Аланьяспор
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Кайсериспор
33
Лунг
Силвиу
13
Лопеш
Мигел
32
Субаши
Ясир
89
Ака
Яу
11
Челик
Мугдат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Булут ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Cagdas Atan
- Основной состав
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Субаши ЯсирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Челик МугдатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Депе ИлханПолузащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
-
18 Квржич ЗоранПолузащитник
-
14 Демир ЭмреНападающий
-
19 Узун ОмерНападающий
-
23 Парлак ИлханНападающий
-
Главный тренер: Bayram Bektas
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колкер Стивен
|1
|0.5
|2.
|Давидсон
|1
|0.5
|3.
|Цавелас Георгиос
|0
|0
|4.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квржич Зоран
|1
|0.5
|2.
|Субаши Ясир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|2.
|Давидсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лунг Силвиу
|1
|0
|2.
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|3.
|Чапар Огузхан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аланьяспор
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Кайсериспор
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор
Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги
Кайсериспор Последние 20 матчей: + = -Кайсериспор 1:0 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Газиантепспор Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор
Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 3:1 Бешикташ Сивасспор 0:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Кайсериспор 2:2 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Фенербахче 2:0 Кайсериспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Кайсериспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гёзтепе
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Бешикташ
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Антальяспор
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Аланьяспор
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Кайсериспор
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Хатайспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Эрзурумспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Коньяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Трабзонспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Генчлербирлиги
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Малатьяспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Денизлиспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Анкарагюджю
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Касымпаша
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Ризеспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|21.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|10.00
|1.04
|10.00
|1.03
|3.60
|1.28
|—
|—
|3.25
|1.31
|—
|—
|1.92
|1.87
|1.92
|1.88
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.35
|3.15
|1.21
|4.10
|1.12
|6.10
|1.05
|8.40
|1.03
|12.00
|—
|—
|—
|—
|13.50
|1.03
|11.75
|1.04
|4.15
|1.24
|—
|—
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.22
|4.40
|1.17
|5.15
|1.06
|9.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|9.74
|1.05
|4.25
|1.22
|—
|—
|3.36
|1.32
|—
|—
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.71
|2.13
|—
|—
|1.46
|2.70
|1.23
|4.13
|1.18
|4.82
|1.07
|8.30
|1.06
|8.96
|1.01
|15.80
|1.01
|16.21
|—
|—
|—
|—
|3.29
|1.36
|2.90
|1.44
|2.51
|1.56
|2.06
|1.82
|1.81
|2.07
|1.61
|2.41
|1.68
|2.26
|1.53
|2.59
|1.27
|3.93
|—
|—
|1.16
|5.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.33
|1.60
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.25
|3.90
|1.17
|4.60
|1.04
|10.00
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.19
|4.75
|1.13
|6.00
|—
|—
|—
|—
|3.24
|1.34
|—
|—
|2.19
|1.67
|—
|—
|1.53
|2.49
|1.19
|4.66
|1.13
|5.88
|1.03
|12.88
|1.02
|13.67
|2.17
|1.74
|1.77
|2.11
|1.38
|3.16
|1.26
|4.02
|1.50
|2.68
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—