Денизлиспор
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Денизли Ататюрк
Трабзонспор
19' Желтая карточкаБакалорц Марвин
15
Йылмаз
Огуз
20
Нияз
Реджеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айтач СакыбЗащитник
- Полузащитник
-
60 Чек ОзгюрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
-
90 Асан СерканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Байкуш КеремПолузащитник
-
19 Кыналы СафаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сари ЮсуфНападающий
-
52 Пласа СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eddie Newton
Ход матча
19'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.5
|2.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.5
|2.
|Кампи Гастон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родальега Уго
|1
|0
|2.
|Юмлу Мустафа
|1
|0
|3.
|Муравски Радослав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Flavio IX
|1
|1
|2.
|Чорекчи Камил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -Трабзонспор 1:3 Бешикташ Ризеспор 3:4 Трабзонспор Самсунспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор
Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Трабзонспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гёзтепе
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Хатайспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Антальяспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Кайсериспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Эрзурумспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Коньяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Трабзонспор
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Генчлербирлиги
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Малатьяспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Денизлиспор
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Анкарагюджю
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Касымпаша
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Ризеспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|21.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.50
|1.01
|9.80
|1.03
|3.95
|1.23
|3.10
|1.33
|—
|—
|2.08
|1.74
|1.87
|1.93
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.41
|2.80
|1.19
|4.40
|1.15
|5.00
|1.05
|8.80
|1.04
|9.40
|—
|—
|—
|—
|12.50
|1.03
|11.50
|1.04
|4.05
|1.25
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.67
|2.24
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.22
|4.40
|1.17
|5.30
|1.06
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.30
|1.07
|3.92
|1.25
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.10
|1.73
|—
|—
|1.65
|2.23
|—
|—
|1.43
|2.81
|1.21
|4.38
|1.16
|5.18
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|16.67
|1.01
|17.07
|—
|—
|—
|—
|4.18
|1.25
|—
|—
|2.46
|1.58
|2.08
|1.80
|1.85
|2.03
|1.61
|2.41
|1.48
|2.76
|1.39
|3.11
|—
|—
|1.14
|6.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.10
|1.74
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.15
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.51
|2.56
|1.18
|4.85
|1.12
|6.10
|—
|—
|—
|—
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.13
|1.71
|—
|—
|1.51
|2.55
|1.18
|4.82
|1.13
|5.88
|1.02
|13.16
|1.02
|13.93
|3.15
|1.38
|2.59
|1.53
|2.03
|1.85
|1.63
|2.36
|1.45
|2.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—