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Мельбурн Сити
2:0
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
57' Желтая карточка
Бриллант Джошуа
1:0
68' Пенальти
Макларен Джейми
75' Желтая карточка
Уэлс Лаклан
2:0
84' Гол в свои ворота
Имаи Томоки
90' Желтая карточка
Кавалло Джошуа
90' Желтая карточка
Луна Адриан
90'+5
1
Гловер
Том
4
Делбридж
Харрисон
22
Гуд
Кёртис
40
Виндбихлер
Рихард
13
Аткинсон
Натаниэль
20
Луна
Адриан
6
Бриллант
Джошуа
10
Беренгер
Флорен
19
Уэлс
Лаклан
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
22
Ускок
Томислав
2
Калвер
Аарон
19
Рисдон
Джош
10
Луштица
Стивен
21
Паскуали
Себастьян
11
Пэйн
Коннор
23
Диаманти
Алессандро
14
Берджесс
Макс
18
Бериша
Бесарт
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

Ход матча

57'
Бриллант Джошуа
 
68'
 
Кавалло Джошуа
Пэйн Коннор
68'
Меткалф Коннор
Беренгер Флорен
 
68'
Макларен Джейми
1:0
75'
Уэлс Лаклан
 
76'
Геллоуэй Скотт
Уэлс Лаклан
 
81'
 
Пирьес Дилан
Паскуали Себастьян
84'
Имаи Томоки
2:0
85'
Гриффитс Ростин
Делбридж Харрисон
 
90'
 
Кавалло Джошуа
90'
 
Стамателопулос Апостолос
Берджесс Макс
90'
Луна Адриан
 

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 23 (5) 0.85
2. Нун Крэйг 5 (1) 0.19
3. Луна Адриан 5 0.19
4. Беренгер Флорен 3 0.11
5. Меткалф Коннор 2 0.07
6. Сусаета Маркель 2 0.07
7. Гриффитс Ростин 2 0.07
8. Кабрера Хавьер 1 0.04
9. Бриллант Джошуа 1 0.04
10. Гуд Кёртис 1 0.04
11. Геллоуэй Скотт 1 0.04
12. Делбридж Харрисон 1 0.04
13. Аткинсон Натаниэль 1 0.04
14. Наджар Муди 1 0.04
15. Уэлс Лаклан 0 0
16. Джеймисон Скотт 0 0
17. Генро Денис 0 0
18. Виндбихлер Рихард 0 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бесарт 19 (4) 0.68
2. Диаманти Алессандро 8 (2) 0.29
3. Берджесс Макс 6 0.21
4. Пэйн Коннор 2 0.07
5. Коне Панайотис 2 0.07
6. Дюрэнт Эндрю 2 0.07
7. Рисдон Джош 1 0.04
8. Макдональд Скотт 1 0.04
9. Калвер Аарон 1 0.04
10. Луштица Стивен 1 0.04
11. Аппиа Квабена 1 0.04
12. Ускок Томислав 1 0.04
13. Гюлюм Эрсан 0 0
14. Пирьес Дилан 0 0
15. Скотадис Джерри 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Делбридж Харрисон 4 3
2. Джеймисон Скотт 9 0
3. Луна Адриан 6 0
4. Нун Крэйг 4 1
5. Гриффитс Ростин 5 0
6. Беренгер Флорен 4 0
7. Бриллант Джошуа 4 0
8. Геллоуэй Скотт 4 0
9. Аткинсон Натаниэль 4 0
10. Виндбихлер Рихард 3 0
11. Гуд Кёртис 3 0
12. Генро Денис 3 0
13. Бузанис Дин 2 0
14. Уэлс Лаклан 2 0
15. Меткалф Коннор 2 0
16. Кабрера Хавьер 1 0
17. Макларен Джейми 1 0
18. Гловер Том 1 0
19. Наджар Муди 1 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Дюрэнт Эндрю 6 0
2. Пэйн Коннор 6 0
3. Скотадис Джерри 6 0
4. Рисдон Джош 5 0
5. Диаманти Алессандро 4 0
6. Ертец Дарио 4 0
7. Гюлюм Эрсан 3 0
8. Коне Панайотис 3 0
9. Имаи Томоки 3 0
10. Ускок Томислав 3 0
11. Диллон Оскар 3 0
12. Макдональд Скотт 2 0
13. Луштица Стивен 2 0
14. Калвер Аарон 2 0
15. Бериша Бесарт 1 0
16. Хэмилл Брендан 1 0
17. Курто Филип 1 0
18. Берджесс Макс 1 0
19. Аспропотамитис Джонатан 1 0
20. Аппиа Квабена 1 0
21. Пирьес Дилан 1 0
22. Стамателопулос Апостолос 1 0
23. Кавалло Джошуа 1 0
24. Юл Валентино 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Сити 16.33% (8) 22.45% (11) 16.33% (8) 20.41% (10) 16.33% (8) 8.16% (4)
 Вестерн Юнайтед 13.33% (6) 24.44% (11) 17.78% (8) 20% (9) 8.89% (4) 15.56% (7)

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -
Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити A-Лига
1/2 финала
2 Мельбурн Сити
0 Вестерн Юнайтед
0 Сидней
0 Перт Глори
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3.25 1.33
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