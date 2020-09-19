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Денизлиспор
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Трабзонспор
0'
19' Желтая карточка
Бакалорц Марвин
22'
29
Пантилимон
Костел
2
Лопеш
Тьягу
15
Йылмаз
Огуз
5
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
6
Бакалорц
Марвин
8
Муравски
Радослав
20
Нияз
Реджеп
10
Айсатти
Исмаил
28
Сагаль
Анхело
7
Родальега
Уго
1
Чакыр
Угурджан
32
Ие
Эдгар
22
Кампи
Гастон
4
Тюркмен
Хюсейин
90
Асан
Серкан
10
Эмюр
Абдулкадир
Бэйкер
Льюис
61
Пармак
Абдулкадир
33
Дурсун
Абдуррахим
Афобе
Беник
9
Нвакаеме
Энтони
Денизлиспор
4-2-3-1
Трабзонспор
3-5-2

Ход матча

19'
Бакалорц Марвин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йылмаз Огуз 1 0.5
2. Лопеш Тьягу 0 0
Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эмюр Абдулкадир 1 0.5
2. Кампи Гастон 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Родальега Уго 1 0
2. Юмлу Мустафа 1 0
3. Муравски Радослав 1 0
Трабзонспор
# Игрок      
1. Flavio IX 1 1
2. Чорекчи Камил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 0 0 0 100% (1) 0
 Трабзонспор 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -
Трабзонспор 1:3 Бешикташ Ризеспор 3:4 Трабзонспор Самсунспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор
Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Трабзонспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Суперлига Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Кубок Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Суперлига
Трабзонспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:2 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гёзтепе 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Хатайспор 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Бешикташ 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Антальяспор 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Галатасарай 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Аланьяспор 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Кайсериспор 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Эрзурумспор 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Фенербахче 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Трабзонспор 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Генчлербирлиги 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Малатьяспор 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Денизлиспор 0:0 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Анкарагюджю 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Касымпаша 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Ризеспор 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 1 - 3 0
21. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Бакалорц Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Денизлиспор
Ничья
Трабзонспор
3.70
3.75
2.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Денизлиспор 0:0 Трабзонспор онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.70 3.75 1.95
3.10 3.55 2.23
3.10 3.64 2.21
3.56 3.60 2.01
3.07 3.59 2.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.01 9.80 1.03 3.95 1.23 3.10 1.33 2.08 1.74 1.87 1.93 1.64 2.25 1.41 2.80 1.19 4.40 1.15 5.00 1.05 8.80 1.04 9.40
12.50 1.03 11.50 1.04 4.05 1.25 3.26 1.35 2.16 1.77 1.67 2.24 1.44 2.83 1.22 4.40 1.17 5.30 1.06 9.80
9.74 1.05 8.30 1.07 3.92 1.25 3.13 1.36 2.10 1.73 1.65 2.23 1.43 2.81 1.21 4.38 1.16 5.18 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.67 1.01 17.07
4.18 1.25 2.46 1.58 2.08 1.80 1.85 2.03 1.61 2.41 1.48 2.76 1.39 3.11 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.10 1.74 1.47 2.60 1.15 5.00
3.32 1.33 2.20 1.67 1.51 2.56 1.18 4.85 1.12 6.10
3.13 1.36 2.13 1.71 1.51 2.55 1.18 4.82 1.13 5.88 1.02 13.16 1.02 13.93
3.15 1.38 2.59 1.53 2.03 1.85 1.63 2.36 1.45 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.23
1.67 2.19
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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