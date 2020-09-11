Ризеспор
1:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Фенербахче
0:0
32' Не забитый пенальтиЭркин Джанер
40' Желтая карточкаКадыоглу Ферди
1:0
59' ГолШкода Милан
15
Ай
Селим
53
Мелняк
Дарио
21
Шкода
Милан
77
Генюл
Гёкхан
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
27
Тиам
Маме
23
Тюрюдж
Дениз
22
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ай СелимЗащитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Коч АлберкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Чифтчи НадирНападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дирар НабильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
32'
0:0
40'
59'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|1
|1
|2.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор
Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук
Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:5 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Фенербахче Суперлига Ризеспор 1:5 Фенербахче Суперлига Ризеспор 1:4 Фенербахче Кубок Турции Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Фенербахче 0:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Фенербахче Суперлига Ризеспор 2:4 Фенербахче Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ризеспор
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Коньяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хатайспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Бешикташ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Антальяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Генчлербирлиги
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Кайсериспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эрзурумспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Анкарагюджю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Касымпаша
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Газишехир Газиантеп
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гёзтепе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Денизлиспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Аланьяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сивасспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Малатьяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Фатих Карагюмрюк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.25
|1.33
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.12
|6.10
|1.91
|1.89
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.11
|6.50
|1.09
|7.20
|1.05
|8.40
|1.04
|9.00
|13.25
|1.03
|11.75
|1.04
|—
|—
|4.15
|1.24
|—
|—
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.18
|1.76
|—
|—
|1.68
|2.21
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.22
|4.40
|1.17
|5.20
|1.06
|9.50
|—
|—
|9.38
|1.06
|8.66
|1.07
|—
|—
|3.81
|1.27
|—
|—
|2.98
|1.40
|—
|—
|2.02
|1.80
|—
|—
|1.59
|2.37
|—
|—
|1.40
|2.98
|1.18
|4.94
|1.15
|5.54
|1.05
|10.24
|1.05
|10.24
|5.00
|1.18
|3.51
|1.31
|2.37
|1.61
|2.92
|1.42
|2.43
|1.59
|1.93
|1.94
|1.58
|2.44
|1.42
|2.94
|1.47
|2.76
|1.62
|2.35
|1.50
|2.66
|1.22
|4.38
|—
|—
|1.16
|6.01
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.17
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.18
|4.85
|1.13
|6.00
|—
|—
|—
|—
|3.07
|1.38
|—
|—
|2.05
|1.78
|—
|—
|1.48
|2.67
|1.16
|5.32
|1.12
|6.36
|1.02
|14.69
|1.02
|15.49
|1.26
|3.92
|1.14
|6.03
|1.26
|3.95
|1.61
|2.37
|1.43
|2.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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