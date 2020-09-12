Гёзтепе
5:1
Конец матча
Стадион: Gursel Aksel Stadium
Денизлиспор
9' Желтая карточкаРодальега Уго
1:0
10' ПенальтиЭзтюрк Алпаслан
24' Желтая карточкаМуравски Радослав
2:0
25' ГолНукан Атынч
28' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
3:0
43' ГолАкбунар Халиль
4:0
50' ГолМоссоро Марсио
4:1
62' ГолЙылмаз Огуз
5:1
71' ГолТрипич Златко
77
Палули
Мурат
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
30
Каян
Ялчин
22
Идейе
Браун
19
Гёнен
Дженк
15
Йылмаз
Огуз
22
Юмлу
Мустафа
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Идейе БраунНападающий
- Запасные игроки
-
13 Озчимен АрдаВратарь
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
90 Efe Binici
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Защитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
-
23 Айтач СакыбЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
-
60 Чек ОзгюрПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
Ход матча
10'
1:0
25'
2:0
28'
43'
3:0
50'
4:0
62'
4:1
71'
5:1
85'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нукан Атынч
|1
|1
|2.
|Моссоро Марсио
|1
|1
|3.
|Трипич Златко
|1
|1
|4.
|Акбунар Халиль
|1
|1
|5.
|Эзтюрк Алпаслан
|1 (1)
|1
|6.
|Идейе Браун
|0
|0
|7.
|Айдогду Сонер
|0
|0
|8.
|Эмир Беркан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йылмаз Огуз
|1
|1
|2.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Родальега Уго
|1
|0
|2.
|Юмлу Мустафа
|1
|0
|3.
|Муравски Радослав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гёзтепе
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Денизлиспор
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гёзтепе 2:1 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Гёзтепе 3:1 Сивасспор Галатасарай 3:1 Гёзтепе
Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе
Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =5 -12Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор
Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гёзтепе
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Коньяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хатайспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бешикташ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Антальяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Генчлербирлиги
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кайсериспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эрзурумспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Анкарагюджю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Касымпаша
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ризеспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Малатьяспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|21.
|Денизлиспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7.5
|7.5
|10.50
|1.04
|7.50
|1.09
|8.20
|1.07
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.03
|1.78
|5.30
|1.15
|—
|—
|1.40
|2.80
|—
|—
|4.44
|1.20
|—
|—
|1.11
|6.00
|—
|—
|2.90
|1.40
|—
|—
|1.01
|12.00
|1.40
|2.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.13
|5.80
|9.90
|1.06
|8.30
|1.08
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.43
|2.88
|—
|—
|1.30
|3.60
|—
|—
|1.12
|6.45
|—
|—
|1.10
|7.30
|—
|—
|1.02
|14.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.10
|1.10
|6.06
|1.13
|2.89
|1.42
|—
|—
|2.20
|1.68
|—
|—
|1.67
|2.22
|—
|—
|1.34
|3.29
|—
|—
|1.24
|4.11
|—
|—
|1.09
|7.54
|—
|—
|1.08
|8.06
|—
|—
|1.02
|15.27
|1.02
|15.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.33
|1.11
|2.98
|1.43
|2.55
|1.56
|2.07
|1.83
|5.14
|1.18
|2.22
|1.71
|3.69
|1.30
|2.49
|1.57
|2.03
|1.85
|1.76
|2.14
|2.91
|1.44
|2.12
|1.77
|1.78
|2.11
|1.55
|2.54
|1.32
|3.49
|2.62
|1.52
|2.17
|1.74
|1.71
|2.22
|1.47
|2.81
|1.67
|2.29
|1.41
|3.04
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.81
|1.99
|—
|—
|2.10
|1.72
|—
|—
|1.10
|6.30
|1.40
|2.90
|—
|—
|—
|—
|1.03
|12.00
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.12
|6.30
|1.08
|8.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.61
|1.50
|—
|—
|1.71
|2.15
|—
|—
|1.35
|3.23
|—
|—
|1.10
|7.10
|1.07
|8.66
|—
|—
|1.01
|17.30
|1.01
|18.04
|2.85
|1.46
|2.33
|1.65
|1.80
|2.11
|1.50
|2.71
|1.83
|2.06
|1.52
|2.64
|1.21
|4.63
|1.24
|4.27
|1.12
|6.73
|—
|—
|—
|—