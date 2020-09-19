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Аланьяспор
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Кайсериспор
0' 30'
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
21
Мубандже
Жак-Франсуа
7
Караджа
Эфеджан
8
Учан
Салих
Аксой
Фатих
Давидсон
Adam
Bareiro
11
Бакасетас
Тасос
33
Лунг
Силвиу
13
Лопеш
Мигел
3
Аттама
Джозеф
4
Коловециос
Димитрис
32
Субаши
Ясир
8
Аджар
Хасан
88
Кампаньяро
Густаво
89
Ака
Яу
9
Канга
Вилфрид
96
Узодимма
Энтони
11
Челик
Мугдат
Аланьяспор
4-4-2
Кайсериспор
4-3-2-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колкер Стивен 1 0.5
2. Давидсон 1 0.5
3. Цавелас Георгиос 0 0
4. Караджа Эфеджан 0 0
Кайсериспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квржич Зоран 1 0.5
2. Субаши Ясир 0 0

Карточки

Аланьяспор
# Игрок      
1. Мубандже Жак-Франсуа 1 0
2. Давидсон 1 0
Кайсериспор
# Игрок      
1. Лунг Силвиу 1 0
2. Кампаньяро Густаво 1 0
3. Чапар Огузхан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аланьяспор 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Кайсериспор 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -
Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор
Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги
Кайсериспор Последние 20 матчей: + = -
Кайсериспор 1:0 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Газиантепспор Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор
Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 3:1 Бешикташ Сивасспор 0:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Кайсериспор 2:2 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Фенербахче 2:0 Кайсериспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Кайсериспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 5:0 Кайсериспор Суперлига
Кайсериспор 1:2 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 1:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 3:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 3:0 Кайсериспор Суперлига Аланьяспор 1:1 Кайсериспор Первая лига Турции Кайсериспор 2:0 Аланьяспор Турецкая первая лига Кайсериспор 5:0 Аланьяспор Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гёзтепе 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Бешикташ 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Антальяспор 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Аланьяспор 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Кайсериспор 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Хатайспор 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Галатасарай 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Эрзурумспор 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Фенербахче 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Трабзонспор 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Генчлербирлиги 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Малатьяспор 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Денизлиспор 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Анкарагюджю 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Касымпаша 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Ризеспор 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 1 - 3 0
21. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Кайсериспор
1.52
4.76
7.25
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Где смотреть матч Аланьяспор 0:1 Кайсериспор онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.45 4.15 6.80
1.52 4.00 6.70
1.47 4.55 6.70
1.42 4.76 7.16
1.53 4.21 6.69

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.04 10.00 1.03 3.60 1.28 3.25 1.31 1.92 1.87 1.92 1.88 1.69 2.17 1.35 3.15 1.21 4.10 1.12 6.10 1.05 8.40 1.03 12.00
13.50 1.03 11.75 1.04 4.15 1.24 3.32 1.34 2.19 1.75 1.69 2.20 1.45 2.79 1.22 4.40 1.17 5.15 1.06 9.40
10.70 1.04 9.74 1.05 4.25 1.22 3.36 1.32 2.18 1.68 1.71 2.13 1.46 2.70 1.23 4.13 1.18 4.82 1.07 8.30 1.06 8.96 1.01 15.80 1.01 16.21
3.29 1.36 2.90 1.44 2.51 1.56 2.06 1.82 1.81 2.07 1.61 2.41 1.68 2.26 1.53 2.59 1.27 3.93 1.16 5.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.33 1.60 2.20 1.67 1.25 3.90 1.17 4.60 1.04 10.00
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.24 1.34 2.19 1.67 1.53 2.49 1.19 4.66 1.13 5.88 1.03 12.88 1.02 13.67
2.17 1.74 1.77 2.11 1.38 3.16 1.26 4.02 1.50 2.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90
4.30 1.22 3.15 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.87
1.94 1.85
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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