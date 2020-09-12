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  3. Турция
Гёзтепе
3:0
Перерыв

Стадион:
Денизлиспор
0'
9' Желтая карточка
Родальега Уго
1:0
10' Пенальти
Эзтюрк Алпаслан
24' Желтая карточка
Муравски Радослав
2:0
25' Гол
Нукан Атынч
28' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
3:0
43' Гол
Акбунар Халиль
70
Irfan
Egribayat
77
Палули
Мурат
5
Эзтюрк
Алпаслан
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
8
Айдогду
Сонер
7
Акбунар
Халиль
30
Каян
Ялчин
10
Моссоро
Марсио
11
Трипич
Златко
22
Идейе
Браун
19
Гёнен
Дженк
2
Лопеш
Тьягу
15
Йылмаз
Огуз
22
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
9
Сако
Хади
10
Айсатти
Исмаил
6
Бакалорц
Марвин
8
Муравски
Радослав
7
Родальега
Уго
11
Мешанович
Мурис
Гёзтепе
4-1-4-1
Денизлиспор
4-5-1

Ход матча

9'
 
Родальега Уго
10'
Эзтюрк Алпаслан
1:0
24'
 
Муравски Радослав
25'
Нукан Атынч
(Эмир Беркан)
2:0
28'
 
Юмлу Мустафа
43'
Акбунар Халиль
(Айдогду Сонер)
3:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нукан Атынч 1 1
2. Акбунар Халиль 1 1
3. Эзтюрк Алпаслан 1 (1) 1
4. Айдогду Сонер 0 0
5. Эмир Беркан 0 0
Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Гёзтепе
# Игрок      
Денизлиспор
# Игрок      
1. Родальега Уго 1 0
2. Юмлу Мустафа 1 0
3. Муравски Радослав 1 0

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -
Гёзтепе 2:1 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Гёзтепе 3:1 Сивасспор Галатасарай 3:1 Гёзтепе
Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор
Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Товарищеские матчи Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Первая лига Турции
Гёзтепе 2:4 Денизлиспор Первая лига Турции Гёзтепе 0:1 Денизлиспор Первая лига Турции Денизлиспор 1:2 Гёзтепе Первая лига Турции Гёзтепе 1:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:0 Гёзтепе Турецкая первая лига Гёзтепе 1:1 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 2:1 Гёзтепе А Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Гёзтепе 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Аланьяспор 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фенербахче 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Коньяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Истанбул Башакшехир 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хатайспор 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бешикташ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Антальяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Генчлербирлиги 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кайсериспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эрзурумспор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Анкарагюджю 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Касымпаша 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ризеспор 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Газишехир Газиантеп 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Денизлиспор 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
21. Малатьяспор 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gursel Aksel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гёзтепе
Ничья
Денизлиспор
2.18
4.15
80.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гёзтепе 3:0 Денизлиспор онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.45 4.15 7.20
1.01 29.00 80.00
2.17 3.36 3.36
2.03 3.40 3.81
1.09 11.19 33.53

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.50 1.04 7.50 1.09 8.20 1.07 2.50 1.53 2.03 1.78 5.30 1.15 1.40 2.80 4.44 1.20 1.11 6.00 1.82 1.97 1.01 12.00 1.23 4.05 1.05 9.50
9.90 1.06 8.30 1.08 3.32 1.34 2.51 1.54 1.76 2.18 1.43 2.88 1.30 3.60 1.12 6.45 1.10 7.30 1.02 14.25
7.10 1.10 6.06 1.13 2.89 1.42 2.20 1.68 1.67 2.22 1.34 3.29 1.24 4.11 1.09 7.54 1.08 8.06 1.02 15.27 1.02 15.79
7.33 1.11 2.98 1.43 2.55 1.56 2.07 1.83 5.14 1.18 2.22 1.71 3.69 1.30 2.49 1.57 2.03 1.85 1.76 2.14 1.48 2.74 1.29 3.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
1.81 1.99 2.10 1.72 1.10 6.30 1.40 2.90 1.03 12.00
2.88 1.42 1.88 1.92 1.38 3.04 1.12 6.30 1.08 8.20
2.61 1.50 1.71 2.15 1.35 3.23 1.10 7.10 1.07 8.66 1.01 17.30 1.01 18.04
2.85 1.46 2.33 1.65 1.80 2.11 1.50 2.71 1.83 2.06 1.52 2.64 1.21 4.63 1.24 4.27 1.12 6.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.18 1.23 3.70
3.52 1.30 2.36 1.53 1.58 2.38 1.25 3.95 1.16 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.05
2.05 1.78
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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