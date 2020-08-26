Торпедо Москва

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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/64 финала кубка России, в котором сыграют московское «Торпедо» и ярославский «Шинник». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.