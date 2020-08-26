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Торпедо Москва
 
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Шинник

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва
Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва
Шинник Последние 20 матчей: + = -
Шинник 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник
Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник КАМАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч Армавир 0:1 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Шинник: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Шинник 1:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Шинник Кубок Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
Шинник 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Шинник 3:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:0 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Шинник 0:4 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2020, осталось 3 часа 19 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 17
    Торпедо Москва 82.4% (14)
    X 17.6% (3)
    Шинник 0% (0)
    Все прогнозы
    2.05 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Шинник
    1.77
    3.65
    4.90
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Шинник

    Исход игры
    Торпедо Москва
    82.4% (14)
    Ничья
    17.6% (3)
    Шинник
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (9)
    Меньше
    47.06% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (12)
    Нет
    29.41% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    47.1% (8)
    1:0 Торпедо Москва
    29.4% (5)
    1:1 Ничья
    17.6% (3)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.77 3.30 4.90
    1.77 3.65 4.70
    1.77 3.65 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.21 1.62
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
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