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Фенербахче
0:0
Конец матча

Стадион:
Хатайспор
0'
9' Желтая карточка
Сантос Пабло
19' Желтая карточка
Рибейру Рубен
26' Желтая карточка
Валенсия Эннер
56' Желтая карточка
Сакей Айзаак
73' Вторая желтая карточка
Рибейру Рубен
81' Вторая желтая карточка
Сакей Айзаак
82' Желтая карточка
Yusuf Abdioglu
90'+6
1
Байиндыр
Алтай
77
Генюл
Гёкхан
32
Йоргенсен
Матиас
3
Лемос
Маурисио
88
Эркин
Джанер
6
Джигерджи
Толга
20
Густаво
Диас
27
Тиам
Маме
7
Туфан
Озан
16
Кадыоглу
Ферди
13
Валенсия
Эннер
Мунир
Моханд
Попов
Страхил
55
Yusuf
Abdioglu
Сантос
Пабло
16
Mesut
Caytemel
Rayane
Aabid
Сакей
Айзаак
9
Selim
Ilgaz
11
Gokhan
Karadeniz
Рибейру
Рубен
Диуф
Маме
Бирам
Фенербахче
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Сантос Пабло
19'
 
Рибейру Рубен
26'
Валенсия Эннер
 
46'
Соса Хосе
Туфан Озан
 
46'
Гюмюш Синан
Тиам Маме
 
56'
 
Сакей Айзаак
59'
 
Траоре Адама II
Gokhan Karadeniz
59'
 
Барбоза Элдер
Selim Ilgaz
68'
Яндаш Мерт Хакан
Джигерджи Толга
 
69'
Новак Филип
Кадыоглу Ферди
 
69'
 
Айдин Миркан
Диуф Маме Бирам
73'
 
Рибейру Рубен
81'
 
Сакей Айзаак
82'
 
Yusuf Abdioglu
82'
Тюрюдж Дениз
Эркин Джанер
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 6
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Генюл Гёкхан 1 0.5
2. Соса Хосе 1 (1) 0.5
3. Эркин Джанер 0 0
Хатайспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барбоза Элдер 1 0.5
2. Selim Ilgaz 1 0.5
3. Диуф Маме Бирам 0 0
4. Траоре Адама II 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Валенсия Эннер 1 0
2. Гюмюш Синан 1 0
3. Кадыоглу Ферди 1 0
Хатайспор
# Игрок      
1. Рибейру Рубен 2 1
2. Сакей Айзаак 1 1
3. Yusuf Abdioglu 1 0
4. Сантос Пабло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 0 0 0 0 0 100% (2)
Хатайспор 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: + = -
Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор
Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче
Хатайспор Последние 20 матчей: + = -
Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир Галатасарай 1:1 Хатайспор Хатайспор 3:1 Бурсаспор Аданаспор 1:2 Хатайспор
Хатайспор 1:0 Кеджиоренгюджю Болуспор 1:0 Хатайспор Хатайспор 2:0 Балыкесирспор Истанбулспор 2:2 Хатайспор Хатайспор 2:0 Умраньеспор Алтай 2:1 Хатайспор Хатайспор 0:0 Эрзурумспор Адана Демирспор 1:1 Хатайспор Хатайспор 1:0 Османлыспор Эскишехирспор 0:1 Хатайспор Хатайспор 2:3 Акхисар Фатих Карагюмрюк 1:1 Хатайспор Хатайспор 1:1 Гиресунспор Хатайспор 2:0 Менемен Беледиеспор Алтынорду 2:2 Хатайспор Бурсаспор 2:1 Хатайспор
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Аланьяспор 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Гёзтепе 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Фатих Карагюмрюк 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Хатайспор 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Бешикташ 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Антальяспор 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Фенербахче 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Касымпаша 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Эрзурумспор 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Кайсериспор 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Сивасспор 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Трабзонспор 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Генчлербирлиги 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Газишехир Газиантеп 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Малатьяспор 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Денизлиспор 2 0 1 1 1 - 5 1
19. Анкарагюджю 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Ризеспор 2 0 0 2 1 - 4 0
21. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 0 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Валенсия Эннер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Рибейру Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Сантос Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.85 2.55 7.80
2.55 1.80 9.25
1.73 3.98 4.55
2.14 1.93 16.35

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.95 1.85 9.80 1.03 1.16 5.10 3.15 1.33 1.02 13.00 1.87 1.93 1.64 2.25 1.72 2.12 1.22 4.05 1.19 4.30 1.15 5.00 1.05 8.80 1.04 9.40 1.01 12.00
13.00 1.03 11.25 1.04 4.15 1.24 3.20 1.36 2.15 1.78 1.66 2.25 1.43 2.88 1.21 4.55 1.16 5.35 1.06 9.80
2.03 1.81 2.20 1.70 1.72 2.18 1.46 2.77 1.33 3.36 1.54 2.53 1.32 3.44 1.76 2.11 1.21 4.52 1.83 2.04 1.59 2.42 1.56 2.51 1.18 4.93 1.17 5.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.40 2.95 2.12 1.72 1.03 11.00 1.16 4.90
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.13 5.90
1.23 4.30 1.11 6.76 1.24 4.16 1.63 2.33 1.44 2.84 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00 1.28 3.45
4.55 1.20 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
14.50 1.01
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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