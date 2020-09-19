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Аланьяспор
2:0
Конец матча

Стадион:
Кайсериспор
0'
1:0
45' Гол
Adam Bareiro
55' Желтая карточка
Аджар Хасан
64' Желтая карточка
Аттама Джозеф
76' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
2:0
77' Гол
Adam Bareiro
89' Желтая карточка
Демир Эмре
90'+5
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
31
Цавелас
Георгиос
44
Колкер
Стивен
21
Мубандже
Жак-Франсуа
5
Аксой
Фатих
8
Учан
Салих
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
91
Давидсон
9
Adam
Bareiro
33
Лунг
Силвиу
13
Лопеш
Мигел
4
Коловециос
Димитрис
89
Ака
Яу
32
Субаши
Ясир
8
Аджар
Хасан
3
Аттама
Джозеф
88
Кампаньяро
Густаво
86
Узодимма
Энтони
11
Челик
Мугдат
9
Канга
Вилфрид
Аланьяспор
4-4-2
Кайсериспор
4-3-2-1

Ход матча

45'
Adam Bareiro
1:0
46'
 
Леннон Аарон
Ака Яу
55'
 
Аджар Хасан
63'
 
Парлак Илхан
Челик Мугдат
63'
 
Депе Илхан
Узодимма Энтони
64'
 
Аттама Джозеф
72'
Гюлселам Джейхун
Аксой Фатих
 
76'
Цавелас Георгиос
 
77'
Adam Bareiro
2:0
79'
Efkan Bekiroglu
Бакасетас Тасос
 
79'
Бабакар Хоума
Adam Bareiro
 
87'
Berkan Kutlu
Учан Салих
 
87'
Пектемек Мустафа
Давидсон
 
87'
 
Демир Эмре
Аджар Хасан
89'
 
Демир Эмре

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adam Bareiro 2 1
2. Колкер Стивен 1 0.5
3. Давидсон 1 0.5
4. Цавелас Георгиос 0 0
5. Караджа Эфеджан 0 0
Кайсериспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квржич Зоран 1 0.5
2. Субаши Ясир 0 0

Карточки

Аланьяспор
# Игрок      
1. Цавелас Георгиос 1 0
2. Мубандже Жак-Франсуа 1 0
3. Давидсон 1 0
Кайсериспор
# Игрок      
1. Лунг Силвиу 1 0
2. Аттама Джозеф 1 0
3. Аджар Хасан 1 0
4. Кампаньяро Густаво 1 0
5. Чапар Огузхан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аланьяспор 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Кайсериспор 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -
Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор
Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги
Кайсериспор Последние 20 матчей: + = -
Кайсериспор 1:0 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Газиантепспор Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор
Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 3:1 Бешикташ Сивасспор 0:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Кайсериспор 2:2 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Фенербахче 2:0 Кайсериспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Кайсериспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 5:0 Кайсериспор Суперлига
Кайсериспор 1:2 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 1:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 3:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 3:0 Кайсериспор Суперлига Аланьяспор 1:1 Кайсериспор Первая лига Турции Кайсериспор 2:0 Аланьяспор Турецкая первая лига Кайсериспор 5:0 Аланьяспор Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Гёзтепе 2 1 1 0 6 - 2 4
3. Бешикташ 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Антальяспор 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Хатайспор 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Галатасарай 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Эрзурумспор 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Фенербахче 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Кайсериспор 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Трабзонспор 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Генчлербирлиги 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Малатьяспор 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Денизлиспор 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Анкарагюджю 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Касымпаша 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Ризеспор 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 1 - 3 0
21. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Adam Bareiro бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Лопеш Мигел бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.12 6.60 28.00
1.10 8.00 44.00
1.47 4.55 6.70
1.42 4.76 7.16
1.16 7.02 27.93

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.80 1.10 10.00 1.03 2.52 1.52 3.25 1.31 1.03 12.00 1.92 1.88 1.69 2.17 1.05 9.50 1.21 4.10 1.05 9.50 1.05 8.40 1.03 12.00
13.50 1.03 11.75 1.04 4.15 1.24 3.32 1.34 2.19 1.75 1.69 2.20 1.45 2.79 1.22 4.40 1.17 5.15 1.06 9.40
10.70 1.04 9.74 1.05 4.25 1.22 3.36 1.32 2.18 1.68 1.71 2.13 1.46 2.70 1.23 4.13 1.18 4.82 1.07 8.30 1.06 8.96 1.01 15.80 1.01 16.21
6.94 1.12 2.18 1.74 1.77 2.11 1.37 3.22 1.25 4.13 1.19 5.02 1.47 2.80 1.48 2.75 1.53 2.59 1.17 5.28 1.16 5.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.48 2.63 2.20 1.67 1.04 10.00 1.17 4.60 1.04 10.00
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.24 1.34 2.19 1.67 1.53 2.49 1.19 4.66 1.13 5.88 1.03 12.88 1.02 13.67
1.32 3.51 1.17 5.29 1.38 3.16 1.26 4.02 1.50 2.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90
4.30 1.22 3.15 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
1.94 1.85
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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