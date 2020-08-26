Торпедо Москва
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Шинник
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва
Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва
Шинник Последние 20 матчей: + = -Шинник 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник
Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник КАМАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч Армавир 0:1 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Шинник: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Шинник 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Шинник 3:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:0 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Шинник 0:4 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Шинник
Исход игры
Торпедо Москва
82.4% (14)
Ничья
17.6% (3)
Шинник
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (9)
Меньше
47.06% (8)
Обе команды забьют
Да
70.59% (12)
Нет
29.41% (5)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
47.1% (8)
1:0 Торпедо Москва
29.4% (5)
1:1 Ничья
17.6% (3)
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