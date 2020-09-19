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Генчлербирлиги
0:0
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
77' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
87' Желтая карточка
Samuel Emem Eduok
90' Желтая карточка
Скубич Нейц
90'+6
89
Нордфельдт
Кристоффер
2
Йоханссон
Маттиас
15
Туре
Зарго
6
Анжело
Диего
3
Пехливан
Халиль
8
Дикмен
Сонер
23
Да
Мотта
Роберт
21
Кандеяш
Даниэл
10
Йилмаз
Сефа
13
Сио
Жованни
9
Станку
Богдан
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
12
Хауберт
Гильерме
8
Евтович
Марко
18
Хаджиахметович
Амир
19
Шенгелия
Леван
21
Мия
Фарук
7
Шахинер
Омер
Али
17
Чикалеши
Сокол
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

46'
Йилдырым Мурат
Дикмен Сонер
 
63'
 
Adil Demirbag
Аничич Марин
63'
 
Samuel Emem Eduok
Мия Фарук
74'
Кызылдаг Арда
Пехливан Халиль
 
74'
Айте Флойд
Йилмаз Сефа
 
77'
 
Шахинер Омер Али
77'
 
Чагиран Муса
Шахинер Омер Али
87'
 
Samuel Emem Eduok
87'
 
Милошевич Дени
Шенгелия Леван
87'
 
Тюрам Рожерио
Чикалеши Сокол
88'
Каракаш Илькер
Станку Богдан
 
90'
 
Скубич Нейц

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 9
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Анжело Диего 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Шахинер Омер Али 1 0
2. Samuel Emem Eduok 1 0

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -
Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор
Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Товарищеские матчи
Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Кубок Турции Генчлербирлиги 5:0 Коньяспор Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Кубок Турции Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Коньяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гёзтепе 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Хатайспор 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Бешикташ 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Антальяспор 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Галатасарай 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Аланьяспор 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Кайсериспор 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Эрзурумспор 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Фенербахче 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Генчлербирлиги 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Малатьяспор 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Анкарагюджю 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Касымпаша 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ризеспор 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Трабзонспор 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 2 0
21. Денизлиспор 1 0 0 1 1 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.10 1.47 4.50
11.00 1.17 9.20
2.83 3.34 2.53
2.32 3.22 3.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.17 4.90 7.10 1.09 1.20 4.44 2.39 1.58 1.97 1.84 1.03 12.00 1.33 3.20 1.03 12.00 1.08 6.40 1.02 13.00 1.01 13.00 1.01 15.00
9.20 1.06 7.60 1.09 3.10 1.38 2.35 1.61 1.76 2.18 1.37 3.15 1.26 3.94 1.10 7.20 1.08 8.10 1.01 16.00
6.85 1.10 5.88 1.13 2.94 1.40 2.25 1.64 1.69 2.16 1.35 3.18 1.25 3.92 1.10 6.85 1.08 7.75 1.02 14.06 1.02 14.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.60 2.33 1.77 2.05 1.07 8.40 1.08 6.60 1.05 9.50
2.75 1.45 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
2.64 1.48 1.75 2.07 1.36 3.13 1.10 6.85 1.08 7.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.60 2.25 1.21 3.90
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
1.93 1.86
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
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