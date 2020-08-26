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  3. Австралия: A-Лига: Плей-офф: 1/2 финала
Мельбурн Сити
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0' 24'
1
Гловер
Том
4
Делбридж
Харрисон
40
Виндбихлер
Рихард
22
Гуд
Кёртис
13
Аткинсон
Натаниэль
20
Луна
Адриан
6
Бриллант
Джошуа
10
Беренгер
Флорен
19
Уэлс
Лаклан
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
2
Калвер
Аарон
22
Ускок
Томислав
19
Рисдон
Джош
10
Луштица
Стивен
21
Паскуали
Себастьян
11
Пэйн
Коннор
23
Диаманти
Алессандро
14
Берджесс
Макс
18
Бериша
Бесарт
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -
Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити A-Лига
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Вестерн Юнайтед
1.90
3.80
4.20
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Победитель

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1.86 3.40 4.10
1.90 3.80 3.85
1.83 3.80 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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