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  3. Турция
Галатасарай
3:1
Конец матча

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
7' Желтая карточка
Акташ Кубилай
1:0
8' Пенальти
Фалькао Радамель
23' Желтая карточка
Люиндама Кристиан
2:0
28' Гол
Кылынч Эмре
3:0
40' Гол
Фалькао Радамель
3:1
53' Гол
Andre Ribeiro I
63' Желтая карточка
Мораис Жуниор II
78' Желтая карточка
Беланда Юнес
82' Желтая карточка
Жефферсон IV
90'+4
99
Эзтюрк
Фатих
3
Элабделлауи
Омар
27
Люиндама
Кристиан
45
Маркан
Маркос
36
Сараччи
Марсело
4
Антальялы
Тайлан
10
Беланда
Юнес
54
Кылынч
Эмре
89
Фегули
Софьян
66
Арда
Туран
9
Фалькао
Радамель
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
13
Мораис
Жуниор
II
28
Соуза
Андре
5
Акташ
Кубилай
7
Озер
Кенан
44
Максим
Александру
11
Вурал
Гюрай
9
Andre
Ribeiro
I
Галатасарай
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Акташ Кубилай
8'
Фалькао Радамель
1:0
23'
Люиндама Кристиан
 
28'
Кылынч Эмре
(Фалькао Радамель)
2:0
40'
Фалькао Радамель
(Фегули Софьян)
3:0
46'
 
Шахин Дженк
Озер Кенан
46'
 
Жефферсон IV
Акташ Кубилай
53'
3:1
Andre Ribeiro I
(Вурал Гюрай)
55'
 
Соялп Фуркан
Соуза Андре
63'
 
Мораис Жуниор II
65'
 
Кожуль Звонимир
Вурал Гюрай
66'
Бабель Райан
Арда Туран
 
66'
Байрам Омер
Фегули Софьян
 
66'
Донк Райан
Люиндама Кристиан
 
70'
 
Демир Мухаммет
Максим Александру
78'
Беланда Юнес
 
80'
Дурмаз Джимми
Кылынч Эмре
 
82'
 
Жефферсон IV
87'
Диань Мбайе
Фалькао Радамель
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фалькао Радамель 2 (1) 2
2. Кылынч Эмре 1 1
3. Фегули Софьян 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andre Ribeiro I 1 1
2. Вурал Гюрай 0 0

Карточки

Галатасарай
# Игрок      
1. Беланда Юнес 1 0
2. Люиндама Кристиан 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 1 0
2. Акташ Кубилай 1 0
3. Жефферсон IV 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Галатасарай 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0
 Газишехир Газиантеп 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Галатасарай Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Галатасарай 1:1 Хатайспор Галатасарай 2:0 Умраньеспор Галатасарай 1:0 Истанбулспор Антальяспор 2:2 Галатасарай
Галатасарай 3:1 Гёзтепе Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Аланьяспор 4:1 Галатасарай Галатасарай 1:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 0:0 Бешикташ Сивасспор 2:2 Галатасарай Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:3 Галатасарай Галатасарай 1:0 Малатьяспор Галатасарай 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Галатасарай Аланьяспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 4:1 Кайсериспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша
Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед

Последние игры между собой

Галатасарай: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Суперлига Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гёзтепе 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Галатасарай 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Аланьяспор 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фенербахче 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Коньяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Истанбул Башакшехир 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хатайспор 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бешикташ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Антальяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Генчлербирлиги 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кайсериспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эрзурумспор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Анкарагюджю 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Касымпаша 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ризеспор 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Малатьяспор 1 0 0 1 0 - 3 0
21. Денизлиспор 1 0 0 1 1 - 5 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.48 4.70 6.30
1.55 4.17 6.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 1.02 13.00 1.03 4.55 1.19 3.68 1.29 2.31 1.68 1.86 1.96 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.09 7.80
11.30 1.04 10.24 1.05 4.34 1.22 3.49 1.31 2.23 1.66 1.76 2.08 1.49 2.64 1.25 4.00 1.19 4.77 1.08 8.06 1.07 8.66 1.02 15.78 1.02 16.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.45 1.31 2.45 1.55 1.58 2.38 1.21 4.40 1.15 5.35
3.35 1.33 2.25 1.65 1.55 2.47 1.20 4.62 1.14 5.79 1.03 12.89 1.03 13.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.18 3.26 1.34 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.81 2.01
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