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Сидней
1:0
Итог доп. времени

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
18' Undefined phrase: football_event_
53' Желтая карточка
_Retre P.
97' Желтая карточка
_Grant R.
1:0
100' Гол
_Grant R.
103' Желтая карточка
_Windbichler R.
117' Желтая карточка
_Atkinson N.
120'
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
26
Брэттан
Люк
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
1
Гловер
Том
4
Делбридж
Харрисон
40
Виндбихлер
Рихард
22
Гуд
Кёртис
13
Аткинсон
Натаниэль
20
Луна
Адриан
6
Бриллант
Джошуа
10
Беренгер
Флорен
19
Уэлс
Лаклан
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
Сидней
Мельбурн Сити

Ход матча

18'
 
53'
_Retre P.
 
72'
 
_Galloway S.
_Delbridge H.
77'
 
_Metcalfe C.
_Berenguer F.
86'
 
_Najjarine R.
_Wales L.
87'
_Baumjohann A.
_Caceres A.
 
87'
_Buhagiar T.
_Barbarouses K.
 
97'
_Grant R.
 
100'
_Grant R.
(_Brattan L.)
1:0
103'
 
_Windbichler R.
106'
 
_Colakovski S.
_Noone C.
116'
 
_Griffiths R.
_Windbichler R.
117'
 
_Atkinson N.

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: + = -
Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней
Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -
Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней
Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори

Последние игры между собой

Сидней: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Мельбурн Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мельбурн Сити 2:0 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити A-Лига
Мельбурн Сити 0:3 Сидней A-Лига Мельбурн Сити 0:4 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:1 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА Сидней 3:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:3 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сидней Кубок ФФА Мельбурн Сити 3:0 Сидней A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Делбридж Харрисон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
8.50 1.23 8.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.23 4.05 1.45 2.70 1.23 4.05 1.04 10.00 1.03 12.00 1.04 10.00 1.03 12.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
1.14 5.55 1.27 3.70 1.15 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.20
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2.5 2.5
2.15 1.70 1.37 3.05 1.02 13.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
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