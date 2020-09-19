Генчлербирлиги
0:0
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Коньяспор
77' Желтая карточкаШахинер Омер Али
87' Желтая карточкаSamuel Emem Eduok
90' Желтая карточкаСкубич Нейц
15
Туре
Зарго
10
Йилмаз
Сефа
13
Сио
Жованни
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
21
Мия
Фарук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mert Nobre
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Полат СавашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
77'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 9
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Анжело Диего
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|2.
|Samuel Emem Eduok
|1
|0
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор
Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Кубок Турции Генчлербирлиги 5:0 Коньяспор Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Кубок Турции Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Коньяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гёзтепе
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Хатайспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Антальяспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Кайсериспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Эрзурумспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Коньяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Генчлербирлиги
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Малатьяспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Анкарагюджю
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Касымпаша
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ризеспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Трабзонспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|21.
|Денизлиспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.17
|4.90
|7.10
|1.09
|1.20
|4.44
|2.39
|1.58
|1.97
|1.84
|1.03
|12.00
|1.33
|3.20
|1.03
|12.00
|1.08
|6.40
|1.02
|13.00
|1.01
|13.00
|1.01
|15.00
|9.20
|1.06
|7.60
|1.09
|3.10
|1.38
|2.35
|1.61
|—
|—
|1.76
|2.18
|1.37
|3.15
|1.26
|3.94
|1.10
|7.20
|1.08
|8.10
|1.01
|16.00
|—
|—
|6.85
|1.10
|5.88
|1.13
|2.94
|1.40
|2.25
|1.64
|—
|—
|1.69
|2.16
|1.35
|3.18
|1.25
|3.92
|1.10
|6.85
|1.08
|7.75
|1.02
|14.06
|1.02
|14.56