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Оренбург
0:0
Первый тайм

Стадион:
Алания
Оренбург
Алания

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик
Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан
Алания Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания Оренбург 2:0 Алания Чайка 0:3 Алания
Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик СКА-Ростов 0:3 Алания Алания 3:1 Биолог-Новокубанск ПФК Кубань 1:4 Алания Алания 3:0 Дружба Спартак Владикавказ 0:4 Алания Алания 1:3 ЦСКА Москва Алания 5:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 1:3 Алания

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Алания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Оренбург 2:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 3:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион
Алания 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 20'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • 19'
    Ничего не получается у гостей в позиционном нападении. Все зоны плотно перекрыты.
  • Угловой
    18'
    Первый угловой зарабатывают игроки гостей. Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 17'
    "Алания" вроде отодвинула игру от своих ворот, подержала мяч на чужой половине поля, но опять-таки без моментов.
  • 16'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • Фол, нарушение
    15'
    Джоэль Фамейе получает по ногам на своей половине поля, прихрамывает нападающий.
  • 14'
    Активно комбинируют вокруг штрафной гостей игроки "Оренбурга", вот только вывести хоть кого-то на убойную позицию так и не выходит.
  • 13'
    Тяжело приходится владикавказцам в первые минуты встречи. Они, как и последние, наверное, будут самыми сложными для подопечных Гогниева.
  • Желтая карточка
    12'
    Кокоев дал по ногам Ткачуку. Было грубо, судья показывает 21 номеру "Алании" карточку жёлтого цвета.
  • 11'
    Джоэль Фамейе получает мяч у линии штрафной и мгновенно наносит удар по воротам, защитник "Алании" подставился под этот выстрел.
  • 10'
    Встреча продолжается с неторопливых позиционных атак хозяев поля. Но пока всё безуспешно, насыщенная оборона сегодня у "Алании".
  • 9'
    Терпят, терпят игроки гостей в обороне, чтобы потом провести разящую контратаку и удивить соперника.
  • 8'
    Много позиционно атакует "Оренбург", но до опасных моментов дело не доходит. Противник обороняется очень надёжно.
  • 7'
    Присматриваются пока команды к друг к другу, особо не стремясь в атаку. Очень осторожно играют.
  • Угловой
    6'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 5'
    Гогниев почти не покидает бровку, постоянно что-то подсказывает. Айткулов выходил лишь пару раз пока.
  • 4'
    После нескольких секунд активности в исполнении "Оренбурга" футболисты перешли в центр поля. Забивать никто не спешит.
  • Фол, нарушение
    3'
    Теперь Малоян нарушает правила, фол в атаке со стороны нападающего гостей.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Егорова Егора, из Нижнего Новгорода. Фиксирует судья первый фол в матче, нарушил Бреев в центре поля. 
  • 1'
    "Оренбург" проводит матч в традиционном комплекте формы синего цвета, в белой форме футболисты "Алании".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки "Оренбурга". 
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция кубкового матча 1/64 финала, "Оренбург" - "Алания" Владикавказ. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
     
Прогнозы 29
Оренбург 93.1% (27)
X 6.9% (2)
Алания 0% (0)
Все прогнозы
1.6 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Алания
1.53
4.40
6.80
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Алания

Исход игры
Оренбург
93.1% (27)
Ничья
6.9% (2)
Алания
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (11)
Меньше
60.71% (17)
Обе команды забьют
Да
39.29% (11)
Нет
60.71% (17)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
34.5% (10)
1:0 Оренбург
31% (9)
2:0 Оренбург
24.1% (7)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.85 2.95 4.30
1.53 4.10 6.25
1.70 3.80 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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