Коньяспор
4:1
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
Бешикташ
1:0
28' ГолШенгелия Леван
30' Желтая карточкаЕвтович Марко
38' Желтая карточкаЧикалеши Сокол
40' Желтая карточкаУйсал Неджип
55' Желтая карточкаШенгелия Леван
60' Желтая карточкаТокёз Дорукхан
2:0
63' ГолКравец Артём
77' Желтая карточкаН'Сакала Фабрис
3:0
78' ГолШенгелия Леван
81' Желтая карточкаВида Домагой
4:0
81' ПенальтиКравец Артём
4:1
90' ГолТёре Гёкхан
90' Желтая карточкаМия Фарук
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
20
Уйсал
Неджип
24
Вида
Домагой
27
Юнер
Атакан
22
Ляич
Адем
11
Бойд
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Полат СавашЗащитник
- Защитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
-
88 Даци ЭрдонПолузащитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Нападающий
-
23 Кравец АртёмНападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Юнер АтаканПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемПолузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Кайя ЭрдоганЗащитник
- Защитник
-
19 Хасич АйдинПолузащитник
-
70 Тёре ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
-
Главный тренер: Ялчын Серген
Ход матча
28'
30'
38'
40'
55'
60'
63'
2:0
68'
77'
78'
3:0
81'
81'
4:0
90'
4:1
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|2 (1)
|1
|2.
|Шенгелия Леван
|2
|1
|3.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|4.
|Милошевич Дени
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ленс Джермейн
|1
|0.33
|2.
|Тёре Гёкхан
|1
|0.33
|3.
|Бойд Тайлер
|1
|0.33
|4.
|Ларин Кайл
|1
|0.33
|5.
|Менса Бернард
|1 (1)
|0.33
|6.
|Хатчинсон Атиба
|0
|0
|7.
|Уйсал Неджип
|0
|0
|8.
|Озьякуп Огузхан
|0
|0
|9.
|Токёз Дорукхан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скубич Нейц
|1
|0
|2.
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|3.
|Евтович Марко
|1
|0
|4.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|5.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|6.
|Эдуок Самуэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Сакала Фабрис
|2
|0
|2.
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|3.
|Ленс Джермейн
|1
|0
|4.
|Хатчинсон Атиба
|1
|0
|5.
|Вида Домагой
|1
|0
|6.
|Уйсал Неджип
|1
|0
|7.
|Бойд Тайлер
|1
|0
|8.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|9.
|Менса Бернард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Бешикташ
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор
Бешикташ Последние 20 матчей: + = -Бешикташ 1:1 Риу Аве Бешикташ 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:3 Бешикташ Бешикташ 3:0 Антальяспор
Бешикташ 0:1 Сивасспор ПАОК 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Бешикташ 2:0 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Бешикташ Бешикташ 3:2 Касымпаша Кайсериспор 3:1 Бешикташ Бешикташ 3:0 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Бешикташ 1:2 Антальяспор Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Бешикташ: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Коньяспор 1:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:0 Коньяспор Суперлига Бешикташ 1:2 Коньяспор Суперкубок Бешикташ 5:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Бешикташ Суперлига Коньяспор 2:1 Бешикташ Суперлига Коньяспор 1:0 Бешикташ Кубок Бешикташ 1:2 Коньяспор Кубок Бешикташ 4:0 Коньяспор Суперлига Бешикташ 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Бешикташ Суперлига Коньяспор 1:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Бешикташ Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Хатайспор
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Эрзурумспор
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|7.
|Коньяспор
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Антальяспор
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Трабзонспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Бешикташ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|19.
|Ризеспор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|Малатьяспор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|21.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.77
|1.08
|8.10
|1.06
|3.70
|1.27
|—
|—
|2.60
|1.45
|2.15
|1.70
|2.22
|1.65
|1.69
|2.17
|1.47
|2.80
|1.16
|5.10
|1.13
|5.40
|1.03
|12.00
|1.02
|11.00
|1.06
|8.80
|10.50
|1.05
|8.80
|1.07
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.89
|2.01
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.32
|3.45
|1.13
|6.05
|1.11
|6.90
|1.03
|13.50
|—
|—
|8.30
|1.07
|7.27
|1.09
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.70
|1.46
|—
|—
|1.90
|1.89
|—
|—
|1.50
|2.58
|1.34
|3.24
|1.15
|5.39
|1.12
|6.17
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|7.19
|1.10
|—
|—
|3.12
|1.38
|2.59
|1.52
|2.04
|1.82
|1.64
|2.31
|2.02
|1.85
|1.68
|2.25
|1.34
|3.36
|1.18
|4.94
|—
|—
|1.10
|7.33
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.37
|3.05
|—
|—
|1.11
|5.90
|1.03
|12.00
|—
|—
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.42
|2.88
|—
|—
|1.13
|6.00
|1.09
|7.30
|—
|—
|—
|—
|2.89
|1.41
|—
|—
|1.94
|1.85
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.14
|5.62
|1.10
|6.85
|1.02
|14.99
|1.01
|15.71
|1.91
|1.96
|1.57
|2.46
|1.24
|4.12
|1.58
|2.44
|1.28
|3.77
|1.15
|5.77
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—