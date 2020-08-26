Крылья Советов
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Иртыш Омск
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов
Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов
Иртыш Омск Последние 20 матчей: + = -Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Томь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск
Иртыш Омск 1:2 Енисей Иртыш Омск 1:2 Балтика Иртыш Омск 0:0 Волгарь Иртыш Омск 1:1 Родина Москва Иртыш Омск 0:2 Чертаново Иртыш Омск 3:0 Знамя Ногинск Иртыш Омск 3:0 Динамо Барнаул Динамо Барнаул 1:1 Иртыш Омск Зенит Иркутск 1:3 Иртыш Омск Чита 0:1 Иртыш Омск Сахалин 1:3 Иртыш Омск Новосибирск 0:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:2 Томь Иртыш Омск 1:1 Новосибирск Иртыш Омск 2:0 Сахалин Иртыш Омск 2:0 Чита
Прогнозы на матч Крылья Советов - Иртыш Омск
Исход игры
Крылья Советов
97% (32)
Ничья
3% (1)
Иртыш Омск
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
22.58% (7)
Меньше
77.42% (24)
Обе команды забьют
Да
6.45% (2)
Нет
93.55% (29)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
48.5% (16)
1:0 Крылья Советов
21.2% (7)
3:0 Крылья Советов
9.1% (3)
4:0 Крылья Советов
6.1% (2)
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