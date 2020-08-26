  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Торпедо Москва
 
Позже

Стадион:
Шинник
Торпедо Москва
Шинник

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва
Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва
Шинник Последние 20 матчей: + = -
Шинник 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник
Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник КАМАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч Армавир 0:1 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Шинник: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Шинник 1:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Шинник Кубок Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
Шинник 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Шинник 3:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:0 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Шинник 0:4 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 2'
    "Торпедо" играет в чёрной форме с белыми рукавами, "Шинник" - в белых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч в "Спортивном городке "Лужники"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/64 финала кубка России, в котором сыграют московское «Торпедо» и ярославский «Шинник». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 57
Торпедо Москва 80.7% (46)
X 17.5% (10)
Шинник 1.8% (1)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Шинник
1.72
3.65
5.60
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Торпедо Москва - Шинник

Исход игры
Торпедо Москва
82% (50)
Ничья
16.4% (10)
Шинник
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
45% (27)
Меньше
55% (33)
Обе команды забьют
Да
58.33% (35)
Нет
41.67% (25)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
41% (25)
1:0 Торпедо Москва
32.8% (20)
1:1 Ничья
13.1% (8)
2:0 Торпедо Москва
6.6% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Торпедо Москва - Шинник онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
1.72 3.20 5.00
1.67 3.65 5.60
1.67 3.65 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.57
Букмекер Да Нет
6.10 1.10
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный