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Крылья Советов
 
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Иртыш Омск

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Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов
Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов
Иртыш Омск Последние 20 матчей: + = -
Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Томь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск
Иртыш Омск 1:2 Енисей Иртыш Омск 1:2 Балтика Иртыш Омск 0:0 Волгарь Иртыш Омск 1:1 Родина Москва Иртыш Омск 0:2 Чертаново Иртыш Омск 3:0 Знамя Ногинск Иртыш Омск 3:0 Динамо Барнаул Динамо Барнаул 1:1 Иртыш Омск Зенит Иркутск 1:3 Иртыш Омск Чита 0:1 Иртыш Омск Сахалин 1:3 Иртыш Омск Новосибирск 0:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:2 Томь Иртыш Омск 1:1 Новосибирск Иртыш Омск 2:0 Сахалин Иртыш Омск 2:0 Чита
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Иртыш Омск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2020, осталось 6 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 33
    Крылья Советов 97% (32)
    X 3% (1)
    Иртыш Омск 0% (0)
    Все прогнозы
    1.81 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Иртыш Омск
    1.19
    6.80
    16.00
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Иртыш Омск

    Исход игры
    Крылья Советов
    97% (32)
    Ничья
    3% (1)
    Иртыш Омск
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.58% (7)
    Меньше
    77.42% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    6.45% (2)
    Нет
    93.55% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    48.5% (16)
    1:0 Крылья Советов
    21.2% (7)
    3:0 Крылья Советов
    9.1% (3)
    4:0 Крылья Советов
    6.1% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.19 6.10 16.00
    1.18 6.80 16.00
    1.18 6.80 16.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.44 1.52
    Букмекер Да Нет
    6.20 1.09
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
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