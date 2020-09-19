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Генчлербирлиги
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Коньяспор
0' 8'
89
Нордфельдт
Кристоффер
2
Йоханссон
Маттиас
15
Туре
Зарго
6
Анжело
Диего
3
Пехливан
Халиль
8
Дикмен
Сонер
23
Да
Мотта
Роберт
21
Кандеяш
Даниэл
13
Сио
Жованни
17
Йилмаз
Сефа
9
Станку
Богдан
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
12
Хауберт
Гильерме
8
Евтович
Марко
18
Хаджиахметович
Амир
7
Шахинер
Омер
Али
21
Мия
Фарук
19
Шенгелия
Леван
17
Чикалеши
Сокол
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Анжело Диего 1 0
Коньяспор
# Игрок      

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -
Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор
Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Товарищеские матчи
Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Кубок Турции Генчлербирлиги 5:0 Коньяспор Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Кубок Турции Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Коньяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гёзтепе 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Хатайспор 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Бешикташ 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Антальяспор 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Галатасарай 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Аланьяспор 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Кайсериспор 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Эрзурумспор 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Фенербахче 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Малатьяспор 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Коньяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Анкарагюджю 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Касымпаша 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ризеспор 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Трабзонспор 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Генчлербирлиги 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 2 0
21. Денизлиспор 1 0 0 1 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Генчлербирлиги
Ничья
Коньяспор
2.83
3.34
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.60 3.20 2.80
2.80 3.15 2.65
2.83 3.34 2.53
2.32 3.22 3.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.70 1.04 7.10 1.09 3.05 1.35 2.39 1.58 1.97 1.84 1.74 2.10 1.33 3.20 1.23 3.65 1.08 6.40 1.06 7.10 1.01 13.00
9.20 1.06 7.60 1.09 3.10 1.38 2.35 1.61 1.76 2.18 1.37 3.15 1.26 3.94 1.10 7.20 1.08 8.10 1.01 16.00
6.85 1.10 5.88 1.13 2.94 1.40 2.25 1.64 1.69 2.16 1.35 3.18 1.25 3.92 1.10 6.85 1.08 7.75 1.02 14.06 1.02 14.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 2.05 1.32 3.10 1.08 6.60
2.75 1.45 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
2.64 1.48 1.75 2.07 1.36 3.13 1.10 6.85 1.08 7.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.60 2.25 1.21 3.90
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
1.93 1.86
Букмекер Да Нет
4.90 1.14
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
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