Генчлербирлиги
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Eryaman Stadyumu
Коньяспор
15
Туре
Зарго
13
Сио
Жованни
17
Йилмаз
Сефа
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
21
Мия
Фарук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
-
17 Йилмаз СефаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mert Nobre
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Полат СавашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Анжело Диего
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор
Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Кубок Турции Генчлербирлиги 5:0 Коньяспор Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Кубок Турции Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Коньяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гёзтепе
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Хатайспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Антальяспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Кайсериспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Эрзурумспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Малатьяспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Коньяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Анкарагюджю
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Касымпаша
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ризеспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Трабзонспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Генчлербирлиги
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|21.
|Денизлиспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.70
|1.04
|7.10
|1.09
|3.05
|1.35
|2.39
|1.58
|1.97
|1.84
|1.74
|2.10
|1.33
|3.20
|1.23
|3.65
|1.08
|6.40
|1.06
|7.10
|1.01
|13.00
|—
|—
|9.20
|1.06
|7.60
|1.09
|3.10
|1.38
|2.35
|1.61
|—
|—
|1.76
|2.18
|1.37
|3.15
|1.26
|3.94
|1.10
|7.20
|1.08
|8.10
|1.01
|16.00
|—
|—
|6.85
|1.10
|5.88
|1.13
|2.94
|1.40
|2.25
|1.64
|—
|—
|1.69
|2.16
|1.35
|3.18
|1.25
|3.92
|1.10
|6.85
|1.08
|7.75
|1.02
|14.06
|1.02
|14.56