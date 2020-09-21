Фенербахче
0:0
Конец матча
Хатайспор
9' Желтая карточкаСантос Пабло
19' Желтая карточкаРибейру Рубен
26' Желтая карточкаВаленсия Эннер
56' Желтая карточкаСакей Айзаак
73' Вторая желтая карточкаРибейру Рубен
81' Вторая желтая карточкаСакей Айзаак
82' Желтая карточкаYusuf Abdioglu
77
Генюл
Гёкхан
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
27
Тиам
Маме
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Фрай МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Akin AlkanВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айдин МирканНападающий
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
Ход матча
9'
19'
26'
46'
46'
56'
73'
81'
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 6
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Генюл Гёкхан
|1
|0.5
|2.
|Соса Хосе
|1 (1)
|0.5
|3.
|Эркин Джанер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барбоза Элдер
|1
|0.5
|2.
|Selim Ilgaz
|1
|0.5
|3.
|Диуф Маме Бирам
|0
|0
|4.
|Траоре Адама II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Валенсия Эннер
|1
|0
|2.
|Гюмюш Синан
|1
|0
|3.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рибейру Рубен
|2
|1
|2.
|Сакей Айзаак
|1
|1
|3.
|Yusuf Abdioglu
|1
|0
|4.
|Сантос Пабло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Хатайспор
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор
Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче
Хатайспор Последние 20 матчей: + = -Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир Галатасарай 1:1 Хатайспор Хатайспор 3:1 Бурсаспор Аданаспор 1:2 Хатайспор
Хатайспор 1:0 Кеджиоренгюджю Болуспор 1:0 Хатайспор Хатайспор 2:0 Балыкесирспор Истанбулспор 2:2 Хатайспор Хатайспор 2:0 Умраньеспор Алтай 2:1 Хатайспор Хатайспор 0:0 Эрзурумспор Адана Демирспор 1:1 Хатайспор Хатайспор 1:0 Османлыспор Эскишехирспор 0:1 Хатайспор Хатайспор 2:3 Акхисар Фатих Карагюмрюк 1:1 Хатайспор Хатайспор 1:1 Гиресунспор Хатайспор 2:0 Менемен Беледиеспор Алтынорду 2:2 Хатайспор Бурсаспор 2:1 Хатайспор
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Аланьяспор
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Гёзтепе
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Хатайспор
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Бешикташ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Антальяспор
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Фенербахче
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Касымпаша
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Эрзурумспор
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Кайсериспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Сивасспор
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Коньяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Трабзонспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Генчлербирлиги
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Газишехир Газиантеп
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Малатьяспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Денизлиспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|19.
|Анкарагюджю
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Ризеспор
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|21.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|1.95
|1.85
|—
|—
|9.80
|1.03
|—
|—
|1.16
|5.10
|—
|—
|3.15
|1.33
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.87
|1.93
|1.64
|2.25
|1.72
|2.12
|1.22
|4.05
|1.19
|4.30
|1.15
|5.00
|1.05
|8.80
|1.04
|9.40
|1.01
|12.00
|13.00
|1.03
|—
|—
|11.25
|1.04
|—
|—
|4.15
|1.24
|—
|—
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.21
|4.55
|1.16
|5.35
|1.06
|9.80
|—
|—
|—
|—
|2.03
|1.81
|2.20
|1.70
|1.72
|2.18
|1.46
|2.77
|1.33
|3.36
|1.54
|2.53
|1.32
|3.44
|1.76
|2.11
|1.21
|4.52
|1.83
|2.04
|1.59
|2.42
|1.56
|2.51
|1.18
|4.93
|—
|—
|1.17
|5.29
|—
|—
|—
|—
|—
|—