Мельбурн Сити
2:0
Конец матча
Стадион: Bankwest Stadium
Вестерн Юнайтед
57' Желтая карточкаБриллант Джошуа
1:0
68' ПенальтиМакларен Джейми
75' Желтая карточкаУэлс Лаклан
2:0
84' Гол в свои воротаИмаи Томоки
90' Желтая карточкаКавалло Джошуа
90' Желтая карточкаЛуна Адриан
22
Гуд
Кёртис
20
Луна
Адриан
19
Уэлс
Лаклан
11
Нун
Крэйг
19
Рисдон
Джош
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Уэлс ЛакланНападающий
- Нападающий
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Наджар МудиНападающий
-
Главный тренер: Момберт Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
-
28 Диллон ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mark Rudan
Ход матча
57'
68'
1:0
75'
84'
2:0
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|23 (5)
|0.85
|2.
|Нун Крэйг
|5 (1)
|0.19
|3.
|Луна Адриан
|5
|0.19
|4.
|Беренгер Флорен
|3
|0.11
|5.
|Меткалф Коннор
|2
|0.07
|6.
|Сусаета Маркель
|2
|0.07
|7.
|Гриффитс Ростин
|2
|0.07
|8.
|Кабрера Хавьер
|1
|0.04
|9.
|Бриллант Джошуа
|1
|0.04
|10.
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|11.
|Геллоуэй Скотт
|1
|0.04
|12.
|Делбридж Харрисон
|1
|0.04
|13.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.04
|14.
|Наджар Муди
|1
|0.04
|15.
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|16.
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|17.
|Генро Денис
|0
|0
|18.
|Виндбихлер Рихард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бесарт
|19 (4)
|0.68
|2.
|Диаманти Алессандро
|8 (2)
|0.29
|3.
|Берджесс Макс
|6
|0.21
|4.
|Пэйн Коннор
|2
|0.07
|5.
|Коне Панайотис
|2
|0.07
|6.
|Дюрэнт Эндрю
|2
|0.07
|7.
|Рисдон Джош
|1
|0.04
|8.
|Макдональд Скотт
|1
|0.04
|9.
|Калвер Аарон
|1
|0.04
|10.
|Луштица Стивен
|1
|0.04
|11.
|Аппиа Квабена
|1
|0.04
|12.
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|13.
|Гюлюм Эрсан
|0
|0
|14.
|Пирьес Дилан
|0
|0
|15.
|Скотадис Джерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делбридж Харрисон
|4
|3
|2.
|Джеймисон Скотт
|9
|0
|3.
|Луна Адриан
|6
|0
|4.
|Нун Крэйг
|4
|1
|5.
|Гриффитс Ростин
|5
|0
|6.
|Беренгер Флорен
|4
|0
|7.
|Бриллант Джошуа
|4
|0
|8.
|Геллоуэй Скотт
|4
|0
|9.
|Аткинсон Натаниэль
|4
|0
|10.
|Виндбихлер Рихард
|3
|0
|11.
|Гуд Кёртис
|3
|0
|12.
|Генро Денис
|3
|0
|13.
|Бузанис Дин
|2
|0
|14.
|Уэлс Лаклан
|2
|0
|15.
|Меткалф Коннор
|2
|0
|16.
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|17.
|Макларен Джейми
|1
|0
|18.
|Гловер Том
|1
|0
|19.
|Наджар Муди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дюрэнт Эндрю
|6
|0
|2.
|Пэйн Коннор
|6
|0
|3.
|Скотадис Джерри
|6
|0
|4.
|Рисдон Джош
|5
|0
|5.
|Диаманти Алессандро
|4
|0
|6.
|Ертец Дарио
|4
|0
|7.
|Гюлюм Эрсан
|3
|0
|8.
|Коне Панайотис
|3
|0
|9.
|Имаи Томоки
|3
|0
|10.
|Ускок Томислав
|3
|0
|11.
|Диллон Оскар
|3
|0
|12.
|Макдональд Скотт
|2
|0
|13.
|Луштица Стивен
|2
|0
|14.
|Калвер Аарон
|2
|0
|15.
|Бериша Бесарт
|1
|0
|16.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|17.
|Курто Филип
|1
|0
|18.
|Берджесс Макс
|1
|0
|19.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|20.
|Аппиа Квабена
|1
|0
|21.
|Пирьес Дилан
|1
|0
|22.
|Стамателопулос Апостолос
|1
|0
|23.
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|24.
|Юл Валентино
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Сити
|16.33% (8)
|22.45% (11)
|16.33% (8)
|20.41% (10)
|16.33% (8)
|8.16% (4)
|Вестерн Юнайтед
|13.33% (6)
|24.44% (11)
|17.78% (8)
|20% (9)
|8.89% (4)
|15.56% (7)
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3