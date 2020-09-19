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Денизлиспор
0:0
Конец матча

Стадион:
Трабзонспор
0'
19' Желтая карточка
Бакалорц Марвин
67' Желтая карточка
Сако Хади
68' Вторая желтая карточка
Сако Хади
90'+7
29
Пантилимон
Костел
2
Лопеш
Тьягу
15
Йылмаз
Огуз
5
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
6
Бакалорц
Марвин
8
Муравски
Радослав
20
Нияз
Реджеп
10
Айсатти
Исмаил
28
Сагаль
Анхело
7
Родальега
Уго
1
Чакыр
Угурджан
32
Ие
Эдгар
22
Кампи
Гастон
4
Тюркмен
Хюсейин
90
Асан
Серкан
10
Эмюр
Абдулкадир
Бэйкер
Льюис
61
Пармак
Абдулкадир
33
Дурсун
Абдуррахим
Афобе
Беник
9
Нвакаеме
Энтони
Денизлиспор
4-2-3-1
Трабзонспор
3-5-2

Ход матча

19'
Бакалорц Марвин
 
64'
Сако Хади
Бакалорц Марвин
 
67'
Сако Хади
 
68'
Сако Хади
 
73'
Мешанович Мурис
Родальега Уго
 
86'
 
Гильерме Маркес
Тюркмен Хюсейин
86'
 
Джанбаз Ахмет
Афобе Беник
90'
 
Кыналы Сафа
Дурсун Абдуррахим
90'
Чек Озгюр
Сагаль Анхело
 
90'
Фабиано Лейсманн
Айсатти Исмаил
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йылмаз Огуз 1 0.5
2. Лопеш Тьягу 0 0
Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эмюр Абдулкадир 1 0.5
2. Кампи Гастон 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Сако Хади 1 1
2. Родальега Уго 1 0
3. Юмлу Мустафа 1 0
4. Бакалорц Марвин 1 0
5. Муравски Радослав 1 0
Трабзонспор
# Игрок      
1. Flavio IX 1 1
2. Чорекчи Камил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 0 0 0 100% (1) 0
 Трабзонспор 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -
Трабзонспор 1:3 Бешикташ Ризеспор 3:4 Трабзонспор Самсунспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор
Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Трабзонспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Суперлига Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Кубок Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Суперлига
Трабзонспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:2 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гёзтепе 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Хатайспор 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Бешикташ 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Антальяспор 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Галатасарай 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Аланьяспор 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Кайсериспор 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Эрзурумспор 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Фенербахче 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Трабзонспор 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Генчлербирлиги 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Малатьяспор 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Денизлиспор 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Анкарагюджю 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Касымпаша 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Ризеспор 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 1 - 3 0
21. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Бакалорц Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
15.00 1.25 5.10
62.00 1.01 29.00
3.10 3.64 2.21
3.56 3.60 2.01
9.88 1.69 2.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
2.00 1.80 9.80 1.03 1.17 4.90 3.10 1.33 1.02 13.00 1.87 1.93 1.64 2.25 1.03 12.00 1.19 4.40 1.01 15.00 1.05 8.80 1.04 9.40
12.50 1.03 11.50 1.04 4.05 1.25 3.26 1.35 2.16 1.77 1.67 2.24 1.44 2.83 1.22 4.40 1.17 5.30 1.06 9.80
9.74 1.05 8.30 1.07 3.92 1.25 3.13 1.36 2.10 1.73 1.65 2.23 1.43 2.81 1.21 4.38 1.16 5.18 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.67 1.01 17.07
1.83 2.04 2.16 1.75 1.71 2.22 1.47 2.79 1.35 3.35 1.43 2.96 1.38 3.15 2.46 1.58 1.16 5.50 1.85 2.03 1.61 2.41 1.48 2.76 1.39 3.11 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.38 3.00 2.10 1.74 1.02 13.00 1.15 5.00
3.32 1.33 2.20 1.67 1.51 2.56 1.18 4.85 1.12 6.10
3.13 1.36 2.13 1.71 1.51 2.55 1.18 4.82 1.13 5.88 1.02 13.16 1.02 13.93
1.19 4.98 2.59 1.53 2.03 1.85 1.63 2.36 1.45 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
1.67 2.19
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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