Галатасарай
3:1
Конец матча
Стадион: Тюрк Телеком Арена
Газишехир Газиантеп
7' Желтая карточкаАкташ Кубилай
1:0
8' ПенальтиФалькао Радамель
23' Желтая карточкаЛюиндама Кристиан
2:0
28' ГолКылынч Эмре
3:0
40' ГолФалькао Радамель
3:1
53' ГолAndre Ribeiro I
63' Желтая карточкаМораис Жуниор II
78' Желтая карточкаБеланда Юнес
82' Желтая карточкаЖефферсон IV
99
Эзтюрк
Фатих
10
Беланда
Юнес
54
Кылынч
Эмре
66
Арда
Туран
- Основной состав
-
99 Эзтюрк ФатихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Арда ТуранПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Коджук ОканВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Донк РайанЗащитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Полузащитник
-
19 Байрам ОмерПолузащитник
-
11 Бабель РайанНападающий
-
90 Диань МбайеНападающий
-
80 Ali Kol
-
Главный тренер: Терим Фатих
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Теттех АзизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
8'
1:0
28'
2:0
40'
53'
3:1
63'
78'
82'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 2
-
8 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|2
|2.
|Кылынч Эмре
|1
|1
|3.
|Фегули Софьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andre Ribeiro I
|1
|1
|2.
|Вурал Гюрай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беланда Юнес
|1
|0
|2.
|Люиндама Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|2.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|3.
|Жефферсон IV
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Галатасарай
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|Газишехир Газиантеп
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Галатасарай Последние 20 матчей: +9 =6 -5Галатасарай 1:1 Хатайспор Галатасарай 2:0 Умраньеспор Галатасарай 1:0 Истанбулспор Антальяспор 2:2 Галатасарай
Галатасарай 3:1 Гёзтепе Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Аланьяспор 4:1 Галатасарай Галатасарай 1:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 0:0 Бешикташ Сивасспор 2:2 Галатасарай Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:3 Галатасарай Галатасарай 1:0 Малатьяспор Галатасарай 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Галатасарай Аланьяспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 4:1 Кайсериспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +8 =7 -5Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша
Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед
Последние игры между собой
Галатасарай: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гёзтепе
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Коньяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хатайспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бешикташ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Антальяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Генчлербирлиги
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кайсериспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эрзурумспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Анкарагюджю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Касымпаша
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ризеспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Малатьяспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|21.
|Денизлиспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|4.55
|1.19
|3.68
|1.29
|2.31
|1.68
|1.86
|1.96
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.20
|4.70
|1.09
|7.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.30
|1.04
|10.24
|1.05
|4.34
|1.22
|3.49
|1.31
|2.23
|1.66
|1.76
|2.08
|1.49
|2.64
|1.25
|4.00
|1.19
|4.77
|1.08
|8.06
|1.07
|8.66
|1.02
|15.78
|1.02
|16.23