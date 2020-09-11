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Ризеспор
1:2
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
0:0
32' Не забитый пенальти
Эркин Джанер
40' Желтая карточка
Кадыоглу Ферди
1:0
59' Гол
Шкода Милан
1:1
76' Гол
Генюл Гёкхан
82' Желтая карточка
Гюмюш Синан
85' Желтая карточка
Морозюк Николай
1:2
87' Пенальти
Соса Хосе
90'+6
1
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
3
Хациисаяс
Димитриос
15
Ай
Селим
53
Мелняк
Дарио
8
Сантос
Фабрисио
18
Самудио
Брайан
5
Дурак
Абдулла
44
Ветрих
Амедей
10
Болдрин
Фернандо
21
Шкода
Милан
1
Байиндыр
Алтай
77
Генюл
Гёкхан
4
Азиз
Сердар
32
Йоргенсен
Матиас
88
Эркин
Джанер
6
Джигерджи
Толга
20
Густаво
Диас
27
Тиам
Маме
23
Тюрюдж
Дениз
16
Кадыоглу
Ферди
22
Фрай
Микаэль
Ризеспор
4-1-4-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

32'
0:0
Эркин Джанер
40'
 
Кадыоглу Ферди
54'
 
Валенсия Эннер
Тиам Маме
59'
Шкода Милан
(Мелняк Дарио)
1:0
64'
Михаляк Конрад
Ветрих Амедей
 
64'
Пехливан Ясин
Дурак Абдулла
 
65'
 
Гюмюш Синан
Кадыоглу Ферди
65'
 
Туфан Озан
Тюрюдж Дениз
76'
1:1
Генюл Гёкхан
(Эркин Джанер)
77'
 
Соса Хосе
Густаво Диас
79'
Реми Лоик
Шкода Милан
 
82'
 
Гюмюш Синан
85'
Морозюк Николай
 
87'
1:2
Соса Хосе
90'
Kemal Ruzgar
Самудио Брайан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 1 1
2. Мелняк Дарио 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Генюл Гёкхан 1 1
2. Соса Хосе 1 (1) 1
3. Эркин Джанер 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Морозюк Николай 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Гюмюш Синан 1 0
2. Кадыоглу Ферди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 0 0 0 100% (1) 0 0
 Фенербахче 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор
Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -
Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук
Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Фенербахче 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:5 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Фенербахче Суперлига Ризеспор 1:5 Фенербахче Суперлига Ризеспор 1:4 Фенербахче Кубок Турции Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Фенербахче 0:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Фенербахче Суперлига Ризеспор 2:4 Фенербахче Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Коньяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Истанбул Башакшехир 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Хатайспор 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бешикташ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Антальяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Генчлербирлиги 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кайсериспор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эрзурумспор 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Анкарагюджю 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Касымпаша 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Газишехир Газиантеп 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гёзтепе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Денизлиспор 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аланьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сивасспор 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Малатьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Фатих Карагюмрюк 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Ризеспор 1 0 0 1 1 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Кадыоглу Ферди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Эркин Джанер пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 1.05
5.80 2.50 2.10
3.84 3.80 1.83
4.57 3.79 1.76
8.03 1.54 3.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.25 1.33 2.18 1.68 1.50 2.55 1.17 4.90 1.12 6.10 1.91 1.89 1.02 13.00 1.07 8.40 1.11 6.50 1.09 7.20 1.05 8.40 1.04 9.00
13.25 1.03 11.75 1.04 4.15 1.24 3.32 1.34 2.18 1.76 1.68 2.21 1.44 2.82 1.22 4.40 1.17 5.20 1.06 9.50
9.38 1.06 8.66 1.07 3.81 1.27 2.98 1.40 2.02 1.80 1.59 2.37 1.40 2.98 1.18 4.94 1.15 5.54 1.05 10.24 1.05 10.24
5.00 1.18 3.51 1.31 2.37 1.61 2.92 1.42 2.43 1.59 1.93 1.94 1.58 2.44 1.64 2.31 1.39 3.07 1.15 5.75 1.50 2.66 1.22 4.38 1.16 6.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00 1.17 4.70
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.00
3.07 1.38 2.05 1.78 1.48 2.67 1.16 5.32 1.12 6.36 1.02 14.69 1.02 15.49
1.26 3.92 1.14 6.03 1.26 3.95 1.61 2.37 1.43 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.85 1.42 1.87 2.05 1.40 2.90 1.25 3.90
4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
1.82 2.00
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
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