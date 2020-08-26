Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

"Алания" вроде отодвинула игру от своих ворот, подержала мяч на чужой половине поля, но опять-таки без моментов.

Первый угловой зарабатывают игроки гостей. Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

Ничего не получается у гостей в позиционном нападении. Все зоны плотно перекрыты.

Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

15' Джоэль Фамейе получает по ногам на своей половине поля, прихрамывает нападающий.

14' Активно комбинируют вокруг штрафной гостей игроки "Оренбурга", вот только вывести хоть кого-то на убойную позицию так и не выходит.

13' Тяжело приходится владикавказцам в первые минуты встречи. Они, как и последние, наверное, будут самыми сложными для подопечных Гогниева.

12' Кокоев дал по ногам Ткачуку. Было грубо, судья показывает 21 номеру "Алании" карточку жёлтого цвета.

11' Джоэль Фамейе получает мяч у линии штрафной и мгновенно наносит удар по воротам, защитник "Алании" подставился под этот выстрел.

10' Встреча продолжается с неторопливых позиционных атак хозяев поля. Но пока всё безуспешно, насыщенная оборона сегодня у "Алании".

9' Терпят, терпят игроки гостей в обороне, чтобы потом провести разящую контратаку и удивить соперника.

8' Много позиционно атакует "Оренбург", но до опасных моментов дело не доходит. Противник обороняется очень надёжно.

7' Присматриваются пока команды к друг к другу, особо не стремясь в атаку. Очень осторожно играют.

6' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

5' Гогниев почти не покидает бровку, постоянно что-то подсказывает. Айткулов выходил лишь пару раз пока.

4' После нескольких секунд активности в исполнении "Оренбурга" футболисты перешли в центр поля. Забивать никто не спешит.

3' Теперь Малоян нарушает правила, фол в атаке со стороны нападающего гостей.

2' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Егорова Егора, из Нижнего Новгорода. Фиксирует судья первый фол в матче, нарушил Бреев в центре поля.

1' "Оренбург" проводит матч в традиционном комплекте формы синего цвета, в белой форме футболисты "Алании".