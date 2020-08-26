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Оренбург
 
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Алания

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик
Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан
Алания Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания Оренбург 2:0 Алания Чайка 0:3 Алания
Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик СКА-Ростов 0:3 Алания Алания 3:1 Биолог-Новокубанск ПФК Кубань 1:4 Алания Алания 3:0 Дружба Спартак Владикавказ 0:4 Алания Алания 1:3 ЦСКА Москва Алания 5:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 1:3 Алания

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Алания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Оренбург 2:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 3:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион
Алания 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция кубкового матча 1/64 финала, "Оренбург" - "Алания" Владикавказ. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
     
Прогнозы 18
Оренбург 100% (18)
X 0% (0)
Алания 0% (0)
Все прогнозы
1.6 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Алания
1.60
4.10
6.25
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Оренбург - Алания

Исход игры
Оренбург
100% (18)
Ничья
0% (0)
Алания
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (8)
Меньше
55.56% (10)
Обе команды забьют
Да
44.44% (8)
Нет
55.56% (10)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
38.9% (7)
2:0 Оренбург
27.8% (5)
1:0 Оренбург
27.8% (5)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.60 3.85 5.50
1.53 4.10 6.25
1.53 4.10 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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