временами старается действовать "Чертаново", при счёте 1:0 это делать достаточно рискованно, но пока у гостей всё более-менее получается неплохо.

24' Атаки "Чертаново" пока приходится проводить по большей части против солнца, но сильно гостям это не мешает.

23' Михаил Буховец дал небольшую паузу футболистам, могут они перевести дух и попить воды, сегодня в Тольятти довольно жарко.

22' Игроки "Акрона" также стараются регулярно проводить атаки через длинные забросы вперёд, но пока далеко не всё получается в атаке у хозяев поля.

21' Верхунов в центре поля нарушил правила против Мелихова и тем самым не дал "Чертаново" провести быструю атаку.

20' Левин пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Волков в очередной раз в прыжке смог его намертво поймать.

19' Угловой у ворот "Акрона". Редькович разыграл стандарт с Левиным, а затем Гаррик выполнил подачу к линии вратарской с левого фланга, Верхунов головой выбил мяч на правый фланг.

18' Гудков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Акрона" не без труда, но всё же смогли отвести угрозу от своих ворот.

17' Потапов на правом фланге нарушил правила. "Чертаново" заработал довольно неплохой стандарт.

16' Магадиев в центре поля нарушил правила. Игроки "Чертаново" также не стали торопиться при розыгрыше мяча.

15' Зачастую игроки "Чертаново" пока стараются действовать через правый фланг, но уже игроки "Акрона" к этому готовы.

14' За пределами поля врачи поработали с Гудковым, но вроде бы с защитником "Чертаново" всё нормально, готов он вернуться в игру.

13' Гудков в борьбе с Гогричиани у правого угла своей штрафной площади неудачно вылетел за пределы поля, небольшая пауза в игре.

12' Камышев со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Волков успел переместиться и в прыжке намертво поймать мяч.

11' Полузащитник "Акрона" Андрей Потапов получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Надольского.

10' Сегодня в Тольятти стадион заполнен лишь на десять процентов, но болельщики "Акрона" стараются активно поддерживать свою команду.

9' Молодняков в центре поля нарушил правила. Игроки "Акрона" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

8' Левин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Акрона" оказались первыми на мяче.

7' Игроки "Чертаново" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра им пройти крайне трудно.

6' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Чертаново", Абаев грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

5' "Акрон" после пропущенного мяча не стал сильно расстраиваться, продолжает клуб из Тольятти контролировать мяч в большей степени.

4' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Левин!!! Молодняков успешно прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел к линии вратарской, Левин оторвался от защитников "Акрона" и в касание отправил мяч в сетку ворот.

3' Угловой у ворот "Чертаново". Последовала подача в центр штрафной площади, Гогричиани головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

2' "Акрон" сегодня играет в Тольятти, в матчах ФНЛ этого он делать не может, а поэтому при своих трибунах команда Дмитрия Емельянова наверняка будет стараться играть на победу.