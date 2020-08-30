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Сидней
0:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
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53' Желтая карточка
_Retre P.
61'
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
26
Брэттан
Люк
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
1
Гловер
Том
4
Делбридж
Харрисон
40
Виндбихлер
Рихард
22
Гуд
Кёртис
13
Аткинсон
Натаниэль
20
Луна
Адриан
6
Бриллант
Джошуа
10
Беренгер
Флорен
19
Уэлс
Лаклан
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
Сидней
Мельбурн Сити

Ход матча

18'
 
53'
_Retre P.
 

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: + = -
Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней
Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -
Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней
Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори

Последние игры между собой

Сидней: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Мельбурн Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мельбурн Сити 2:0 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити A-Лига
Мельбурн Сити 0:3 Сидней A-Лига Мельбурн Сити 0:4 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:1 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА Сидней 3:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:3 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сидней Кубок ФФА Мельбурн Сити 3:0 Сидней A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Ретре Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Делбридж Харрисон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Мельбурн Сити
3.20
2.55
2.95
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Победитель

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3.15 2.55 2.90
3.20 2.50 2.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.20 1.27 3.70 1.18 4.75 1.04 10.00 1.03 12.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
1.14 5.55 1.27 3.70 1.15 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
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