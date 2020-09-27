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Коньяспор
4:1
Конец матча

Стадион:
Бешикташ
0'
1:0
28' Гол
Шенгелия Леван
30' Желтая карточка
Евтович Марко
38' Желтая карточка
Чикалеши Сокол
40' Желтая карточка
Уйсал Неджип
55' Желтая карточка
Шенгелия Леван
60' Желтая карточка
Токёз Дорукхан
2:0
63' Гол
Кравец Артём
77' Желтая карточка
Н'Сакала Фабрис
3:0
78' Гол
Шенгелия Леван
81' Желтая карточка
Вида Домагой
4:0
81' Пенальти
Кравец Артём
4:1
90' Гол
Тёре Гёкхан
90' Желтая карточка
Мия Фарук
90'+5
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
8
Евтович
Марко
18
Хаджиахметович
Амир
19
Шенгелия
Леван
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
17
Чикалеши
Сокол
30
Дестаноглу
Эрсин
20
Уйсал
Неджип
24
Вида
Домагой
23
Велинтон
Соуза
21
Н'Сакала
Фабрис
26
Токёз
Дорукхан
27
Юнер
Атакан
43
Менса
Бернард
22
Ляич
Адем
11
Бойд
Тайлер
9
Ялчын
Гювен
Коньяспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 2 (1) 1
2. Шенгелия Леван 2 1
3. Шахинер Омер Али 0 0
4. Милошевич Дени 0 0
Бешикташ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ленс Джермейн 1 0.33
2. Тёре Гёкхан 1 0.33
3. Бойд Тайлер 1 0.33
4. Ларин Кайл 1 0.33
5. Менса Бернард 1 (1) 0.33
6. Хатчинсон Атиба 0 0
7. Уйсал Неджип 0 0
8. Озьякуп Огузхан 0 0
9. Токёз Дорукхан 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 1 0
2. Шахинер Омер Али 1 0
3. Евтович Марко 1 0
4. Чикалеши Сокол 1 0
5. Шенгелия Леван 1 0
6. Эдуок Самуэль 1 0
Бешикташ
# Игрок      
1. Н'Сакала Фабрис 2 0
2. Токёз Дорукхан 2 0
3. Ленс Джермейн 1 0
4. Хатчинсон Атиба 1 0
5. Вида Домагой 1 0
6. Уйсал Неджип 1 0
7. Бойд Тайлер 1 0
8. Велинтон Соуза 1 0
9. Менса Бернард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 Бешикташ 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор
Бешикташ Последние 20 матчей: + = -
Бешикташ 1:1 Риу Аве Бешикташ 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:3 Бешикташ Бешикташ 3:0 Антальяспор
Бешикташ 0:1 Сивасспор ПАОК 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Бешикташ 2:0 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Бешикташ Бешикташ 3:2 Касымпаша Кайсериспор 3:1 Бешикташ Бешикташ 3:0 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Бешикташ 1:2 Антальяспор Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Бешикташ: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Бешикташ 3:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Бешикташ Суперлига
Коньяспор 1:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:0 Коньяспор Суперлига Бешикташ 1:2 Коньяспор Суперкубок Бешикташ 5:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Бешикташ Суперлига Коньяспор 2:1 Бешикташ Суперлига Коньяспор 1:0 Бешикташ Кубок Бешикташ 1:2 Коньяспор Кубок Бешикташ 4:0 Коньяспор Суперлига Бешикташ 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Бешикташ Суперлига Коньяспор 1:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Бешикташ Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Уйсал Неджип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Чикалеши Сокол получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Евтович Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Шенгелия Леван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.04 13.00 56.00
2.69 3.46 2.57
3.66 3.34 2.07
1.47 3.76 9.61

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.08 8.10 1.06 3.70 1.27 2.60 1.45 2.15 1.70 2.22 1.65 1.69 2.17 1.47 2.80 1.16 5.10 1.13 5.40 1.03 12.00 1.02 11.00 1.06 8.80
10.50 1.05 8.80 1.07 3.45 1.32 2.62 1.50 1.89 2.01 1.46 2.76 1.32 3.45 1.13 6.05 1.11 6.90 1.03 13.50
8.30 1.07 7.27 1.09 3.50 1.30 2.70 1.46 1.90 1.89 1.50 2.58 1.34 3.24 1.15 5.39 1.12 6.17 1.04 10.70 1.03 11.89
7.19 1.10 3.12 1.38 2.59 1.52 2.04 1.82 1.64 2.31 2.02 1.85 1.68 2.25 1.34 3.36 1.18 4.94 1.10 7.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.20 1.66 1.80 2.01 1.37 3.05 1.11 5.90 1.03 12.00
2.83 1.43 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.30
2.89 1.41 1.94 1.85 1.44 2.77 1.14 5.62 1.10 6.85 1.02 14.99 1.01 15.71
1.91 1.96 1.57 2.46 1.24 4.12 1.58 2.44 1.28 3.77 1.15 5.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.18 1.29 3.70
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Коньяспор 4:1 Бешикташ онлайн

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